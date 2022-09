Giá xăng sẽ giảm mạnh, giá dầu tăng đột biến?

Theo quy định, ngày 1/9, Liên Bộ Tài chính - Công Thương sẽ điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ. Tuy nhiên, do kỳ điều hành xăng dầu này trùng kỳ nghỉ lễ Quốc khánh nên lịch được lùi sang ngày 5/9.

Dữ liệu cập nhật từ Bộ Công Thương cho thấy, giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường Singapore ở kỳ điều hành này biến động rất mạnh so với kỳ tính giá trước đó (ngày 22/8).

Giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường Singapore có xu hướng giảm mạnh. Cụ thể, bình quân giá xăng RON 92 (dùng để pha chế xăng E5 RON 92) tại Singapore cập nhật đến ngày 31/8 là 97,31 USD/thùng, còn giá xăng RON 95 là 100,14 USD/thùng. Đây là mức giá thấp nhất trong vòng 8 tháng qua. Mức giá này tương đương với giá xăng ngày 20/1, khi đó giá xăng RON 95 bán lẻ là 23.876 đồng/lít. Nếu trừ thuế bảo vệ môi trường 3.300 đồng thì giá xăng chỉ còn 20.576 đồng.

Trước đó 1 ngày (ngày 30/8), bình quân giá xăng RON 92 trên thị trường Singapore là 108,52 USD/thùng, còn giá xăng RON 95 là 111,35 USD/thùng.

Giá xăng ngày mai được dự báo giảm nhẹ ( Ảnh: Anh Nguyễn)

Trong khi đó, giá dầu thành phẩm trên thị trường Singapore ở chu kỳ này tăng/giảm trái chiều. Bình quân giá dầu trên thị trường Singapore cập nhật đến ngày 31/8 như sau: dầu diesel có giá 140,3 USD/thùng, dầu hỏa giá là 137,87 USD/thùng, dầu mazut là 454,13 USD/tấn. Ở chu kỳ trước, bình quân giá dầu diesel là 129,85 USD/thùng, dầu hỏa là 127,67 USD/thùng, dầu mazut là 478,3 USD/tấn.

Trên thị trường thế giới, giá dầu mấy phiên gần đây lao dốc mạnh, xuống dưới ngưỡng 90 USD/thùng. Theo dữ liệu từ Oilprice, ngày 3/9, giá dầu WTI chỉ còn 86,87 USD/thùng, dầu Brent là 93 USD/thùng.

Giới phân tích cho rằng, giá dầu thế giới giảm do lo ngại nhu cầu dầu suy yếu khi Trung Quốc tiếp tục thực thi chính sách zero Covid. Bên cạnh đó, việc Liên minh châu Âu và Mỹ tiếp tục tăng lãi suất có thể đẩy nền kinh tế yếu đi khiến nhu cầu dầu giảm. Còn nguồn cung dầu lại đang tăng dần, phần lớn là do sự bùng nổ dầu đá phiến của Mỹ. Hiện các hợp đồng tương lai của giá dầu thô có xu hướng giảm giá, ảnh hưởng đến giá dầu thô giao ngay.

Do giá xăng nhập vào giảm mạnh còn giá dầu nhập vẫn giữ ở mức cao nên tại kỳ điều hành ngày mai (5/9), giá bán lẻ xăng trong nước được dự báo giảm nhẹ còn giá dầu tiếp tục đà tăng. Tuy nhiên, giá xăng ngày mai tăng hay giảm còn phụ thuộc vào việc cơ quan quản lý chi quỹ bình ổn.

Lãnh đạo một số doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu cho biết, nếu cơ quan quản lý không trích Quỹ bình ổn giá xăng dầu thì giá xăng có thể giảm từ 300-600 đồng/lít, còn giá dầu sẽ tăng khoảng 2.000 đồng/lít. Trong trường hợp cơ quan quản lý chi Quỹ bình ổn giá xăng dầu thì giá các mặt hàng xăng dầu có thể tăng/giảm ít hơn.

Nếu kỳ điều hành rơi vào ngày 1/9 như thường lệ, giá xăng được dự báo tăng ở mức 380-390 đồng/lít; giá dầu sẽ tăng mạnh hơn, ở mức 2.400-2.500 đồng/lít.

Tính từ đầu năm đến nay, giá xăng dầu trong nước đã trải qua 22 lần điều chỉnh, trong đó có 13 lần tăng, 8 lần giảm và 1 lần giữ nguyên. Hiện giá xăng bán lẻ tương đương mức giá hồi cuối tháng 1.

Tại kỳ điều hành gần đây nhất (ngày 22/8), giá xăng được giữ nguyên còn giá dầu được điều chỉnh tăng. Theo đó, giá xăng E5 RON 92 giữ nguyên, giá bán không quá 23.725 đồng/lít; giá xăng RON95 giữ ở mức giá 24.669 đồng/lít.

Ngược lại, giá dầu diesel được điều chỉnh tăng 850 đồng/lít, giá bán không cao hơn 23.759 đồng/lít, giá dầu hỏa không cao hơn 24.056 đồng/lít, giá dầu mazut không cao hơn 16.548 đồng/kg.

Cũng tại kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính trích lập Quỹ bình ổn giá với xăng E5 là 451 đồng/lít, xăng RON95 là 493 đồng/lít, dầu diesel là 250 đồng/lít.

Thời gian gần đây, xuất hiện tình trạng hàng loạt đại lý xăng dầu đóng cửa vì hết hàng. Bộ Công Thương đã chỉ đạo sở công thương các tỉnh thành lập đoàn kiểm tra, giám sát việc cung ứng, kinh doanh xăng dầu, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về kinh doanh xăng dầu, đặc biệt là hành vi găm hàng để trục lợi.