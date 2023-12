{"article":{"id":"2224009","title":"Honda Civic 2010 giá hơn 200 triệu, bền dáng nhưng tốn xăng, có nên mua?","description":"Honda Civic thế hệ thứ 8 (2006-2011) được coi là thành công nhất của mẫu xe này tại Việt Nam. Trên sàn xe cũ hiện nay, những chiếc Civic đời này vẫn khá hút khách với giá từ 200-300 triệu đồng.","contentObject":"<p><a href=\"https://vietnamnet.vn/honda-civic-tag3985899381954686526.html\" target=\"_blank\">Honda Civic</a> là mẫu xe quen thuộc tại thị trường Việt Nam khi tồn tại liên tục 17 năm qua. Năm 2006, mẫu sedan cỡ C này lần đầu tiên gia nhập thị trường trong nước, được Honda Việt Nam đưa về lắp ráp với 2 phiên bản động cơ là 1.8L cho công suất 138 mã lực và 2.0L cho công suất 155 mã lực, đi kèm tuỳ chọn hộp số sàn 5 cấp (chỉ bản 1.8L) hoặc số tự động 5 cấp. Đây là thế hệ thứ 8 của mẫu xe này với đời sống kéo dài 6 năm, tính đến năm 2011.</p>

<p>Gần đây nhất, năm 2022, mẫu xe Honda Civic tại Việt Nam đã chuyển sang thế hệ thứ 11, được phân phối với 3 phiên bản là E, G và RS với giá bán từ 730-870 triệu đồng. Tất cả các phiên bản đều được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan.</p>

<p>Honda Civic thế hệ thứ 8 giai đoạn 2006-2009 liên tục góp mặt trong <a href=\"https://vietnamnet.vn/tuyen-bai/top-xe-ban-chay-ban-cham-nam-2023-00000Q.html\" target=\"_blank\">danh sách những mẫu xe bán chạy nhất</a>.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-civic-gen8-1-2-1021.jpeg?width=768&s=AUli2eh5izamnMtzfO8n-g\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-civic-gen8-1-2-1021.jpeg?width=1024&s=1T_qGzdYyeABChDfF64Y8g\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-civic-gen8-1-2-1021.jpeg?width=0&s=FUPNTmQqaUDVW-2nM3QuRQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-civic-gen8-1-2-1021.jpeg?width=768&s=AUli2eh5izamnMtzfO8n-g\" alt=\"W-civic-gen8-1-2.jpeg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-civic-gen8-1-2-1021.jpeg?width=260&s=Sbmk8tGz7qnWylkdnyQz_g\"></picture>

<figcaption><em>Honda Civic thế hệ thứ 8 được sản xuất tại Việt Nam từ năm 2006-2011. (ảnh: Hoàng Hiệp)</em></figcaption>

</figure>

<p>Đến năm 2009, Civic được Honda Việt Nam nâng cấp nhẹ về ngoại hình, nhưng về cơ bản không có quá nhiều khác biệt so với những chiếc xe sản xuất từ năm 2006. Thời điểm đó, ở phân khúc sedan cỡ C có một số đối thủ như Toyota Corolla Altis, Ford Focus, KIA Forte/Cerato, Mazda3 và Daewoo Lacetti (sau này là Chevrolet Cruze).</p>

<p>Tuy nhiên, sau khi được nâng cấp và chuyển sang các thế hệ kế tiếp, từ năm 2010 đến nay, độ hot của Honda Civic chỉ còn là \"hào quang\" quá khứ khi mẫu xe này không đạt được doanh số như kỳ vọng.</p>

<p><strong>Xe hơn 10 năm tuổi vẫn giữ dáng, ổn định</strong></p>

<p>Ghi nhận của VietNamNet cho thấy, những chiếc Honda Civic thế hệ thứ 8 tuy \"tuổi đời\" cao nhưng vẫn đang được người dùng và giới kinh doanh xe cũ săn mua bởi tính bền bỉ, ổn định, giữ dáng, động cơ mạnh mẽ cùng chi phí vận hành tiết kiệm.</p>

<p>Khảo sát qua một số kênh bán xe cũ, những chiếc Honda Civic đời 2009-2011 đang được rao bán trong khoảng giá khá rộng, từ 200- 300 triệu đồng tuỳ vào phiên bản và tình trạng xe. Với xe sử dụng động cơ 2.0L, giá cao hơn phiên bản 1.8L AT khoảng 20-30 triệu; xe hộp số tự động cũng có giá cao hơn xe số sàn khoảng 10-20 triệu đồng. </p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/gia-xe-honda-civic-xe-cu-1022.jpg?width=768&s=sCTOWBfUClgdOyi_9QriVg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/gia-xe-honda-civic-xe-cu-1022.jpg?width=1024&s=3VPo0HofyUCCCPKAtbhkEw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/gia-xe-honda-civic-xe-cu-1022.jpg?width=0&s=B90rcWfO2qDrkUrR25DlPQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/gia-xe-honda-civic-xe-cu-1022.jpg?width=768&s=sCTOWBfUClgdOyi_9QriVg\" alt=\"Gia xe Honda Civic xe cu.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/gia-xe-honda-civic-xe-cu-1022.jpg?width=260&s=GTf7ero1MHvZx9qUowYEvQ\"></picture>

<figcaption><em>Honda Civic đang được rao bán khá nhiều trên các trang thương mại điện tử. (Ảnh chụp màn hình từ trang Oto.com.vn)</em></figcaption>

</figure>

<p>Tại một showroom kinh doanh <a href=\"https://vietnamnet.vn/o-to-cu-tag13669190709599503662.html\" target=\"_blank\">ô tô cũ</a> nằm trên đường Tố Hữu (Nam Từ Liêm, Hà Nội), chiếc Honda Civic 1.8L số tự động đời 2010 màu vàng cát còn khá mới đang được rao bán với giá 270 triệu đồng. So với giá lăn bánh xe mới thời điểm năm 2010 trên 600 triệu đồng thì chiếc xe này chỉ còn khoảng 40% giá trị.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-civic-1-4-1023.jpg?width=768&s=XstE3DcpuWsN_SRgOp-RLw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-civic-1-4-1023.jpg?width=1024&s=Ue3rJo7KiXwCapflm8-gzQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-civic-1-4-1023.jpg?width=0&s=5vcfHQ24Z0x62my2IUWyPw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-civic-1-4-1023.jpg?width=768&s=XstE3DcpuWsN_SRgOp-RLw\" alt=\"W-civic-1-4.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-civic-1-4-1023.jpg?width=260&s=A_RVh32_aT7vLYibJ6y7vg\"></picture>

<figcaption><em>Chiếc xe Honda Civic 2010 đang được showroom ô tô tại đường Tố Hữu (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) rao bán với giá 270 triệu. (ảnh: Hoàng Hiệp)</em></figcaption>

</figure>

<p>Nói về chiếc Honda Civic này, anh Triệu Bôn, chủ showroom nói trên cho biết, chiếc xe dù đã hơn 13 năm tuổi nhưng mới đi được hơn 100.000 km, lịch sử bảo dưỡng đầy đủ và đã được lắp thêm một số phụ kiện như màn hình Android, camera hành trình trước sau, đèn bi Led,... và nhiều đồ chơi khác.</p>

<p>\"Giá 270 triệu là khá cao so với mặt bằng chung của phiên bản sử dụng động cơ 1.8L, nhưng đối với ô tô đã qua sử dụng, chỉ cần xe chất, chủ cũ đi giữ gìn, đã lắp thêm nhiều phụ kiện và đảm bảo về mặt pháp lý thì vẫn rất đáng mua\", anh Bôn nói.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-civic-2-1-1025.jpg?width=768&s=hvHdCt_sRs43PF2lkFeXCg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-civic-2-1-1025.jpg?width=1024&s=mrOlFziRcqZnnT1eI5UyTg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-civic-2-1-1025.jpg?width=0&s=pQp20JSfxACtpfZZh3yNjQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-civic-2-1-1025.jpg?width=768&s=hvHdCt_sRs43PF2lkFeXCg\" alt=\"W-civic-2-1.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-civic-2-1-1025.jpg?width=260&s=f7DC__4tPnWtmelipsqZuA\"></picture>

<figcaption><em>Honda Civic có đồng hồ taplo 2 tầng đặc trưng với bảng hiển thị tốc độ dạng kỹ thuật số khá tiện lợi. (ảnh: Hoàng Hiệp)</em></figcaption>

</figure>

<p>Ở trường hợp khác, là người đang sử dụng chiếc Honda Civic 2.0 AT đời 2009, anh Đặng Quang Thái (39 tuổi ở Hà Đông, Hà Nội) cho biết, chiếc Civic thế hệ này khá lành so với tuổi đời, gần như không hỏng vặt bao giờ.</p>

<p>Sau hơn 5 năm sử dụng, ngoài những hạng mục phải thay thế định kỳ như dầu máy, lọc xăng, ắc-quy, gạt mưa, lốp xe, ... anh chỉ cần thay thêm một số bộ phận cơ khí như giảm xóc, rô-tuyn thước lái và moay-ơ. Riêng hệ thống điện chưa từng bị trục trặc.</p>

<p>\"Tôi khá bất ngờ với chi phí bảo dưỡng, sửa chữa cũng như thay thế phụ tùng của xe. Thậm chí chi phí thay đồ còn rẻ hơn chiếc xe Hàn Quốc trước đây tôi từng dùng\", anh Thái cho hay.</p>

<p>Ngoài ra, chủ xe này đánh giá cao cách bố trí không gian nội thất chiếc xe của mình khi vị trí lái có đồng hồ taplo 2 tầng hiển thị tốc độ dạng số ở trên và vòng tua máy ở dưới rất thời thượng. Hàng ghế sau khá rộng, trên xe cũng bố trí nhiều hộc, ngăn để đồ tiện dụng, phù hợp với gia đình có con nhỏ như gia đình anh.</p>

<p><strong>Xe ồn và ít trang bị, mua về phải độ nhiều</strong></p>

<p>Tuy nhiên, một chiếc xe hơn 13 năm tuổi, đã cách thời điểm hiện tại tới 3 thế hệ sẽ không tránh khỏi những nhược điểm đặc trưng.</p>

<p>Anh Triệu Bôn- người đang rao bán chiếc Honda Civic 2010 cũng thẳng thắn chỉ ra một số điểm yếu của mẫu xe này. Đầu tiên là đời xe đã khá sâu nên việc phải chăm sóc, bảo dưỡng và thay thế nhiều hạng mục phụ tùng lớn tương đối tốn kém. Một số chi tiết thân vỏ, nhựa, da, cao su chân kính,... cũng bị cũ và xuống cấp theo thời gian.</p>

<p>Trong khi đó, với số tiền tương đương, có thể mua một chiếc xe cỡ A hoặc cỡ B đời mới hơn như Hyundai Grand i10 đời 2015-2016, KIA Morning đời 2015-2017, VinFast Fadil bản base đời 2019-2020 hay Toyota Vios 2012-2014,...</p>

<p>Thứ hai, Honda Civic có động cơ mạnh mẽ và \"bốc\", đặc biệt là bản 2.0L, tuy vậy khả năng cách âm của mẫu xe này lại không thực sự tốt. Điều này khiến xe đi bị ồn ở dải tốc độ cao hoặc đường xấu.</p>

<p>Ngoài ra, Honda Civic thế hệ này có trang bị khá nghèo nàn, nhất là với các phiên bản sử dụng động cơ 1.8L, ví dụ như hệ thống âm thanh chỉ 4 loa, không cảm biến và camera lùi, hệ thống đèn là halogen,... Điều này khiến những người sử dụng Civic đời cũ ít nhiều đều phải độ thêm.</p>

<p>Bên cạnh đó, Honda Civic thế hệ thứ 8 bị chê nhiều nhất là ở cột chữ A, dù giúp tạo hình xe thể thao nhưng cũng tạo nên điểm mù lớn hơn so với các xe sedan cỡ C cùng đời. </p>

<table class=\"ck-photo-collage vnn-template-noneditable\">

<tbody>

<tr>

<td><picture><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-civic-gen8-4-2-1026.jpeg?width=300&s=A1zaB8UZ4pIq29aJSL6Qeg\" media=\"--medium\"><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-civic-gen8-4-2-1026.jpeg?width=0&s=KIziX4R9_qpvPzrd1k9dqw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-civic-gen8-4-2-1026.jpeg?width=500&s=Uxoz_gtdrIIZxDr7psaZwg\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-civic-gen8-4-2-1026.jpeg?width=260&s=-KFDaLkpK51kRFL1RObi9A\"></picture></td>

<td><picture><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-civic-gen8-5-2-1027.jpeg?width=300&s=N4AXYifNgtgYfji6945UXA\" media=\"--medium\"><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-civic-gen8-5-2-1027.jpeg?width=0&s=0LI9T0_ubI-ZfpQtgSPkvQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-civic-gen8-5-2-1027.jpeg?width=500&s=byk0Uw9pa9FpOKl-sC6WkA\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-civic-gen8-5-2-1027.jpeg?width=260&s=KkxCpqrH665Qmt7jR-Rccg\"></picture></td>

<td><picture><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-civic-gen8-2-2-1028.jpeg?width=300&s=9NiYm1fBTvvQQvV2fbFXww\" media=\"--medium\"><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-civic-gen8-2-2-1028.jpeg?width=0&s=BDGp2qDcAos8syud9HzAng\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-civic-gen8-2-2-1028.jpeg?width=500&s=0pThQQGLFTaXMg_NULhosA\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-civic-gen8-2-2-1028.jpeg?width=260&s=V6NYQd4_fV4Z97CiUWnsag\"></picture></td>

</tr>

</tbody>

</table>

<p></p>

<p>Còn với trải nghiệm của anh Đặng Quang Thái, chiếc Honda Civic 2009 bản 2.0L của anh đi khá tốn xăng, đặc biệt là đường thành phố. Trung bình xe \"ăn\" trên dưới 10 lít/100 km đường hỗn hợp. Xe bản 1.8L mức tiêu thụ sẽ ít hơn một chút nhưng không đáng kể. So với các mẫu xe đời mới, mức tiêu thụ này là tương đối cao, nhưng vẫn ở mức chấp nhận được.</p>

<p><em>Bạn có trải nghiệm như thế nào về xế cưng lâu năm của mình? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận và chia sẻ câu chuyện mua bán, sử dụng xe của mình tới Ban Ô tô-Xe máy, Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!</em></p>

