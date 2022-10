Giá vàng hôm nay 8/10: Trong nước đứng yên, vàng thế giới giảm

Giá vàng trong nước

Mở cửa thị trường ngày 8/10, giá vàng 9999 hôm nay của SJC không đổi so với kết thúc phiên giao dịch hôm qua. Cụ thể, lúc 9h15' ngày 8/10, vàng 9999 được Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji và SJC giao dịch như sau:

Bảng giá vàng SJC và Doji cập nhật lúc 9h15' ngày 8/10

Biến động giá vàng SJC từ 1-8/10

Kết thúc phiên 7/10, giá vàng miếng 9999 tại SJC TP.HCM là 64,9 triệu đồng/lượng (mua vào)- 65,9 triệu đồng/lượng (bán ra). SJC Hà Nội niêm yết ở mức 64,9 triệu đồng/lượng (mua vào) và 65,92 triệu đồng/lượng (bán ra).

Doji Hà Nội niêm yết ở mức 64,8 triệu đồng/lượng (mua vào) và 65,8 triệu đồng/lượng (bán ra). Tại TP.HCM, Doji TP.HCM mua vàng SJC ở mức 64,8 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 65,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng ít biến động (Ảnh:Hoàng Hà)

Giá vàng quốc tế

Tới 9h20' hôm nay (ngày 8/10, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.695 USD/ounce, giảm 17,8 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 12 trên sàn Comex New York ở mức 1.709,3 USD/ounce, giảm 11,5 USD/ounce so với đêm qua.

Biểu đồ vàng thế giới trong 24h qua

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay chốt phiên tại Mỹ giảm 3,6 USD xuống mức 1.712,8 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 12/2022 trên sàn Comex New York đứng tại mức 1.720,8 USD/ounce.

Chỉ số nhà quản lý mua hàng (PMI) trong lĩnh vực phi chế tạo cũng cao hơn một chút so với kỳ vọng, cho thấy sức mạnh của nền kinh tế mặc dù lãi suất tăng.

Chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động của USD với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) ở mức 112,23 điểm, tăng 1,15 điểm, tương đương 1,04% trong 24h.

Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm cũng ở mức cao.

Các nhà phân tích dự đoán, đồng USD sẽ còn tiếp tục tăng trong thời gian tới bởi những bình luận mang tính “diều hâu” từ các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Chủ tịch Fed Chicago Charles Evans cho biết, lãi suất của Fed có thể sẽ đạt mức 4,5% -4,75% vào đầu năm 2023.

Dự báo giá vàng

Các chuyên gia dự đoán, giá vàng có thể giảm xuống 1.680 USD/ounce sau khi có số liệu chính thức việc làm được công bố.

Thomas Westwater, nhà phân tích của chuyên trang tài chính DailyFX, nhận định, số liệu cho thấy thị trường việc làm Mỹ không tăng trưởng như dự kiến có thể hạn chế tốc độ tăng lãi suất của Fed. Điều này sẽ mở đường cho giá vàng tăng cao hơn.

Edward Moya, nhà phân tích cấp cao thuộc công ty dịch vụ tài chính Oanda (Mỹ) cho biết, giá vàng sẽ giao dịch ở mức thấp trước khi bật tăng. Giá vàng có thể giao dịch trong khoảng 1.680 -1.740 USD/ounce.