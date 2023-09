Rẻ như xe hạng A

Khi bán ra tại Việt Nam vào năm 2018, KIA Cerato là sản phẩm cuối vòng đời thế hệ thứ 2 của dòng xe này. Ở thời điểm đó, mẫu xe này được bán ra dưới 4 phiên bản gồm 1.6 SMT, 1.6 MT, 1.6 AT và 2.0 AT với gia bán từ 519-629 triệu đồng.

Nhờ giá bán thấp và trang bị phong phú hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc sedan cỡ C đã giúp cho KIA Cerato luôn lọt vào top những chiếc xe bán chạy trên thị trường. Hiện tại, những chiếc xe KIA Cerato sau 5 năm lăn bánh vẫn nhận được rất nhiều sự quan tâm của người dùng. Điều này xuất phát từ nhu cầu muốn sở hữu một chiếc xe rộng rãi với chi phí thấp của nhiều người.

Trong khi giá xe KIA Cerato cũ 5 năm tuổi giờ chỉ còn dao động trong khoảng 340-480 triệu đồng, ngang ngửa với những chiếc xe đô thị hạng A như Hyundai Grand i10 (360-455 triệu đồng) hay KIA Morning (369-439 triệu đồng).

Theo tìm hiểu của VietNamnet, phiên bản 1.6 AT của KIA Cerato đang là mẫu xe được tìm kiếm nhiều hơn cả và cũng đang được chào bán nhiều nhất trên thị trường ô tô cũ.

Giá của riêng phiên bản KIA Cerato 1.6 AT 2018 cũng có chênh lệch nhưng không nhiều, từ 400-450 triệu tùy vào chất lượng xe và số km đã đi. Chiếc KIA Cerato 1.6 AT 2018 trong bài viết này được một showroom xe cũ tại Cầu Giấy chào bán với giá 425 triệu đồng.

Anh Lê Thành Đạt - đại diện của showroom cho biết xe đăng ký biển Hà Nội, đã đi được 40.000km và được chủ xe giữ gìn nên chất lượng còn khá tốt. Nếu mua xe này, những người đã có biển định danh sẽ không phải mất thêm chi phí 20 triệu như mua xe mới hay xe cũ từ tỉnh thành khác.

Theo nhiều người, trong 3 phiên bản của KIA Cerato 2018 thì bản 1.6 AT là hợp lý hơn cả vì trang bị trên bản này gần như tương tự với bản 2.0 AT trong khi động cơ nhỏ 1.6L giúp chiếc xe ít tiêu tốn nhiên liệu hơn. Về cơ bản, công suất 126 mã lực và mô-men xoắn 157 Nm của động cơ 1.6L và hộp số tự động 6 cấp trên KIA Cerato cũng đã đáp ứng được hầu hết nhu cầu di chuyển của đa số người dùng.

Về ngoại hình, KIA Cerato 2018 vẫn chưa cho thấy bị lạc hậu về thiết kế so với những chiếc xe mới ra mắt, không ít người đánh giá kiểu dáng của mẫu xe này bền dáng và phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng. Không gian hàng ghế sau rộng ngang với Toyota Corolla Altis và nhỉnh hơn các đối thủ còn lại như Mazda3, Honda Civic, Hyundai Elantra, Ford Focus hay Chevrolet Cruze.

Chưa hết, xe còn có các trang bị tiện nghi vẫn rất hợp thời như đèn pha projector, đèn định vị LED, đèn pha tự động, vành kích thước 17 inch, cửa sổ trời, lấy chuyển số, sạc không dây, ghế lái chỉnh điện 10 hướng có nhớ ghế 2 vị trí, cửa gió hàng ghế sau, điều hòa tự động 2 vùng độc lập... Danh sách trang bị tiện nghi này dường như đánh bật hầu hết các đối thủ trong phân khúc ở thời điểm đó.

Đâu là điểm cần lưu ý ở trên mẫu xe này

Dù có hàng loạt những ưu điểm nhưng những ai quan tâm và có ý định lựa chọn KIA Cerato 1.6 AT 2018 cũng cần chú ý đến một số nhược điểm của dòng xe này.

Là một trong số ít những chiếc xe trong phân khúc sedan cỡ C được trang bị la-zăng 17 inch, điều này giúp KIA Cerato trông năng động và hiện đại nhưng theo phản ảnh của những người sử dụng xe, la-zăng của KIA Cerato rất dễ bị trầy xước hơn so với các bộ la-zăng có kích thước nhỏ.

Bên cạnh đó, chính việc trang bị cho xe bộ la-zăng kích thước lớn cùng bộ lốp mỏng đã làm gia tăng độ ồn lọt vào khoang lái, đồng thời khiến xe giảm đi độ cân bằng khi đi vào những bề mặt đường xấu.

Điểm thứ 2 cũng được nhiều người dùng đánh giá chưa cao là thân vỏ xe khá mỏng, ấn vào bề mặt thân xe cho cảm giác thiếu sự cứng cáp nên dễ bị móp méo dù chỉ va quệt nhẹ. Chưa hết, lớp sơn thân vỏ của KIA Cerato cũng bị ngả màu khá nhanh, nhất là với màu trắng.

Điểm thứ 3 là nhiều tính năng chưa tối ưu cho người dùng, điển hình là cốp tự động đóng mở thông minh nhưng tính năng này thường xuyên gây bất cập cho người sử dụng khi tự động mở ngay cả trong trường hợp chủ xe chỉ vô tình đi ngang qua đuôi xe hoặc đứng sau nói chuyện với ai đó. Chưa kể, khi tự động mở, cốp cũng không tự đẩy lên cao mà người dùng vẫn cần phải dùng tay để đẩy lên.

Tiếp đó là hệ thống cảnh báo đóng mở cửa xe, không cảnh báo bằng âm thanh hay chữ mà chỉ hiển thị ký hiệu nhỏ trên bảng đồng hồ, dẫn tới không đạt hiệu quả cảnh báo nếu người lái không chú ý đến bảng đồng hồ.

Điểm thứ 4 đến từ hệ thống điều hòa khi lốc điều hòa của dòng xe Hàn nói chung và của KIA Cerato nói riêng có độ bền không cao. Do đó, nếu thường xuyên sử dụng điều hòa không đúng cách, bộ lốc điều hòa sẽ nhanh bị hỏng.

Điểm thứ 5 là với những người thích cảm giác lái, KIA Cerato sẽ khó đáp ứng được điều này dù xe được trang bị 3 chế độ lái. Hệ thống trợ lực lái điện khiến vô lăng quá nhẹ. Điều này cũng không được cải thiện khi chạy ở tốc độ cao nên phản ứng của xe với những pha đánh lái chuyển hướng thiếu độ chính xác.

Cuối cùng, KIA Cerato 1.6 AT 2018 dù có nhiều trang bị tiện nghi nhưng ở phương diện an toàn, mẫu xe này được trang bị khá cơ bản với cảm biến lùi, camera lùi, phanh ABS/EBD/BA, khởi hành ngang dốc HAC nhưng lại thiếu đi hệ thống cân bằng điện tử ESP và kiểm soát lực kéo TCS. Do đó, người dùng sẽ phải chạy xe bình tĩnh và điềm đạm hơn trong điều kiện đường ướt và trơn trượt.

Bạn đang hài lòng hay thất vọng với xế cưng của mình? Hãy chia sẻ bài viết trải nghiệm về chiếc xe của mình tới Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!