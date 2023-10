Honda Motor Việt Nam (HMV) vừa bán ra thị trường CR-V thế hệ mới. Đây là dòng sản phẩm thuộc thế hệ thứ 6 của mẫu xe này trên toàn cầu.

Honda CR-V 2024 được trình làng với 4 phiên bản, trong đó 3 phiên bản xăng được lắp ráp trong nước, gồm: G, L, L AWD cấu hình 7 chỗ ngồi; riêng bản sử dụng động cơ hybrid e:HEV được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan có cấu hình 5 chỗ.

Đáng chú ý, giá bán của 3 phiên bản xăng lần lượt là 1,109, 1,159 và 1,310 tỷ đồng. Riêng biến thể hybrid e:HEV có giá bán là 1,259 tỷ đồng, vẫn rẻ hơn phiên bản xăng cao cấp nhất CR-V L AWD. So với mức từ 998 triệu đến 1,118 tỷ đồng của thế hệ hiện tại, giá của CR-V 2024 đã tăng đáng kể.

Như vậy, trái với nhiều dự đoán trước khi ra mắt cho răng Honda CR-V mới có giá trong khoảng từ 850 triệu -1,1 tỷ đồng, mẫu crossover cỡ C thế hệ thứ 6 lại được định vị và có giá bán khá cao với mức giá thấp nhất đã hơn 1,1 tỷ, tương đương với những mẫu xe thuộc phân khúc SUV/crossover cỡ D.

Về kích thước, Honda CR-V 2024 có thông số dài x rộng x cao là 4.691 x 1.886 x 1.681/1.691-bản L AWD (mm), chiều dài cơ sở đạt 2.700 mm. So với thế hệ trước có thông số 4.623 x 1.855 x 1.679 (mm), chiều dài cơ sở 2.660mm, Honda CR-V 2024 tỏ ra "vạm vỡ" hơn hẳn.

Thiết kế ngoại thất của CR-V cũng cho thấy, thế hệ mới này có sự thay đổi lớn với mặt ca-lăng thể thao, cụm đèn trước sau Full Led cùng cụm đèn hậu thiết kế mới khá thời trang. Tất cả các phiên bản đều được trang bị la-zăng 18 inch. Trong đó, biến thể e:HEV được trang bị gói ngoại thất thể thao RS gồm các chi tiết được sơn đen.

Với kích thước và chiều dài cơ sở lớn, khoang nội thất của Honda CR-V 2024 khá rộng rãi, đặc biệt là hàng ghế thứ hai. Tuy vậy, hàng ghế thứ 3 vẫn tỏ ra khá chật chội với những người cao trên 1m70.

Các trang bị đáng chú ý gồm: Vô-lăng bọc da điều chỉnh 4 hướng tích hợp với các phím chức năng tương tự như của người "anh em" Honda Civic. Ghế lái điều chỉnh 8 hướng và nhớ 2 vị trí, ghế phụ chỉnh điện 4 hướng cho cả 4 phiên bản.

Cụm đồng hồ điện tử 7 inch trên các bản xăng và 10,2 inch ở bản e:HEV; màn hình giải trí 9 inch có kết nối Apple CarPlay không dây, màn hình hiển thị kính lái HUD, điều hòa tự động 2 vùng có lọc không khí, 12 loa Bose; cửa sổ trời toàn cảnh panorama cho 2 phiên bản cao cấp nhất L AWD và e:HEV,...

Trang bị an toàn của xe có điểm nhấn là hệ thống an toàn chủ động Honda Sensing xuất hiện ngay từ bản G tiêu chuẩn bao gồm: Hệ thống phanh giảm thiểu va chạm (CMBS), hệ thống đèn pha thích ứng tự động (AHB) cho các phiên bản xăng hoặc hệ thống đèn chiếu xa thích ứng tự động (ADB) áp dụng trên bản động cơ hybrid; hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng bao gồm dải tốc độ thấp (ACC with LSF), hệ thống giảm thiểu chệch làn đường (RDM), hệ thống hỗ trợ giữ làn đường (LKAS), hệ thống thông báo xe phía trước khởi hành (LCDN),...

Về khả năng vận hành, các biến thể G và L sẽ sử dụng động cơ xăng tăng áp, dung tích 1.5L sản sinh công suất tối đa 188 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 240Nm. Hộp số là loại vô cấp CVT, kết hợp với hệ dẫn động cầu trước hoặc 4 bánh toàn thời gian (bản L AWD).

Hệ truyền động hybrid trên bản e:HEV gồm động cơ xăng 2.0L hút khí tự nhiên, kết hợp với 2 mô-tơ điện và hộp số vô cấp E-CVT, tạo ra 204 mã lực và 335Nm mô -men xoắn. Theo công bố của nhà sản xuất, phiên bản này có mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình chỉ 5,2 lít cho 100km đường hỗn hợp.

Mẫu xe Honda CR-V 2024 Mazda CX-5 2023 Hyundai Tucson 2023 KIA Sportage 2023 Ford Territory Động cơ - 1.5L Turbo - Hybrid (Xăng 2.0 + 2 động cơ điện - Xăng 2.0L - Xăng 2.5L - Xăng 1.6L Turbo - Xăng 2.0L - Dầu 2.0L - Xăng 1.6L Turbo - Xăng 2.0L - Dầu 2.0L - Xăng 1.5L Phiên bản 4 phiên bản 7 phiên bản 4 phiên bản 8 phiên bản 3 phiên bản Giá bán (triệu) 1.109 - 1.259 749 - 999 769 - 899 859-1.029 822-935

Với giá bán mới được công bố, Honda CR-V 2024 được dự đoán sẽ khó cạnh tranh nếu đặt cạnh các đối thủ trong phân khúc crossover cỡ C như Mazda CX-5 (749-999 triệu), Hyundai Tucson (769-899 triệu), KIA Sportage (859-1.029 triệu) hay Ford Territory (822-935 triệu).

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia đánh giá, với thiết kế, trang bị và đặc biệt là có thêm phiên bản hybrid thể thao và ngập tràn công nghệ, Honda CR-V có thể hút thêm được nhóm khách hàng trẻ và có thể cạnh tranh cùng với các mẫu xe thuộc phân khúc D-SUV như Hyundai Santa Fe, Ford Everest hay Mazda CX-8.

