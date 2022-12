Giá vàng hôm nay 9/12: Sáng tăng vọt, chiều giảm mạnh

Giá vàng trong nước hôm nay

Đầu giờ chiều ngày 9/12, giá vàng 9999 của SJC giảm 250 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với buổi sáng.

Cụ thể, giá vàng 9999 được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) cập nhật vào lúc 14h21'như sau:

Mua vào Bán ra SJC Hà Nội 66,25 triệu đồng/lượng 67,07 triệu đồng/lượng SJC TP.HCM 66,25 triệu đồng/lượng 67,05 triệu đồng/lượng SJC Đà Nẵng 66,25 triệu đồng/lượng 67,07 triệu đồng/lượng

Bảng giá vàng SJC cập nhật đầu giờ chiều 9/12

Mở cửa thị trường ngày 9/12, giá vàng 9999 hôm nay của SJC tăng 150 nghìn đồng/lượng so với kết thúc phiên giao dịch hôm qua.

Cụ thể, giá vàng 9999 được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) cập nhật vào lúc 9h17' và giá vàng 9999 được Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết vào lúc 8h35' như sau:

Mua vào Bán ra SJC Hà Nội 66,5 triệu đồng/lượng 67,32 triệu đồng/lượng SJC TP.HCM 66,5 triệu đồng/lượng 67,3 triệu đồng/lượng SJC Đà Nẵng 66,5 triệu đồng/lượng 67,32 triệu đồng/lượng Doji Hà Nội 66,4 triệu đồng/lượng 67,3 triệu đồng/lượng Doji TP.HCM 66,5 triệu đồng/lượng 67,3 triệu đồng/lượng

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật đầu giờ sáng 9/12

Biểu đồ giá vàng SJC từ 2-9/12

Kết thúc phiên giao dịch 8/12, giá vàng 9999 trong nước được SJC và Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết theo thứ tự mua vào và bán ra như sau:

SJC Hà Nội: 66,35 triệu đồng/lượng - 67,17 triệu đồng/lượng



Doji Hà Nội: 66,20 triệu đồng/lượng - 67,00 triệu đồng/lượng



SJC TP.HCM: 66,35 triệu đồng/lượng - 67,15 triệu đồng/lượng



Doji TP.HCM: 66,20 triệu đồng/lượng - 67,00 triệu đồng/lượng

Giá vàng quốc tế hôm nay

Tới 9h49' hôm nay (ngày 9/12, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.793,7 USD/ounce, tăng 5,7 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 2/2023 trên sàn Comex New York ở mức 1.805,1 USD/ounce, tăng 8,1 USD/ounce so với đêm qua.

Diễn biến giá vàng thế giới 24 giờ qua

Đêm 8/12 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.788 USD/ounce. Vàng giao tháng 2 trên sàn Comex New York ở mức 1.797 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 8/12 thấp hơn khoảng 1,8% (3 USD/ounce) so với đầu năm 2022. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 52,0 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn khoảng 15,1 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 8/12.

Giá vàng trên thị trường quốc tế tăng khá mạnh do sức cầu đối mặt mặt hàng kim loại quý lên cao. Giá vàng trong nước tăng chậm do tỷ giá đồng USD trong nước suy giảm nhanh

Vào đầu phiên giao dịch 8/12 trên sàn New York (tối muộn đêm 8/12 giờ Việt Nam), giá vàng có lúc lên 1.792 USD/ounce sau khi giới đầu tư đón nhận thông tin Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) mua 32 tấn vàng trong tháng 11, đưa dự trữ vàng lên 1.980 tấn.

Giá vàng hôm nay tăng mạnh. (Ảnh: Hoàng Hà)

Giới đầu tư đánh cược Trung Quốc có thể mua thêm nhiều vàng hơn khi dịp lễ Tết sắp đến và nước này ngày càng nới lỏng các biện pháp phòng chống COVID-19.

Hôm 7/12 Trung Quốc mạnh tay nới lỏng chính sách Zero-Covid, vốn gây sức ép lớn lên nền kinh tế lớn thứ nhì thế giới và đời sống của người dân nước này trong thời gian qua.

Theo Reuters, việc nới lỏng các quy định chống dịch bao gồm: cho phép người mắc Covid không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ được cách ly tại nhà; bỏ quy định xét nghiệm bắt buộc đối với hành khách đi lại trong nội địa.

Đây là tín hiệu nhất cho thấy Bắc Kinh đang chuẩn bị để người dân sống chung với Covid.

Dù vậy, vàng được dự báo còn sức ép sau khi đã tăng khoảng 200 USD/ounce kể từ khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phát tín hiệu chậm tốc độ tăng lãi suất trong thời gian tới.

Theo tín hiệu trên thị trường, Fed sẽ chỉ tăng lãi suất thêm 50 điểm phần trăm trong cuộc họp vào 13-14/12 sắp tới.

Dự báo giá vàng

Gần đây, có nhiều dự báo cho rằng, vàng có thể tăng vọt trong thời gian tới. Ngân hàng Saxo thậm chí còn dự báo vàng lên 3.000 USD/ounce khi mà lạm phát trong năm 2023 sẽ tiếp tục tăng cao.

Vàng còn được dự báo gia tăng mạnh trước kịch bản một số giao dịch dầu trong tương lai được thực hiện bằng vàng.

Nếu kinh tế Mỹ suy thoái vào năm 2023, vàng sẽ trở lại như một tài sản an toàn. Mặt hàng này khi đó sẽ tăng giá.

Dù vậy, chuyên gia Ngân hàng ING mới đây cho biết vàng vẫn có nguy cơ giảm sâu hơn trong ngắn hạn do Fed vẫn chưa hết chu kỳ thắt chặt.