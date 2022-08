Giá vàng hôm nay 6/8: Vàng 'quay xe' đồng loạt giảm mạnh

Giá vàng trong nước

Mở cửa thị trường ngày 6/8, giá vàng 9999 hôm nay của SJC giảm 400 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 500 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra so với kết thúc phiên giao dịch hôm qua. Cụ thể, lúc 9h16' ngày 6/8, vàng 9999 được Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji và SJC giao dịch như sau:

Mua vào Bán ra SJC Hà Nội 66,2 triệu đồng/lượng 67,22 triệu đồng/lượng SJC TP.HCM 66,2 triệu đồng/lượng 67,2 triệu đồng/lượng SJC Đà Nẵng 66,2 triệu đồng/lượng 67,22 triệu đồng/lượng Doji Hà Nội 66,2 triệu đồng/lượng 67,2 triệu đồng/lượng Doji TP.HCM 66,45 triệu đồng/lượng 67,45 triệu đồng/lượng

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật lúc 9h16' ngày 6/8

Kết thúc phiên giao dịch hôm qua, giá vàng miếng 9999 tại SJC và Doji niêm yết như sau:

SJC TP.HCM: 66,6 triệu đồng/lượng (mua vào) - 67,6 triệu đồng/lượng (bán ra)

SJC Hà Nội: 66,6 triệu đồng/lượng (mua vào) - 67,72 triệu đồng/lượng (bán ra)

Doji Hà Nội: 66,6 triệu đồng/lượng (mua vào) - 67,6 triệu đồng/lượng (bán ra)

Doji TP.HCM: 66,65 triệu đồng/lượng (mua vào) - 67,65 triệu đồng/lượng (bán ra)

Nhu cầu tiêu dùng vàng của Việt Nam tăng 11% (Ảnh: Hoàng Hà)

Giá vàng quốc tế

Tới 9h20' hôm nay (ngày 6/8, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.776,4 USD/ounce, giảm 14,8 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 9 trên sàn Comex New York ở mức 1.971,2 USD/ounce, giảm 25 USD/ounce so với đêm qua.

Diễn biến giá vàng thế giới

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay chốt phiên tại Mỹ tăng 25,6 USD lên mức 1.791,2 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 10/2022 trên sàn Comex New York tăng 30,1 USD lên 1.796,2 USD/ounce.

Chỉ số PMI ngành dịch vụ của Mỹ bất ngờ tăng trong tháng 7 lên 56,7 điểm từ con số 55,3 điểm trong tháng 6 trước đó, trong bối cảnh đơn đặt hàng tăng trưởng mạnh, trong khi tắc nghẽn nguồn cung và áp lực giá giảm bớt.

Theo dữ liệu của Bộ Lao động Mỹ công bố trong tháng 7/2022, giá tiêu dùng tháng 6/2022 đã tăng 9,1% so với cùng kỳ. Do đó, Fed đã quyết định nâng lãi suất thêm 0,75 điểm phần trăm lần thứ 2 liên tiếp trong 2 tháng vừa qua.

Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Mỹ trượt khỏi mức cao nhất trong hơn một tuần, trong khi đồng USD cũng giảm.

Chủ tịch Fed Cleveland Loretta Mester cho rằng, cần phải đánh giá lạm phát trong vài tháng tới giảm xuống mức mục tiêu 2%, trước khi các nhà hoạch định chính sách có thể từ bỏ việc thắt chặt chính sách tiền tệ.

Dự báo giá vàng

Các chuyên gia cho biết có những yếu tố hỗ trợ giá vàng trong ngắn hạn, bao gồm cả những lo ngại về kinh tế suy thoái.

Louise Street, nhà phân tích cấp cao EMEA đánh giá, trong tương lai, thị trường vàng sẽ mang lại cả cơ hội và thách thức trong nửa cuối năm 2022. Nhu cầu đối với tài sản trú ẩn an toàn có lẽ sẽ tiếp tục khuyến khích hoạt động đầu tư vàng.

Do nhiều quốc gia đang phải đối mặt với tình trạng suy thoái kinh tế và cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt tiếp tục siết chặt chi tiêu, nhu cầu của người tiêu dùng có thể sẽ giảm xuống.