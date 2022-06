Giá xe Toyota Fortuner "nhảy múa", chạy gần 50.000 km vẫn rao hơn 1 tỷ

Suốt thời gian "chinh chiến" tại thị trường Việt Nam, đến nay Toyota Fortuner vẫn là một trong những mẫu xe SUV 7 chỗ giữ giá tốt. Trên thị trường xe cũ, giá Toyota Fortuner vẫn luôn "nhảy múa", thậm chí có chiếc dù lăn bánh vài chục nghìn km vẫn được chủ nhân rao bán với mức giá cao hơn giá xe mới chính hãng.

Mới đây, anh Chiến một chủ xe ở Dĩ An, Bình Dương đăng tin bán chiếc Toyota Fortuner AT Dầu 2018 với giá khá cao lên đến 1,039 tỷ đồng. Mức giá này không hề giảm so với giá niêm yết của xe thời điểm năm 2018. Và… xấp xỉ giá xe Fortuner 2022 hiện nay dao động từ 1,015-1,467 tỷ đồng.

Toyota Fortuner 2018 chạy gần 5 "vạn" vẫn có giá hơn 1 tỷ.

Kèm theo mức giá, chủ nhân chiếc xe cũng không quên cam kết xe không hề đâm đụng, ngập nước, lốp zin theo xe, đã lên màn hình Android, lên loa,... . Biển số TP.HCM, đuôi thần tài cực đẹp: 51G-097.79.

Tuy nhiên, sau khi anh Chiến rao bán xe công khai, đa phần mội người cho rằng mức giá chủ xe đưa ra là quá cao cho một chiếc xe cũ qua 4 năm sử dụng, lăn bánh gần 5 vạn km.

"Năm 2018, xe này lăn bánh có giá 1 tỷ 230 triệu, đi 4 năm chỉ lỗ 200 triệu. Đỉnh cao giữ giá là đây chứ đâu", một tài khoản có tên Mạnh Thường Vũ bình luận.

“Xe nhập hay lắp ráp tại Việt Nam chạy cũng như nhau, mua đời mới options còn nhiều hơn. Con này đời 2018 đến tính năng Cruise Control còn không có. Giá này chủ xe khó bán được", một tài khoản khác cũng cho ý kiến.

Lý giải về mức giá đưa ra, chủ nhân chiếc xe cho biết, ngoài việc xe zin, biển đẹp, mẫu xe này còn là xe nhập khẩu Indonesia.

"Tôi cũng đã tham khảo giá thị trường trước khi định mức chính xác cho chiếc xe của mình. Xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, đời năm 2018 số lượng rất ít. Với lại, xe máy dầu số tự động lần đầu tiên ra mắt thị trường năm 2018. Theo thị hiếu thì bản này hiện rất ăn khách trên thị trường xe cũ", anh Chiến giải thích thêm.

Ngoại hình chiếc xe còn khá mới.

Thời điểm từ năm 2020 trở về trước, Fortuner được xem là ngôi sao bất trong phân khúc SUV gầm cao ở Việt Nam. Mẫu xe này trở thành một trong những cái tên không thể thiếu trong Top 10 xe ăn khách nhất toàn thị trường từ năm 2010- 2019.

Tuy nhiên, thời gian sau đó, giá bán cao nhất phân khúc mức giá cao nên doanh số của Toyota Fortuner đang ngày càng rớt thảm hại tại Việt Nam. Trong khi đó, các đối thủ trong phân khúc ngày một sừng sỏ, được nâng cấp và biết cách chiều lòng khách hàng hơn, giá cả phải chăng thì Fortuner lại dần lộ rõ nhiều khuyết điểm gây thất vọng.

Xe bị đánh giá trang thiết bị, tiện ích nghèo nàn, gầm cao nhất phân khúc mang lại cảm giác bồng bềnh khiến nhiều người liên tưởng đến biệt danh “thánh lật” của dòng xe này hồi trước năm 2015. Tiếng ồn động cơ cũng là điểm trừ lớn của mẫu xe đến từ Nhật Bản khi so sánh với các đối thủ.

Y Nhụy

