Đây là phiên thứ 4 liên tiếp giá vàng miếng SJC được các ngân hàng bán ra giữ nguyên ở mức 76,98 triệu đồng/lượng.

Mặc dù giá vàng đang đứng im, nhưng người dân vẫn dành sự quan tâm đặc biệt đến việc mua vào. Tại các điểm bán vàng miếng do các ngân hàng tổ chức, lượng người tìm đến mua vàng miếng vẫn khá lớn.

Trong ngày hôm nay, Agribank mở thêm hai điểm bán vàng tại Hà Nội là: Trụ sở Agribank Chi nhánh Hà Tây, địa chỉ số 2, phố Vũ Trọng Khánh, tổ dân phố 5, phường Mộ Lao, quận Hà Đông và trụ sở Agribank Chi nhánh Cầu Giấy, số 99 Trần Đăng Ninh, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy.

Agribank sẽ sớm mở thêm 4 điểm bán vàng miếng tại Hà Nội và TPHCM, nâng tổng số các điểm bán vàng của nhà băng này lên thành 10 điểm.

Hiện trên thị trường lan truyền thông tin về việc NHNN thiếu vàng để bán; tại nhiều điểm bán vàng, có đối tượng thuê người xếp hàng mua gom vàng với mục tiêu đẩy giá, hưởng chênh lệch, gây bất ổn trên thị trường và thiệt hại cho nền kinh tế.

Do đó, NHNN vừa gửi công văn hoả tốc đề nghị Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị liên quan kịp thời phối hợp xác minh và xử lý nghiêm các hành vi tung tin thất thiệt, đầu cơ, trục lợi, thao túng thị trường.

NHNN cũng đề nghị Bộ Công an chỉ đạo công an các địa phương phối hợp đảm bảo an ninh tại các địa điểm bán vàng của các ngân hàng thương mại nhà nước và Công ty SJC; hạn chế tình trạng các đối tượng có dụng ý xấu thuê người xếp hàng mua gom vàng, gây mất trật tự trị an.

Trong khi đó, trên thị trường thế giới, giá vàng tăng trở lại. Tính đến 8h31' ngày 11/6 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 2.308,6 USD/ounce, tăng 5,5 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 8/2024 trên sàn Comex New York ở mức 2.323,3 USD/ounce.