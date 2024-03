Từ ngày 2-4/3, giá vàng đã có những cú tăng, giảm bất ngờ. Sau khi vọt lên đỉnh 81 triệu đồng/lượng, giá vàng SJC quay đầu giảm rất nhanh, về ngưỡng 80,2 triệu đồng/lượng vào cuối tuần. Đến 4/3, giá vàng SJC lại tăng trở lại ở mức 80,5 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn vẫn bám sát mức giá 68 triệu đồng/lượng.

Giá vàng còn tăng tiếp?

Chia sẻ với PV. VietNamNet, ông Huỳnh Trung Khánh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam, cố vấn Hội đồng Vàng thế giới tại Việt Nam, cho hay giá vàng thế giới tăng do chính sách tiền tệ, diễn biến kinh tế của Mỹ. Hiện, giá vàng trong xu hướng tăng trên toàn cầu, trong đó có Việt Nam.

Tuy nhiên, ông Khánh lưu ý thêm, việc giá vàng trong nước tăng ngoài nguyên do giá thế giới đi lên thì còn yếu tố nữa là độ khan hiếm. Khi chưa có biện pháp can thiệp thị trường nào từ Ngân hàng Nhà nước (NHNN), giá vàng SJC sẽ có mức chênh lệch ngày càng cao so với giá thế giới.

Chuyên gia dự báo giá vàng sẽ tiếp tục tăng nếu chưa có giải pháp nào từ Ngân hàng Nhà nước. Ảnh: Chí Hiếu

“Nếu tăng nguồn cung, đủ đáp ứng nhu cầu thị trường thì giá vàng SJC có thể sẽ giảm cả chục triệu đồng, xuống mức 70 triệu đồng/lượng. Còn nếu không tăng nguồn cung, giá vàng SJC có thể tăng lên mức 85 triệu đồng/lượng. Câu chuyện giá vàng sắp tới phụ thuộc lớn vào giải pháp căn cơ là tăng nguồn cung”, ông Khánh nhận định.

Chuyên gia kinh tế Nguyễn Trí Hiếu lại phân tích, bỏ tiền vào ngân hàng lúc này lãi suất càng ngày càng xuống thấp; còn chứng khoán nhiều người không quen đầu tư; trong khi đó, bất động sản hiện không có tính thanh khoản cao.

Do vậy, chỉ còn vàng là kênh đầu tư mà nhiều người thấy đang trong xu hướng tăng, nếu đầu tư trong thời gian dài, độ an toàn cao. Vàng là kênh đầu tư hấp dẫn nên giữ được giá cao.

Ông Hiếu cho rằng, trước khi Nghị định 24 về quản lý thị trường thay đổi, giá vàng sẽ tiếp tục tăng.

“Giá vàng trong xu hướng đi lên, với khoảng 40% xác suất lên được mức 85 triệu đồng/lượng”, ông Hiếu dự đoán nhưng cũng lưu ý, rất khó để đoán định được mức tăng tại thời điểm này vì giá vàng đang biến động dữ dội.

Trong khi đó, chuyên gia vàng Trần Duy Phương cho rằng: “Từ nay đến cuối năm, giá vàng thế giới chắc chắn vẫn tăng, khoảng gần 200 USD nữa. Do đó, giá vàng nhẫn trên dưới 70 triệu đồng/lượng là bình thường. Còn giá vàng SJC, nếu không có biện pháp nào từ NHNN, mức giá có thể tăng lên mức 85 triệu đồng/lượng, thậm chí 87 triệu đồng/lượng”.

Lý do giá vàng nhẫn tăng cao

Chuyên gia Huỳnh Trung Khánh đánh giá, năm nay sức mua yếu hơn năm ngoái nhưng do nguồn cung ít, ngay cả vàng chỉ cũng căng thẳng.

“Không phải nhà kinh doanh vàng găm giữ, mà do không đủ nguồn cung nên mới có hiện tượng vàng chỉ, vàng nhẫn cũng tăng giá. Người dân thấy mua vàng miếng nhiều rủi ro, nếu bất ngờ có lệnh nhập vàng nguyên liệu về, giá vàng SJC sẽ rớt liền; còn vàng nhẫn theo giá thế giới sẽ khó giảm hơn, nếu có cũng không nhiều. Vì thế, họ đổ xô đi mua vàng nhẫn. Đó là lý do giá vàng nhẫn 9999 tăng giá những ngày qua”, ông Khánh lý giải.

Ngoài ra, chuyên gia kinh tế Nguyễn Trí Hiếu cho rằng, có thể do nhà đầu tư sợ vàng SJC sẽ mất đi thương hiệu vàng quốc gia thì mức tăng giá mạnh của loại kim loại quý này sẽ chấm dứt nên chuyển sang vàng nhẫn.

Theo ông Hiếu, vàng nhẫn vừa đạt được mục đích đầu tư, vừa có thể sử dụng cho mục đích thường ngày như món trang sức, hữu dụng hơn. Trong khi vàng miếng chỉ có mục đích duy nhất là đầu tư, tuy nhiên tính thanh khoản lại cao hơn.

Vậy, nếu có sẵn tiền, nên đầu tư bây giờ hay chờ sau khi Nghị định 24 sửa đổi? Trả lời câu hỏi này, ông Hiếu cho rằng, với các nhà đầu tư có sẵn tiền tích lũy, nên chờ đợi Nghị định 24 sửa đổi là chắc chắn nhất. Nhưng không có gì bảo đảm, sau khi Nghị định 24 sửa đổi thì giá vàng sẽ còn ở mức này hay không.

“Tôi cho rằng, có thể giá vàng sẽ hạ, thị trường vàng sẽ ổn định hơn. Nhưng giá có hạ nhiều hay không còn phụ thuộc vào việc nghị định sửa đổi những gì. Tuy nhiên, đó chỉ là dự đoán, giá vàng vẫn phụ thuộc vào diễn biến thị trường vàng thế giới.

Cùng với đó, nếu cả hai vấn đề thương hiệu quốc gia của vàng SJC và đơn vị nhập khẩu vàng đều có sự thay đổi ở nghị định, sẽ tạo sự ổn định hơn cho thị trường vàng; còn nếu chỉ một trong hai yếu tố đó thay đổi, thị trường vàng chưa có nhiều thay đổi. Từ nay đến lúc Nghị định 24 được sửa đổi, giá vàng còn biến động”, ông Hiếu nói thêm.