Sau một thời gian dài gần như đứng im, giá vàng nhẫn vài phiên gần đây bật tăng mạnh.

Ngày 3/10, giá vàng nhẫn 9999, vàng trang sức các loại được giao dịch quanh mốc 51,8 triệu đồng/lượng (mua vào) và 52,8 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 250.000 đồng mỗi lượng so với phiên giao dịch cuối tuần trước. Tuần trước, giá vàng nhẫn của một số thương hiệu đã tăng tới 1,35 triệu đồng/lượng.

Tới ngày 4/10, giá vàng nhẫn tiếp tục được các doanh nghiệp kinh doanh vàng điều chỉnh tăng mạnh, lên mức cao nhất 2 tháng.

Cụ thể, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) ngày 4/10 giao dịch vàng nhẫn 9999 ở mức giá 52,5 - 53,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 550.000 đồng so với cuối ngày 3/10. Còn giá vàng nhẫn tại Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) niêm yết ở mức 52,3 triệu/lượng (mua vào) và 53,4 triệu/lượng (bán ra), tăng tới 300.000 đồng so với chốt phiên 3/10.

Giá vàng nhẫn bất ngờ tăng mạnh (Ảnh: Hoàng Hà)

Sang ngày hôm nay (5/10), giá vàng nhẫn vẫn được điều chỉnh tăng. Sáng 5/10, vàng nhẫn 9999 của SJC được niêm yết ở mức 52,55-53,55 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 50.000 đồng so với ngày hôm qua. Trong khi đó, giá vàng nhẫn tại PNJ được mua vào - bán ra ở mức 52,5 triệu/lượng (mua vào) và 53,5 triệu/lượng (bán ra), tăng tới 200.000 đồng ở chiều mua vào và tăng 100.000 đồng ở chiều mua ra so với hôm qua. Nếu so với một tuần trước, giá vàng nhẫn của SJC và PNJ đã tăng tới hơn 2 triệu/lượng.

Theo một số tiệm vàng, vàng nhẫn đang được nhiều người lựa chọn bởi thời điểm này, nhu cầu mua sắm trang sức cho mùa cưới, làm đẹp cuối năm tăng cao. Thêm vào đó, giá vàng nhẫn giảm sâu xuống vùng 50-51 triệu đồng/lượng đã kích thích nhu cầu mua vàng nhẫn của người dân. Việc giá vàng miếng SJC cách biệt quá lớn với thế giới cũng thúc đẩy nhà đầu tư chọn mua vàng nhẫn vì lo ngại rủi ro lao dốc đột ngột của vàng miếng.

Giá vàng miếng mấy phiên gần đây cũng ghi nhận xu hướng tăng nhưng chậm hơn so với đà tăng của vàng nhẫn. Giá vàng miếng của SJC vào trưa nay (5/10) niêm yết tại thị trường Hà Nội ở mức 65,55 - 66,57 triệu/lượng (mua vào - bán ra), tăng 150.000 đồng so với chốt phiên hôm qua. Còn Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji giao dịch vàng miếng tại Hà Nội ở mức 65,55 triệu/lượng (mua vào) và 66,45 triệu/lượng.

Như vậy, dù cùng tuổi vàng 9999 nhưng giá nhẫn tròn trơn trong nước hiện vẫn thấp hơn giá vàng miếng SJC tới 13 triệu đồng/lượng.

Việc giá vàng thế giới tăng vọt trở lại vùng 1.700 USD/ounce đã giúp giá vàng trong nước tăng liên tục trong những phiên gần đây.

Giá vàng quốc tế giao ngay vào hôm nay (5/10, giờ Việt Nam) đã vượt qua mốc 1.720 USD/ounce. Giá vàng tăng trong bối cảnh đồng USD hạ nhiệt và ổn định trở lại. Giới chuyên gia cho rằng, giá vàng sẽ sớm hồi phục bởi vàng vẫn là kênh trú ẩn an toàn trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị leo thang và biến động thị trường gia tăng.