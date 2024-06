Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa gửi công văn hoả tốc số 4810/NHNN-QLNH đến Bộ Công an về việc phối hợp trong công tác quản lý thị trường vàng.

Công văn của NHNN do Phó Thống đốc Phạm Quang Dũng ký nêu rõ: Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, NHNN đang phối hợp với các Bộ, ngành chức năng và các địa phương triển khai quyết liệt việc bình ổn thị trường vàng, trong đó có giải pháp triển khai bán vàng miếng trực tiếp cho 4 ngân hàng thương mại nhà nước và Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) để cung ứng trực tiếp tới người dân.

Giải pháp trên đã bắt đầu phát huy tác dụng khi chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới đã giảm.

Tuy nhiên, hiện nay trên thị trường đang lan truyền thông tin về việc NHNN thiếu vàng để bán; tại nhiều điểm bán vàng, có đối tượng thuê người xếp hàng mua gom vàng với mục tiêu đẩy giá, hưởng chênh lệch, gây bất ổn trên thị trường và thiệt hại cho nền kinh tế.

Do đó, NHNN đã gửi công văn hoả tốc do Phó Thống đốc Phạm Quang Dũng ký đề nghị Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị liên quan kịp thời phối hợp xác minh và xử lý nghiêm các hành vi tung tin thất thiệt, đầu cơ, trục lợi, thao túng thị trường.

Một nhân viên ngân hàng (áo trắng) nỗ lực giữ gìn trật tự tại một điểm bán vàng của ngân hàng. Ảnh: Tuân Nguyễn.

NHNN cũng đề nghị Bộ Công an chỉ đạo công an các địa phương phối hợp đảm bảo an ninh tại các địa điểm bán vàng của các ngân hàng thương mại nhà nước và Công ty SJC; hạn chế tình trạng các đối tượng có dụng ý xấu thuê người xếp hàng mua gom vàng, gây mất trật tự trị an.

Trước đó, ngày 5/6/2024 NHNN gửi công văn số 4695/NHNN-QLNH đến Bộ Công an, Bộ Tài chính, và Bộ Công thương phối hợp triển khai xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh, cung ứng dịch vụ về ngoại hối và vàng. Đặc biệt là các hoạt động về thu đổi ngoại tệ; nhận và chi trả ngoại tệ; chuyển tiền một chiều từ Việt Nam ra nước ngoài và thanh toán chuyển tiền cho các giao dịch vãng lai không đúng quy định; các hoạt động mua bán vàng miếng của các cửa hàng không có giấy phép kinh doanh mua bán vàng miếng.

NHNN cũng yêu cầu các tổ chức kinh doanh mua, bán vàng, nhất là kinh doanh mua, bán vàng miếng thực hiện nghiêm việc áp dụng hoá đơn điện tử trong các giao dịch mua, bán vàng để nâng cao tính minh bạch, cải thiện hiệu quả giám sát, điều hành, bảo đảm thị trường vàng hoạt động an toàn, hiệu quả.

"Phối hợp cung cấp thông tin về các vụ việc, các trường hợp buôn lậu, vận chuyển trái phép ngoại tệ và vàng qua biên giới để NHNN kịp thời triển khai phương án quản lý thị trường ngoại hối và vàng hiệu quả", NHNN đề nghị.