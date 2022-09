Giá vàng hôm nay 9/9: Vàng đảo chiều tăng dựng đứng

Giá vàng trong nước

Mở cửa thị trường ngày 9/9, giá vàng 9999 hôm nay của SJC giảm 50 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra so với kết thúc phiên giao dịch hôm qua. Cụ thể, lúc 8h55' ngày 9/9, vàng 9999 được Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji và SJC giao dịch như sau:

Mua vào Bán ra SJC Hà Nội 66,1 triệu đồng/lượng 66,92 triệu đồng/lượng SJC TP.HCM 66,1 triệu đồng/lượng 66,9 triệu đồng/lượng SJC Đà Nẵng 66,1 triệu đồng/lượng 66,92 triệu đồng/lượng Doji Hà Nội 66 triệu đồng/lượng 66,8 triệu đồng/lượng Doji TP.HCM 66,1 triệu đồng/lượng 66,8 triệu đồng/lượng

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật lúc 8h55' ngày 9/9

Biến động giá vàng SJC từ 2-9/9

Kết thúc phiên giao dịch 8/9, giá vàng 9999 trong nước được SJC và Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết theo thứ tự mua vào và bán ra như sau:

SJC Hà Nội: 66,15 triệu đồng/lượng - 66,97 triệu đồng/lượng



Doji Hà Nội: 66,10 triệu đồng/lượng - 66,90 triệu đồng/lượng



SJC TP.HCM: 66,15 triệu đồng/lượng - 66,95 triệu đồng/lượng



Doji TP.HCM: 66,10 triệu đồng/lượng - 66,80 triệu đồng/lượng

Giá vàng quốc tế

Tới 9h hôm nay (ngày 9/9, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.717 USD/ounce, tăng 5 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 12 trên sàn Comex New York ở mức 1.726,7 USD/ounce, tăng 7,7 USD/ounce so với đêm qua.

Biểu đồ giá vàng thế giới 24h qua

Đêm 8/9 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.712 USD/ounce. Vàng giao tháng 12 trên sàn Comex New York ở mức 1.719 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 8/9 thấp hơn khoảng 6,0% (109 USD/ounce) so với đầu năm 2022. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 49,1 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn khoảng 17,8 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 8/9.

Giá vàng biến động mạnh. (Ảnh: Chí Hùng)

Giá vàng trên thị trường quốc tế chịu áp lực giảm do đồng USD tăng lên vùng đỉnh 20 năm sau khi Chủ tịch Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell vừa đưa ra thêm tuyên bố mạnh mẽ về lập trường chính sách tiền tệ.

Ông Powell cho biết, Fed sẽ không bị phân tâm bởi chính trị và Fed hành động mạnh mẽ để giảm lạm phát.

Theo đó, Fed sẽ hành động quyết liệt cho đến khi mục tiêu kiểm soát lạm phát hoàn thành.

“Tôi cũng có thể đảm bảo với bạn rằng chúng tôi không bao giờ xem xét các cân nhắc chính trị bên ngoài,” Powell nói, trong một cuộc thảo luận tại một hội nghị tiền tệ của Viện Cato.

Khi Fed tăng lãi suất, ông Powell đã nhận được sự ủng hộ của Tổng thống Mỹ Joe Biden. Nhưng các đảng viên Đảng Dân chủ tiến bộ, bao gồm Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren, đảng viên Đảng Dân chủ của Massachusetts, đã lập luận rằng việc tăng lãi suất là liều thuốc sai lầm cho lạm phát cao và sẽ gây ra quá nhiều thất nghiệp.

Trong một nhận xét khác, Powell cho biết Fed chấp nhận trách nhiệm của mình đối với sự ổn định giá cả, với mức lạm phát 2% theo thời gian. Ông Powell nói, nếu lạm phát duy trì trên mức mục tiêu càng lâu, thì nguy cơ công chúng bắt đầu coi lạm phát cao hơn là mức bình thường.

Điều đó làm cho chi phí giảm lạm phát cao hơn.

“Tôi có thể đảm bảo với bạn rằng các đồng nghiệp của tôi và tôi rất cam kết thực hiện mục tiêu này và chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện cho đến khi hoàn thành công việc,” Powell nói.

Tuyên bố của ông Powell đã ngay lập tức kéo đồng USD tăng trở lại (sau khi giảm trước đó trên thị trường châu Âu sau khi Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB lần đầu tiên trong lịch sử tăng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản lên 1,25%/năm.

Chỉ số DXY vọt trở lại lên trên ngưỡng 110 điểm.

Dự báo giá vàng

Vàng được dự báo sẽ còn biến động mạnh trong bối cảnh thị trường tài chính tiền tệ thế giới thay đổi rất nhanh. Các nước vào cuộc chạy đua tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát.

Nhưng về tổng thể, Fed vẫn đang rất mạnh tay và đồng USD sẽ còn treo cao.

Đây là yếu tố bất lợi cho vàng.

Thị trường lao động Mỹ vẫn đang khá tích cực. Đây là cơ sở để Fed tiếp tục kiên định với chính sách cứng rắn của mình.

M. Hà