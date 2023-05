Mercedes-Benz GLC thế hệ mới đã có mặt tại Việt Nam và sẽ bắt đầu trưng bày tại đại lý từ ngày 12/5 tới đây, đồng thời giá bán được công bố ở mức 2,299 tỷ đồng cho bản GLC 200 4Matic và GLC 300 4Matic là 2,799 tỷ đồng. Xe sẽ tiếp tục lắp ráp tại nhà máy của Mercedes-Benz tại TP.HCM.

Mercedes-Benz GLC thế hệ mới với phiên bản cao nhất là GLC 300 4 Matic.

So với thế hệ cũ, GLC thế hệ mới đắt hơn 110 triệu đồng với bản 200 4Matic và chênh 160 triệu đồng cho bản 300 4Matic. Đồng thời thị trường Việt Nam sẽ không còn bản GLC 200 tiêu chuẩn và bản GLC 300 Coupe dự kiến phải tới gần cuối năm 2023 mới xuất hiện.

Ngoài thiết kế, kích thước thay đổi thì GLC thế hệ mới có thêm một số công nghệ lần đầu có trên mẫu SUV hạng sang cỡ trung này.

Khi ra mắt, Mercedes-Benz GLC 2023 sẽ phải cạnh tranh với các đối thủ hiện hữu đang có giá bán tốt hơn, như BMW X3 lắp ráp trong nước (giá 1,799-2,439 tỷ đồng), Volvo XC60 giá 2,19-2,75 tỷ đồng. Riêng Lexus NX vẫn là mẫu xe đắt nhất phân khúc, lên tới 3,01-3,3 tỷ đồng.

Chiều dài xe thay đổi đáng kể

Ở thế hệ mới, chiều dài Mercedes-Benz GLC tăng 60,96 mm, đạt mức 4.716 mm; chiều dài cơ sở cũng tăng lên thành 2.888 mm (+15 mm). Chiều rộng tổng thể vẫn giữ nguyên nhưng phần trục trước và sau đã tăng lần lượt 6,09 & 23,11 mm. Hệ số cản gió của xe giảm còn ở mức 0,29 Cd, bản cũ là 0,31 Cd.

Bên ngoài, diện mạo chiếc SUV hạng sang 5 chỗ cỡ trung này không quá nhiều so với thế hệ cũ. Để phân biệt hai phiên bản, có thể để ý như Mercedes-Benz GLC 200 4Matic khác biệt ở cụm mặt trước với mặt nạ tản nhiệt kiểu chấn song nhỏ, đèn pha LED tự động, mâm 19 inch. Trong khi ở bản cao cấp hơn là GLC 300 4Matic dùng mặt nạ tản nhiệt "bầu trời sao", đèn pha tích hợp công nghệ Digital Light tích hợp tính năng Ultra Range Highbeam giúp tạo ra cường độ ánh sáng mạnh và tự động điều chỉnh linh hoạt, mâm loại 20 inch.

Cụm đèn hâu trên Mercedes-Benz GLC thế hệ mới thay đổi phong cách hiển thị đậm hơn trước.

Bên trong, thay đổi đáng kể nhất trên Mercedes-Benz GLC thế hệ mới đến từ cụm màn hình màu 12,3 inch trên bảng tap-lô và màn hình cảm ứng trung tâm 12,3 inch. Các nút bấm cơ học được loại bỏ và mọi thao tác điều khiển các tính năng tiện nghi như điều hoà, giải trí đều trên màn hình trung tâm.

Khác biệt đáng kể tiếp theo là các chi tiết thể hiện chất sang như táp-lô, bệ tỳ tay, vách cửa đều được làm phẳng và ốp bằng chất liệu gỗ, da, kim loại khá cầu kỳ. Hàng ghế đầu đều chỉnh điện và có nhớ 3 vị trí. Riêng vô-lăng trên bản GLC 300 4Matic mang phong cách thể thao với ba chấu kép. Không gian nội thất được cải thiện với dung tích khoang hành lý tăng thêm 70,7 lít, lên 620 lít.

Nội thất bản GLC 200 4 Matic và GLC 300 4 Matic.

Cả 2 phiên bản đều đi kèm hệ thống đèn viền nội thất 64 màu tuỳ chỉnh, riêng bản GLC 300 sử dụng âm thanh cao cấp hơn là loại High-end của Burmester với 15 loa, công suất 710 W.

Về công nghệ, hãng xe Đức dùng động cơ trên Mercedes-Benz GLC 2023 là loại Mild-Hybrid, với máy xăng 2.0 tăng áp hoạt động chính và motor 48V hỗ trợ khởi động, đạt công suất cực đại 204 mã lực, mô-men xoắn lớn nhất 320 Nm trên bản GLC 200 và 258 mã lực, 400 Nm trên bản GLC 300. Hai phiên bản đều dùng hộp số tự động 9 cấp, điều khiển bằng cần số điện tử và lẫy chuyển số sau vô-lăng.

Ngoài các chế độ lái quen thuộc như Eco, Comfort, Sport, Individual, Mercedes-Benz GLC thế hệ mới có thêm chế độ lái off-road. Khi lái ở chế độ off-road dưới 8 km/h, camera 360 độ hiển thị trên màn hình trung tâm sẽ có thêm góc quan sát dưới gầm trước, tốc độ từ 8-20 km/h sẽ xuất hiện hình ảnh trước đầu xe và góc camera này sẽ tắt nếu tốc độ đạt trên 20 km/h. Tính năng này tương tự như trên các mẫu xe của Land Rover.

Trang bị an toàn trên hai phiên bản ngoài các tính năng an toàn chủ động như phanh ABS, cân bằng điện tử,...thì đều có thêm an toàn chủ động như hỗ trợ phanh và phòng ngừa va chạm, hỗ trợ giữ làn chủ động, cảnh báo điểm mù, đèn pha tự động điều chỉnh góc chiếu. Ở bản cao GLC 300 có thêm giữ khoảng cách tự động và hệ thống bảo vệ chủ động Pre-Safe và bảo vệ va chạm bên hông.

Có thể thấy trên Mercedes-Benz GLC thế hệ mới khá nhiều ưu điểm mang dấu ấn công nghệ, trải nghiệm thiết kế sang chảnh. Tuy nhiên cũng không thiếu một vài nhược điểm bất lợi.

Điển hình là hệ thống treo khí nén trên bản GLC 300 vốn có ở thế hệ cũ, nay đã bị cắt bỏ để chuyển sang dùng treo liên liên kết đa điểm phía trước và độc lập phía sau như bản GLC 200. Việc này có thể giúp làm giảm giá bán nhưng thực tế xe chưa thể rẻ hơn đối thủ BMW và Volvo.

Hiện tại, Mercedes-Benz Việt Nam cho biết phải đến tháng 7 các đại lý mới có xe giao cho khách, do còn tồn các xe GLC thế hệ cũ. Vì vậy, khả năng cao là các khách hàng đặt xe thế hệ mới sẽ ít được khuyến mại hơn so với thế hệ cũ hiện đang được tặng 100% lệ phí trước bạ.

SUV hạng sang 3 tỷ đồng, chọn Volvo XC60 hay Mercedes-Benz GLC? Volvo XC60 T8 Recharge nhỉnh hơn về công nghệ động cơ hybrid và tính năng an toàn, trong khi Mercedes-Benz GLC 300 có giá bán cạnh tranh và không gian nội thất sang trọng.