Sau khi ra mắt thị trường ô tô Việt Nam vào tháng 7/2020, Seltos nhanh chóng trở thành mẫu xe SUV cỡ B bán chạy của thương hiệu KIA. Ngoại hình KIA Seltos được đánh giá là nổi bật nhất nhóm SUV đô thị với những đường nét thiết kế vuông vức, nội thất rộng rãi hợp xu thế mới.

Động cơ có 2 tuỳ chọn 1.6L công suất 128 mã lực, mô men xoắn đạt 157 Nm đi kèm hộp số tự động 6 cấp và 1.4 T-GDI công suất 138 mã lực, mô men xoắn 242 Nm cùng hộp số ly hợp kép 7 cấp.

Hiện tại, KIA Seltos đang được phân phối dưới 8 phiên bản với giá bán dao động từ 599-724 triệu đồng.

Với giá xe này, nếu không chọn mẫu SUV đô thị của KIA, người tiêu dùng cũng còn nhiều sự lựa chọn khác như dưới đây:

Honda City RS

Nếu nhu cầu không buộc phải mua dòng xe SUV, người dùng có thể lựa chọn mẫu Honda City RS với giá bán 609 triệu đồng. Xe cũng nằm ở phân khúc cỡ B nhưng là dòng xe sedan.

Ngoại trừ có tư thế ngồi ngồi thấp hơn, mẫu Honda City RS lại có nhiều điểm nổi trội hơn hẳn KIA Seltos trong cùng tầm tiền về trang bị ngoại nội thất, tiện nghi an toàn đầy đủ cùng không gian rộng rãi không thua kém.

Honda City RS được trang bị động cơ 1.5L công suất 119 mã lực, mô-men xoắn 145 Nm đi kèm hộp số vô cấp CVT. Với đời 2023, mẫu xe sedan cỡ B của Honda còn được trang bị gói an toàn Sensing tiêu chuẩn cho mọi phiên bản.

Mitsubishi Xpander Premium

Nếu bạn đang đắn đo về nhu cầu chở người, một chiếc SUV 5 chỗ đôi khi không đáp ứng được điều đó thì thay vì KIA Seltos, sự lựa chọn mẫu MPV 7 chỗ Mitsubishi Xpander Premium cũng rất hợp lý.

Đây là mẫu xe đang bán chạy nhất phân khúc và cũng như trên thị trường xe Việt Nam, độ tin cậy đã được khẳng định trong suốt 4 năm qua. Mặc dù là một chiếc MPV 7 chỗ cỡ nhỏ nhưng nhiều người đánh giá chiếc xe có đủ chỗ ngồi thoải mái cho 7 người.

Ngoại nội thất của Mitsubishi Xpander Premium đã được nâng cấp gần như mới vào giữa năm 2022. Xe được trang bị động cơ 1.5L công suất 104 mã lực, mô-men xoắn 141 Nm cùng hộp số tự động 4 cấp đảm bảo cần bằng giữa khả năng vận hành thoải mái và tiết kiệm. Xe đang được bán với mức giá 658 triệu đồng.

Mazda CX-30

Trong phân khúc xe SUV cỡ B, Mazda CX-30 có thể cũng là một trong những cái tên mà người dùng cân nhắc lựa chọn sau khi mức giá của mẫu xe này đã được giảm ngang với tầm tiền của KIA Seltos. Giá của Mazda CX-30 hiện tại lần lượt là 664 triệu đồng cho bản Luxury và 709 triệu đồng cho bản Premium.

Đây là dòng xe nhập khẩu từ Thái Lan, được trang bị động cơ 2.0L công suất 153 mã lực, mô-men xoắn 200 Nm đi kèm hộp số tự động 6 cấp. Nếu so về vận hành, Mazda CX-30 mạnh mẽ hơn KIA Seltos, nhiều trang bị an toàn hơn, không gian nội thất trông sang trọng hơn nhưng chật hơn so với đối thủ Hàn Quốc về không gian ở hàng ghế sau.

Nissan Kicks

Khi mới ra mắt, Nissan Kicks có giá bán cao hơn khá nhiều so với KIA Seltos, nhưng hiện tại giá bán của mẫu xe này đã được điều chỉnh thấp hơn đáng kể dù chính sách này chỉ giới hạn một số lượng xe bán ra nhất định.

Giá bán của Nissan Kicks đang ở mức 530 triệu đồng (bản E) và 620 triệu đồng (bản V). Điểm mạnh và riêng có của Nissan Kicks là dẫn động bằng động cơ điện có công suất 129 mã lực, mô-men xoắn 280 Nm thông qua bộ pin được sạc trực tiếp từ động cơ xăng 1.2L nên mức tiêu thụ nhiên liệu của xe được đánh giá cao khi chỉ có 2,2L/100km.

Ngoại hình của Nissan Kicks cũng khá đẹp nhưng nội thất lại thiếu đi sự hiện đại tương xứng với cách tạo hình bên ngoài. Các trang bị an toàn Nissan Kicks khá thua thiệt so với các đối thủ khi chưa được trang bị gói an toàn chủ động và hỗ trợ lái thông minh. Nhưng ở mức giá này, đây thực sự là sự lựa chọn tốt cho những ai đang đắn đo giữa KIA Seltos và các mẫu xe khác trong cùng phân khúc.

