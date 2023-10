Toyota Corolla Altis vừa bước sang phiên bản 2023 tại Việt Nam và tiếp tục được nhập khẩu trực tiếp từ Thái Lan. So với phiên bản cũ, giá xe tăng thêm từ 6 - 15 triệu đồng.

Theo giới thiệu từ nhà phân phối Toyota Việt Nam, mức tăng giá này tập trung vào các trang bị tiện nghi và an toàn được bổ sung.

Toyota Corolla Altis 2023. Ảnh: TMV

Cụ thể, Toyota Corolla Altis bản 1.8G có mức tăng thêm 6 triệu đồng, lên 725 triệu - 733 triệu đồng tuỳ màu sắc. Phiên bản 1.8V có giá tăng cao nhất lên tới 15 triệu đồng, kéo theo giá mới từ 780-788 triệu đồng. Phiên bản hybrid 1.8HEV có mức tăng 10 triệu đồng, lên 870-878 triệu đồng.

So với các đối thủ trong phân khúc sedan cỡ C như Mazda3 (669 - 789 triệu đồng), KIA K3 (619 - 819 triệu), Hyundai Elantra (599 - 799 triệu), Honda Civic (730 - 870 triệu) và MG5 (523 - 588 triệu), giá bán của Toyota Corolla Altis 2023 tiếp tục đứng đầu, nhưng sức mua của phiên bản hiện hành suốt nhiều tháng qua lại gần như đứng cuối bảng xếp hạng.





Mẫu xe Màu sắc Giá bán lẻ 2022 (VNĐ) Giá bán lẻ 2023 (VNĐ) Chênh lệch (VNĐ) Toyota Corolla Altis 1.8G Trắng ngọc trai 727.000.000 733.000.000 + 6.000.000 Màu khác 719.000.000 725.000.000 + 6.000.000 Toyota Corolla Altis 1.8V Trắng ngọc trai 773.000.000 788.000.000 + 15.000.000 Màu khác 765.000.000 780.000.000 + 15.000.000 Toyota Corolla Altis 1.8HEV Trắng ngọc trai 868.000.000 878.000.000 + 10.000.000 Màu khác 860.000.000 870.000.000 + 10.000.000

Toyota Corolla Altis 2023 vẫn thuộc thế hệ mới (thế hệ thứ 12) ra mắt Việt Nam từ tháng 3/2022, vì vậy ngoại hình xe gần như không có sự thay đổi. Diện mạo xe vẫn tập trung ở điểm nhấn mặt ca-lăng cá tính với lưới tản nhiệt cỡ lớn, đi cùng các chi tiết mạ crôm.

Corolla Altis 2023 có ưu điểm ngoại thất trông hiện đại với các đường nét sắc sảo, được trang bị hệ thống đèn pha LED, mâm xe hợp kim nhôm 17inch loại đa chấu. Nhưng ngược lại, kích thước xe nhỏ hơn so với một số đối thủ, điều này có thể gây ra một số hạn chế về không gian nội thất và không gian để chân cho hành khách ở phía sau.

Cụ thể, Toyota Corolla Altis 2024 có kích thước tổng thể dài x rộng x cao của xe lần lượt 4.640 x 1.780 x 1.435 mm. Trục cơ sở xe ở mức 2.700mm, ngắn hơn đối thủ Honda Civic khoảng 35mm, và ngắn hơn Mazda3 25mm.

Các mẫu sedan cỡ C tại Việt Nam Xếp Hạng Mẫu xe Tháng 7/2023 Tháng 8/2023 Cộng dồn 2023 Giá bán (VNĐ) 1 Mazda3 548 xe 560 xe 3.696 xe 669 - 789 triệu 2 KIA K3 250 xe 200 xe 1.945 xe 619 - 819 triệu 3 Hyundai Elantra 183 xe 154 xe 1.634 xe 599 - 799 triệu 4 Toyota Corolla Altis 134 xe 70 xe 1.057 xe 725 - 878 triệu 5 Honda Civic 109 xe 62 xe 825 xe 730 - 870 triệu 6 MG5 Không công bố Không công bố Không công bố 523 - 588 triệu

Do sự nâng cấp trên phiên bản 2023 chỉ tập trung vào tính năng an toàn nên nội thất Toyota Corolla Altis mới cũng không khác biệt so với bản cũ, ngoại trừ màn hình trung tâm 12,3inch cho tất cả phiên bản, thay thế cho màn hình cỡ nhỏ 7inch. Thay đổi này được cho là hơi muộn so với các đối thủ, bởi trước đó Hyundai Elantra và KIA K3 đã dùng màn 10,25 inch, Mazda3 có màn 8,8inch, MG5 dùng màn cỡ 10inch.

Bù lại, các trang bị an toàn trên xe đã bổ sung khá nhiều trên phiên bản 1.8V, với Cảnh báo điểm mù (BSM); Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau (RCTA); Gương chiếu hậu tự động điều chỉnh khi lùi. Riêng bản hybrid 1.8HEV có thêm camera toàn cảnh 360 độ.

Bên cạnh đó, Corolla Altis 2023 tiếp tục trang bị gói công nghệ an toàn Toyota Safety Sense 2.0 trên bản cao cấp, mang lại các tính năng như cảnh báo tiền va chạm PCS, hỗ trợ giữ và cảnh báo lệch làn đường LTA & LDA, kiểm soát hành trình chủ động DRCC, đèn chiếu sáng thông minh AHB…

Tuy nhiên, việc thiếu vắng một số trang bị cao cấp như cửa sổ trời, hệ thống âm thanh chất lượng cao khiến Toyota Corolla Altis khó vượt qua các đối thủ khi so về giá bán.

Nội thất Toyota Corolla Altis 2022 so với bản 2023. Ảnh: TMV

Toyota Corolla Altis 2023 dùng động cơ 1.8L cho cả 3 phiên bản 1.8G, 1.8V và 1.8HEV, trong đó bản 1.8HEV là động cơ hybrid duy nhất phân khúc. Phiên bản này kết hợp giữa loại đốt trong (97 mã lực, mô men xoắn 142 Nm) và động cơ điện (53 mã lực, mô men xoắn 163 Nm), có mức tiêu hao nhiên liệu hỗn hợp theo công bố là 4,3 lít/100 km.

Cả ba phiên bản đều sử dụng hộp số vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước.

Từng là mẫu xe bán chạy nhất nhì của Toyota Việt Nam, nhưng doanh số của Corolla Altis bắt đầu đi xuống từ năm 2017 trước sự lên ngôi về mặt công nghệ của xe Hàn là KIA K3 và Hyundai Elantra.

Bên cạnh đó, việc duy trì giá bán thấp cùng nhiều khuyến mại giảm giá của đối thủ Mazda3 khiến khả năng cạnh tranh từ Toyota Corolla Altis giảm đi trông thấy. Chính vì vậy, khi ra mắt thế hệ mới, mẫu xe này đã chuyển sang nhập khẩu thay vì lắp ráp. Do đó, thời điểm hiện tại Toyota Corolla Altis sẽ không được ưu đãi 50% lệ phí trước bạ của Chính phủ cũng sẽ là một thiệt thòi cho người mua.

