Theo báo cáo Xu hướng nhu cầu vàng quý III/2023 của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) công bố cho thấy, nhu cầu tiêu dùng vàng giảm 1% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 11,9 tấn trong quý III/2023 so với 12,0 tấn trong quý III/2022. Sự suy giảm này chủ yếu do nhu cầu vàng trang sức trong nước giảm 14% so với cùng kỳ, từ 3,5 tấn trong quý III/2022 xuống còn 3,0 tấn trong quý III/2023. Tuy nhiên, WGC thông tin nhờ nhu cầu mua vàng thỏi và xu vàng tăng trưởng 4% so với cùng kỳ, từ 8,5 tấn trong quý III/2022 lên 8,8 tấn trong quý III/2023 đã bù đắp cho sự tăng trưởng chung. Còn theo số liệu mới công bố của Tổng cục Thống kê, tính đến ngày 25/10/2023, bình quân giá vàng thế giới ở mức 1.909,36 USD/ounce, giảm 2,11% so với tháng 9/2023 do xu hướng tỷ giá đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) duy trì lập trường giữ lãi suất ở mức cao để kéo lạm phát về 2%. Trong nước, chỉ số giá vàng tháng 10/2023 tăng 0,92% so với tháng trước; tăng 5,87% so với tháng 12/2022; tăng 8,28% so với tháng 10/2022; bình quân 10 tháng năm 2023 tăng 2,81%.