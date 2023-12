{"article":{"id":"2223410","title":"Ô tô Honda Accord đời 1993 rao giá 58 triệu đồng, có nên mua?","description":"Chiếc ô tô cũ Honda Accord đời sâu sản xuất năm 1993 được chủ nhân ở Thái Nguyên chào bán với giá chỉ 58 triệu đồng. Mức giá này rẻ gần một nửa so với giá rao bán trên các sàn xe cũ.","contentObject":"<p>Trên thị trường <a href=\"https://vietnamnet.vn/xe-cu-tag6399757864106387708.html\" target=\"_blank\">ô tô cũ</a> hiện nay, có không ít chiếc xe giá rẻ dưới 100 triệu đồng, hướng đến nhóm khách hàng có thu nhập thấp, mua xe lần đầu để phục vụ việc bổ túc tay lái, hoặc chỉ cần \"xế hộp\" đi lại che mưa, che nắng hàng ngày. </p>

<p>Đi kèm với mức giá rẻ như xe máy, đa số các mẫu ô tô cũ thường được giới thiệu đã lăn bánh rất nhiều, đời xe sâu, ngoại nội thất thoạt nhìn còn mới nhưng có thể đã được sửa chữa, thay thế linh kiện rất nhiều. </p>

<p>Đơn cử như chiếc Honda Accord sản xuất từ năm 1993 đang được anh Trịnh Minh Hiếu (Thái Nguyên) chào bán với giá chỉ 58 triệu đồng, rẻ bằng một nửa so với giá rao bán trên các trang web xe cũ.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/anh-man-hinh-2023-12-05-luc-204506-473.png?width=768&s=XuLqLZY5Fs-jFhFvxh_-kQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/anh-man-hinh-2023-12-05-luc-204506-473.png?width=1024&s=6BvGkHs8mXfO3AL5ziOy_g\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/anh-man-hinh-2023-12-05-luc-204506-473.png?width=0&s=oUQKMr8R-tGKW6wVD5caCQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/anh-man-hinh-2023-12-05-luc-204506-473.png?width=768&s=XuLqLZY5Fs-jFhFvxh_-kQ\" alt=\"anh-man-hinh-2023-12-05-luc-204506.png\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/anh-man-hinh-2023-12-05-luc-204506-473.png?width=260&s=2wQbVjoqJo0IZkjKq-Xz9A\"></picture>

<figcaption>Chiếc ô tô cũ Honda Accord đời sâu năm 1993 được chủ nhân rao giá khá rẻ, chỉ 58 triệu đồng. </figcaption>

</figure>

<p>Theo giới thiệu của anh Hiếu, do thời gian sử dụng khá lâu nên xe đã được sơn mới, khác với màu nguyên bản. Chiếc xe hiện đang sở hữu ngoại thất màu đỏ mận sáng bóng.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/anh-man-hinh-2023-12-05-luc-204604-474.png?width=768&s=jFtctbX5FL65uwjyQnAcSw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/anh-man-hinh-2023-12-05-luc-204604-474.png?width=1024&s=9-1fCV5vtA4rliOv9bxMjQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/anh-man-hinh-2023-12-05-luc-204604-474.png?width=0&s=wJfrrmzBpjrJ_uNUt-In1A\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/anh-man-hinh-2023-12-05-luc-204604-474.png?width=768&s=jFtctbX5FL65uwjyQnAcSw\" alt=\"anh man hinh 2023 12 05 luc 204604.png\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/anh-man-hinh-2023-12-05-luc-204604-474.png?width=260&s=g8B5QPFTiiijkHRjAYNZDw\"></picture>

<figcaption>Honda Accord 1993 với thiết kế đã được tinh chỉnh trông vuông vức, đuôi xe gọn gàng hơn so với thế hệ trước.</figcaption>

</figure>

<p>Honda Accord 1993 thuộc thế hệ thứ 4 ra mắt lần đầu vào năm 1989. Ở thế hệ này, xe được xây dựng trên khung gầm \"CB\", thiết kế xe đã được tinh chỉnh trông vuông vức, đẹp và sang trọng, đuôi xe gọn gàng hơn. Đèn pha dạng đóng mở ở thế hệ trước đã chuyển sang dạng cố định, lưới tản nhiệt thay đổi, đèn phanh, ốp hông, bộ vành dùng chung trên phiên bản sedan và coupé. Bên cạnh đó, túi khí dành cho người lái và dây đai an toàn cho các vị trí ghế ngồi (trừ vị trí ghế hành khách giữa ghế sau) trở thành trang bị tiêu chuẩn.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/anh-man-hinh-2023-12-05-luc-204711-475.png?width=768&s=Z-J92mDadsEJqnW7nTJV2w\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/anh-man-hinh-2023-12-05-luc-204711-475.png?width=1024&s=NAcXwHaLjzQTQubRCBo7Tw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/anh-man-hinh-2023-12-05-luc-204711-475.png?width=0&s=Jg5XjpOSkFqx_8Os38ckmA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/anh-man-hinh-2023-12-05-luc-204711-475.png?width=768&s=Z-J92mDadsEJqnW7nTJV2w\" alt=\"anh man hinh 2023 12 05 luc 204711.png\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/anh-man-hinh-2023-12-05-luc-204711-475.png?width=260&s=Tn6yZNVDDyidd762zuXMoQ\"></picture>

<figcaption>Động cơ xe vẫn nguyên bản. </figcaption>

</figure>

<p>Chiều dài cơ sở xe tăng lên mức 2.720 mm, động cơ đặt trước đi kèm hệ dẫn động cầu trước. Accord 1993 về Việt Nam có hai lựa chọn số sàn 5 cấp hoặc số tự động, trang bị động cơ xăng 2.2L, cho công suất 130 mã lực.</p>

<p>Không gian bên trong rộng hơn đáng kể so với thế hệ cũ. Tạo hình bệ trung tâm khá hợp mắt so với các thiết kế <a href=\"https://vietnamnet.vn/oto-xe-may/xe-moi\" target=\"_blank\">xe mới</a> ngày nay, ngược lại cụm vô lăng trống trơn và có phần đơn giản.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/anh-man-hinh-2023-12-05-luc-204652-476.png?width=768&s=wWKrzORjSRdZQDhDR_Ikqg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/anh-man-hinh-2023-12-05-luc-204652-476.png?width=1024&s=U2KbdO2Kd6oE1AXj3A8tyg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/anh-man-hinh-2023-12-05-luc-204652-476.png?width=0&s=XjgPb7UDgEG7HeqaO4edwQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/anh-man-hinh-2023-12-05-luc-204652-476.png?width=768&s=wWKrzORjSRdZQDhDR_Ikqg\" alt=\"anh man hinh 2023 12 05 luc 204652.png\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/anh-man-hinh-2023-12-05-luc-204652-476.png?width=260&s=TV5_VEAM0cBWvXChC1fEbw\"></picture>

<figcaption>Không gian bên trong cabin xe khá rộng thoáng. Nội thất đã được chủ xe đầu tư bọc mới lại. </figcaption>

</figure>

<p>Anh Hiếu khẳng định: \"Dù đã 30 năm tuổi nhưng động cơ nguyên bản vẫn vận hành mượt mà, trơn tru, thậm chí có thể chạy đường dài mà không gặp vấn đề gì'. </p>

<p>Sau 30 năm tồn tại, đến nay máy xe chạy vẫn êm, côn số nhẹ. Gầm không mục mọt và điều hòa 2 chiều vẫn hoạt động bình thường. Các chi tiết khác như gầm xe, phuộc nhún, thước lái, trục lái, càng chữ A bánh xe cũng được bảo dưỡng và thay mới bằng linh kiện chính hãng\".</p>

<p>Người bán cũng chia sẻ thêm, nhược điểm duy nhất là tuổi xe cao, nên trang bị tiện nghi và giải trí trên Honda Accord 1993 chỉ dừng ở mức cơ bản với điều hòa chỉnh cơ và âm thanh radio. </p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/anh-man-hinh-2023-12-05-luc-204625-477.png?width=768&s=z9uO3PL01noQQ_LqInzlAg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/anh-man-hinh-2023-12-05-luc-204625-477.png?width=1024&s=VTY_IadHutWHXJdNYpf2Qw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/anh-man-hinh-2023-12-05-luc-204625-477.png?width=0&s=_XndpNwb46YG7tzSIdldvw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/anh-man-hinh-2023-12-05-luc-204625-477.png?width=768&s=z9uO3PL01noQQ_LqInzlAg\" alt=\"anh man hinh 2023 12 05 luc 204625.png\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/anh-man-hinh-2023-12-05-luc-204625-477.png?width=260&s=lEhfrYSZffRwyyyhw_vNGw\"></picture>

<figcaption>Trang bị tiện ích trong xe khá nghèo nàn do đời xe sản xuất cách đây đã lâu.</figcaption>

</figure>

<p>Trên thị trường xe cũ hiện nay, Honda Accord là mẫu xe được đánh giá cao vì độ bền bỉ và ít bị hỏng vặt. Tuy nhiên, với một chiếc xe đời sâu trên dưới 30 năm tuổi với giá rẻ \"giật mình\" chỉ 58 triệu đồng sẽ khiến nhiều người không khỏi băn khoăn trước khi xuống tiền chốt mua. </p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/anh-man-hinh-2023-12-05-luc-204745-478.png?width=768&s=kJwrMQWH16a7j3YxtoIrUg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/anh-man-hinh-2023-12-05-luc-204745-478.png?width=1024&s=5loqyt1vfkB9r35ftGs8pQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/anh-man-hinh-2023-12-05-luc-204745-478.png?width=0&s=Y5ifzIUYNhkhHRm1_GGxZQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/anh-man-hinh-2023-12-05-luc-204745-478.png?width=768&s=kJwrMQWH16a7j3YxtoIrUg\" alt=\"anh man hinh 2023 12 05 luc 204745.png\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/anh-man-hinh-2023-12-05-luc-204745-478.png?width=260&s=VXZm1cygCqib0sOSHcqd-Q\"></picture>

<figcaption>Khoang hành lý phía cốp sau khá rộng rãi.</figcaption>

</figure>

<p>Về tổng quan, theo đánh giá của nhiều người dùng và giới chơi xe cũ, mẫu xe này có ưu điểm là độ bền khung gầm cao, động cơ hoạt động ổn định, chạy khá êm, mượt, nếu bảo dưỡng tốt sẽ ít các lỗi hỏng vặt. </p>

<p>Tuy nhiên, nhược điểm lớn nhất của Honda Accord 1993 là có ngoại hình kiểu cổ điển, sẽ kén người dùng trẻ tuổi nên thường được xác định là xe đi tạm, xe tập lái vì giá trị thấp. Bên cạnh đó, nội thất xe nghèo nàn, thiết kế lỗi thời nên ít tạo cảm hứng cho người dùng.</p>

<p>Vì đời xe quá sâu nên các trang bị nội thất và ngoại thất của xe phần nào đã xuống cấp và cần phải tu sửa, bảo dưỡng nhiều để xe có thể vận hành ổn định. Điều đó đồng nghĩa với việc, chủ xe sẽ phải chi trả nhiều tiền phí sửa chữa hàng năm và đồng thời, cũng sẽ luôn thường trực rủi ro có hỏng hóc bất ngờ.</p>

<p>Hao xăng cũng là một nhược điểm nhiều xe đời cũ. Với chiếc Honda Accord 1993, theo chia sẻ của anh Hiếu, xe tiêu tốn khoảng hơn 9 lít xăng cho 100km trong điều kiện vận hành hỗn hợp.</p>

<p>Trên thị trường hiện nay, ngoài Honda Accord 1993 như chiếc xe nói trên, có khá nhiều mẫu ô tô cũ khá trong tầm giá trên dưới 60 triệu đồng như Daewoo Lacetti 1999-2000; Ford Laser 2000-2001; Kia Spectra 2004;... Điểm chung của những chiếc xe cũ đời sâu này là giá rẻ, phụ tùng dễ kiếm, phù hợp cho những người có thu nhập trung bình và đang cần 1 chiếc xe phục vụ gia đình, công việc. </p>

<p><em>Bạn có kinh nghiệm gì trong việc chọn mua xe ô tô cũ đời sâu? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận. Tin bài cộng tác gửi về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Xin cảm ơn!</em></p>

