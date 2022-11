Giá vé máy bay Tết 2023 cao ngất ngưởng

Khảo sát trên một số trang bán hàng bán vé online của Vietnam Airlines, Vietjet, Bamboo Airways… giá vé khứ hồi các chặng đi và đến từ TP Hồ Chí Minh trong dịp Tết Nguyên đán từ ngày 20/1/2023 (tức 29 Tết) đến 26/1 (mùng 5 Tết) đang ở mức cao, bình quân khoảng 5 - 7 triệu đồng/vé khứ hồi. Giá một cặp vé khứ hồi chặng bay về Hà Nội trong ngày đầu của kỳ nghỉ Tết và quay trở lại TP Hồ Chí Minh vào ngày cuối cùng đang ở mức 6,5 - 7 triệu đồng nếu bay Vietnam Airlines; với Vietjet hay Bamboo Airways cũng khoảng trên dưới 5,5 triệu đồng.



Giá vé máy bay dịp Tết 2023 đang tăng cao khiến người dân phải chật vật mua vé.

Đối với những hành khách chọn bay sớm khung giờ từ 5 giờ 30 phút hoặc 23 giờ, giá vé khứ hồi thấp nhất (gồm thuế phí) của Vietjet 5,3 triệu đồng, Vietnam Airlines từ 6 - 7 triệu đồng, thậm chí có những khung giờ đã hết hạng vé tiết kiệm. Giá vé của Bamboo Airways, Vietravel Airlines cũng đều trên mức 6 triệu đồng cho hành trình khứ hồi ở cùng thời điểm. Trong khi đó, các đường bay đến Vinh (Nghệ An), Thanh Hóa dịp Tết đã bắt đầu khan hiếm vì số chuyến bay ít, nhu cầu cao khiến giá vé luôn bị đẩy lên cao gấp 3-5 lần so với ngày thường.

Chặng bay từ TP Hồ Chí Minh đi các tỉnh, thành phố trên cả nước đang khá nóng và khan vé giá rẻ trong dịp Tết 2023.

Năm nay là năm đầu tiên chị Vũ Thảo My (ngụ Quận 3, TP Hồ Chí Minh) "canh ngày, canh đêm" để có thể mua 1 vé máy khứ hồi về Hà Nội đón Tết. Chị My cho biết, ngay sau khi có thông báo nghỉ Tết, chị đã lên mạng đặt mua 1 cặp vé máy bay khứ hồi chặng từ TP Hồ Chí Minh đến Hà Nội với giá 6 triệu đồng. So với thời điểm bình thường, giá vé máy bay Tết 2023 đã cao hơn khoảng 3 lần. "Dù biết giá vé đang tăng cao nhưng nếu tôi không đặt vé, sợ đến gần Tết sẽ không còn vé máy bay để mua. Mặt khác, sau 1 năm đi làm xa quê, ai cũng mong ngóng được về gặp người thân nên dù giá vé máy bay tăng cao tôi cũng vẫn "bấm bụng" mua để về nhà sớm với người thân”, chị My tâm sự.

Anh Lê Văn Thiệp, ngụ ở quận Gò Vấp cũng cho hay gia đình anh đã bỏ ra 16 triệu đồng để 4 vé máy bay khứ hồi về Thanh Hóa. Theo anh Thiệp, đây là giá vé đã được tiết kiệm gần 8 triệu đồng vì gia đình anh năm nay xin nghỉ phép sớm và quay lại TP Hồ Chí Minh sớm, một mặt để tránh cảnh chen chúc ở sân bay Tân Sơn Nhất vào dịp Tết, mặt khác cũng tiết kiệm được chi phi đi lại.

Người dân TP Hồ Chí Minh nên tranh thủ mua vé Tết sớm và chọn giờ bay sớm để tránh cảnh xếp hàng làm thủ tục tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Theo đại diện hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines, để phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách dịp Tết Nguyên Đán 2023, hãng đã mở bán vé từ rất sớm trong tháng 9, với số chỗ dự kiến tăng gấp 1,5 lần so với Tết 2020 (thời điểm chưa có dịch COVID-19). Từ thời điểm mở bán vé Tết 2023 cho đến nay, lượng khách hàng đã đặt chỗ bay Tết tăng 30-50% so với cách đây 3 năm (giai đoạn chưa có dịch) và hành khách chủ yếu chọn bay từ 20 tháng Chạp đến 9 tháng Giêng. Các đường bay có lượng khách mua vé lớn là Hà Nội - TP Hồ Chí Minh, TP Hồ Chí Minh - Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh - Hải Phòng, Vinh, Thanh Hóa, Huế.

“Không chỉ nhu cầu đi lại trên các đường bay truyền thống dịp Tết cao (trước Tết là từ Nam ra Bắc, sau Tết là từ Bắc vào Nam), các đường bay du lịch cũng được khách lựa chọn mua nhiều. Hiện nay, nhu cầu đi lại của người dân dịp nghỉ Tết cũng thay đổi, nhiều gia đình lựa chọn dịp này để đi du lịch như: Hà Nội đi Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc... hay TP Hồ Chí Minh đi Phú Quốc nên cũng khiến cho các chặng bay này khan hiếm vé máy bay. Vì vậy, để người dân mua vé Tết 2023 thuận lợi, Vietnam Airlines cũng phát đi khuyến nghị hành khách nên sắp xếp lịch sớm để mua vé sớm và có chỗ trên các chuyến bay như mong muốn. Hành khách có thể lựa chọn mua vé trên website của hãng hoặc tại các phòng vé, đại lý chính thức để tránh gặp phải đối tượng lừa đảo. Khi mua vé, hành khách nên yêu cầu xuất hóa đơn của hãng để tránh bị nâng giá so với quy định trước khi bay", đại diện Vietnam Airlines nói.