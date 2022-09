Giấc mơ Sen, khát vọng về vùng Đất Sen hồng chuyển mình

Hôm nay, là ngày hội lớn của tuổi trẻ đất Sen hồng, sự kiện chính trị quan trọng không chỉ của những người cộng sản trẻ, thanh niên, mà còn của cả Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đồng Tháp, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XI. Đây là nơi hội tụ trí tuệ, bản lĩnh, tâm huyết của trên 262.000 đoàn viên, thanh niên, nơi đón nhận bao sự kỳ vọng của nhiều thế hệ cán bộ, lãnh đạo, người dân Đồng Tháp về sự đồng tâm, góp sức của tuổi trẻ tỉnh nhà cho sự phát triển mạnh mẽ của Đồng Tháp trong chặng đường sắp tới. Với tất cả tình cảm trân trọng, quý mến, với tất cả niềm tin yêu vào lớp thanh niên hôm nay, tôi cùng nhiều đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đến dự và chia sẻ niềm vui với Đại hội, với thanh niên Đồng Tháp. Xin gửi đến các đồng chí đại biểu Đại hội, thanh niên Đồng Tháp những lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc đại hội của các đồng chí thành công tốt đẹp.

Về dự Đại hội của các đồng chí, tôi có rất nhiều cảm xúc. Chỉ cách đây gần 02 năm, tôi cũng như rất nhiều đồng chí ngồi đây, mang trên mình màu áo thanh niên, tràn đầy khát vọng, dưới lá cờ Đoàn giàu truyền thống, sẵn sàng dấn thân, tiên phong, khi Tổ quốc cần, khi Đảng yêu cầu, khi Đoàn hiệu triệu, đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì vì sự phát triển của đất nước, vì sự phát triển của thanh niên. Hôm nay, được nhìn lại màu áo xanh thanh niên, được cảm nhận sự nỗ lực, đổi mới, sáng tạo của các đồng chí trong từng hoạt động, phong trào, tôi cảm nhận rõ hơn sự trưởng thành của tổ chức Đoàn, sự trưởng thành của mỗi thanh niên Đồng Tháp khi đến, tham gia vào hoạt động của Đoàn. Trong sự phát triển của vùng đất Sen hồng đầy năng động, giàu sáng tạo luôn có hình ảnh của thanh niên, có sự đóng góp không kể ngày đêm với tinh thần đầy trách nhiệm của các bạn đoàn viên, thanh niên.

Lịch sử của bất kỳ một địa phương nào cũng gắn liền, in đậm dấu ấn của tuổi trẻ, của lớp người luôn tiên phong, đi đầu, nhận lãnh trách nhiệm cao cả, tiếp nhận và viết tiếp lịch sử bằng chính những hành động ý nghĩa, thiết thực. Thanh niên Đồng Tháp cũng vậy. Từ những con nguời đã gắn bó, trưởng thành, đóng góp cả tuổi thanh xuân cho sự nghiệp cách mạng của quê hương Đồng Tháp như các đồng chí nguyên Bí thư Tỉnh uỷ Trần Thị Nhượng, Phạm Hữu Lầu, Nguyễn Văn Phối; các Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Trần Thị Thu (Kim Hồng), Phạm Hoàng Dũng, Trần Trung Sĩ v.v. đến những người con của Đồng Tháp, thành danh làm rạng rỡ quê hương như: Nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Bảy, Nghệ sĩ nhân dân Diệp Lang, Cầu thủ bóng đá Trần Công Minh, Kiện tướng cờ vua Đào Thiên Hải v.v. và gần đây là những gương mặt tiêu biểu của thanh niên Đồng Tháp trên nhiều lĩnh vực từ học tập, khởi nghiệp, vượt khó vươn lên trong cuộc sống, lao động sản xuất với nhiều sáng kiến, sáng tạo, hoạt động xã hội, công tác thanh niên, phóng sự của Tỉnh đoàn đã giới thiệu, minh hoạ rõ thêm. Tuy chưa đầy đủ, nhưng đã khắc hoạ một cách sinh động về các thế hệ thanh niên Đồng Tháp, tiếp nối đầy trách nhiệm và luôn là niềm tự hào không chỉ của các bạn thanh niên mà còn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đồng Tháp, tiêu biểu cho tinh thần "Khát vọng, bản lĩnh, sáng tạo, tiên phong, phát triển".

Tiếp nối truyền thống các thế hệ đi trước, trong nhiệm kỳ X, tổ chức Đoàn và thanh niên Đồng Tháp đã có những đóng góp mới, góp phần cho sự phát triển của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh và góp phần quan trọng vào sự phát triển của tỉnh.

Đó là 367 tập thể, 1.854 cá nhân được tuyên dương trong học tập và làm theo lời Bác; hơn 285.000 tin tốt, chuyện đẹp được giới thiệu, lan toả trên không gian mạng; hơn 67.700 ý tưởng, sáng kiến của thanh thiếu nhi về nhiều vấn đề cần giải quyết của cuộc sống; hơn 2.400 công trình thanh niên các cấp; gần 200.000 thanh thiếu nhi trực tiếp nhận được sự hỗ trợ về việc làm, trợ giúp khởi nghiệp, lập nghiệp từ các cấp bộ Đoàn. Đó còn là hàng trăm đội hình thanh niên tình nguyện hoạt động hiệu quả trong phong trào thanh niên tình nguyện, kịp thời có mặt, hỗ trợ bà con nhân dân, trong giai đoạn bình thường và cả trong những lúc phòng chống dịch bệnh, khó khăn, nguy hiểm, cần thiết là có mặt. Đó còn là sự tham gia tích cực, hăng hái của đông đảo đoàn viên, thanh niên, dưới sự tập hợp của Đoàn, thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương, của Tỉnh. Kết quả của tái cơ cấu nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, khởi nghiệp, tạo dựng hình ảnh địa phương, đều có đóng góp thiết thực của thanh niên, của tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp. Và từ thực tiễn phong trào, đã có 4.714 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi biểu dương và đánh giá cao những việc làm thiết thực, hiệu quả của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp trong nhiệm kỳ qua.

Bên cạnh những thành tích đạt được, báo cáo chính trị trình Đại hội cũng đã nghiêm túc, thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, khó khăn trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong nhiệm kỳ qua, ở đây tôi muốn nêu thêm thêm một số hạn chế cần quan tâm khắc phục:

(1) Công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên chưa đa dạng hình thức, nội dung, có lúc còn chậm trong nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận thanh niên, vẫn còn một bộ phận thanh niên nhận thức chưa tốt, thiếu khát vọng vươn lên, thiếu trách nhiệm với mọi người và chính mình, sa vào tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật.

(2) Phong trào thanh niên phát triển chưa đều, còn thiếu sự lan tỏa, nhất là phong trào sáng tạo trẻ; chưa có nhiều giải pháp mới, phong phú, linh hoạt để tiếp cận vận động, tập hợp thanh niên, nhất là thanh niên công nhân, lao động trẻ tại các doanh nghiệp, thanh niên trí thức, thanh niên đô thị. Tỉ lệ tập hợp thanh niên khá tốt nhưng phát huy thanh niên chưa tương xứng với kết quả tập hợp.

(3) Nội dung sinh hoạt Chi đoàn chưa có nhiều đổi mới. Việc xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn đáp ứng tiêu chuẩn và bảo đảm tính kế thừa, đủ sức dẫn dắt, đồng hành cùng thanh thiếu nhi với những yêu cầu, đòi hỏi của tình hình mới chưa được quan tâm đúng mức.

Từ sự nghiêm túc kiểm điểm của Đại hội, tôi tin tưởng Đại hội và Ban Chấp hành khóa XI sẽ có những giải pháp cụ thể khắc phục hiệu quả những hạn chế trong nhiệm kỳ mới.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cơ bản thống nhất với phương hướng, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2022 - 2027. Đại hội đã dành thời gian thảo luận, tham luận về mục tiêu, chỉ tiêu, các phong trào, chương trình, đề án sẽ triển khai trong nhiệm kỳ mới. Để cùng các đồng chí tiếp tục đưa công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Đồng Tháp có bước phát triển nhanh hơn trong nhiệm kỳ mới, tôi đề nghị Ban chấp hành Tỉnh Đoàn khoá XI, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh, đại biểu Đại hội quan tâm một số vấn đề sau:

Thứ nhất, mỗi thanh niên cần có một lý tưởng sống, một lẽ sống đẹp trong cuộc đời. Với thanh niên Đồng Tháp, lý tưởng sống, lẽ sống đẹp trong giai đoạn hiện nay có phải chăng là tinh thần yêu nước, yêu quê hương Đồng Tháp, là khát vọng chinh phục đỉnh cao của khoa học công nghệ, đỉnh cao của tri thức, cống hiến cho đất nước, cho quê hương và có cuộc sống ổn định cho bản thân, cho gia đình; là khởi nghiệp, làm giàu chính đáng trên mảnh vườn, thửa ruộng, trên những giá trị tài nguyên bản địa của Đồng Tháp; là tinh thần cống hiến, sẻ chia, tương thân tương ái, sống vì mọi người, vì cộng đồng. Và ai sẽ định hướng, ai sẽ hỗ trợ giúp sức thanh niên trên hành trình xác định lý tưởng, hiện thực hoá khát vọng, kiên định với lý tưởng cao đẹp đã lựa chọn? Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh với chức năng nhiệm vụ Đảng giao phải đảm nhiệm nhiệm vụ quan trọng này. Tỉnh đoàn cần đa dạng hoá phương thức giáo dục, đổi mới từ nội dung đến hình thức; lựa chọn cách thức để thực hiện công tác giáo dục phù hợp với từng nhóm đối tượng thanh niên. Tận dụng tối đa những lợi thế của các công cụ truyền thông hiện đại, mạng xã hội, internet để tuyên truyền, vận động thanh niên. Cần khơi dậy, cổ vũ những khát vọng, những hành động đẹp, thói quen tốt trong thanh niên Đồng Tháp. Tấm gương, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh, các tấm gương thanh niên Đồng Tháp qua các thời kỳ, các giá trị lịch sử, văn hoá riêng có của Đồng Tháp là kho dữ liệu phong phú, giàu cảm xúc, đầy hấp dẫn để các cấp bộ Đoàn khai thác, giới thiệu và định hướng cho thanh niên. Xây dựng văn hoá và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo chỉ có thể đạt thêm nhiều kết quả mới khi mỗi thanh niên Đồng Tháp góp sức cụ thể trực tiếp bằng sự năng động, sáng tạo, nghĩa tình trong lao động, học tập, chiến đấu và trong cuộc sống thường ngày.

Thứ hai, thanh niên Đồng Tháp chiếm 16,4% dân số Tỉnh, đây là lực lượng to lớn, giàu tiêm năng. Tỉnh đoàn cần suy nghĩ và nhanh chóng có giải pháp để tập hợp tối đa thanh niên vào hoạt động của Đoàn và các tổ chức do Đoàn làm nòng cốt. Câu trả lời cho bài toán tập hợp thanh niên vẫn luôn là tính hấp dẫn, tính thiết thực của Đoàn qua từng phong trào, từng hoạt động. Thanh niên chỉ đến với Đoàn khi tìm thấy ở Đoàn những lợi ích thiết thân cho thanh niên. Lợi ích thiết thân ở đây không chỉ là lợi ích vật chất, nó còn là lợi ích về tinh thần, lợi ích có được môi trường lành mạnh để thanh niên khẳng định, cống hiến và trưởng thành. Các phong trào, chương trình của các đồng chí trong nhiệm kỳ này không thay đổi, nhưng nội dung, giải pháp thực hiện phải nhanh chóng được làm mới, bám sát vào tình hình thực tế của thanh niên, nắm chắc những định hướng lớn trong sự phát triển của tỉnh, khả năng của thanh niên để thiết kế hoạt động. Cần "chọn trúng việc để làm, làm đúng việc cần làm, làm có trọng tâm và để lại dấu ấn". Sức mạnh của Đoàn là sức mạnh của từng đoàn viên cộng lại, là sức mạnh của từng thanh niên khi đến với Đoàn, do đó Tỉnh đoàn cần tạo môi trường, điều kiện để đoàn viên, thanh niên được trực tiếp tổ chức và tham gia thực hiện các hoạt động. Ban Thường vụ Tỉnh uỷ mong rằng trong tất cả các lĩnh vực đời sống của tỉnh Đồng Tháp, thanh niên không chỉ hiện diện mà phải tham gia một cách tích cực, ở những vị trí xung yếu, quan trọng, đi đầu và có những đóng góp xứng đáng. Và từ thực tiễn phong trào thanh niên, chúng tôi luôn trân trọng đón nhận những thanh niên trưởng thành, những đoàn viên ưu tú để kết nạp, bổ sung nguồn sinh lực mới cho Đảng.

Thứ ba, tập trung nhiều hơn cho cơ sở và cho đội ngũ cán bộ Đoàn. Đây cần được xem là hai nhiệm vụ có tính đột phá của Tỉnh đoàn trong nhiệm kỳ mới. Đây cũng chính là hai yếu tố quan trọng để quyết định chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của Tỉnh. Tổ chức Đoàn tại cơ sở cần được quan tâm thực chất hơn, từ việc củng cố bộ máy tổ chức, xác định lại nhiệm vụ phù hợp với khả năng, tình hình thanh niên, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn, đặc biệt chi đoàn địa bàn dân cư. Sức sống, chất lượng hoạt động của các chi đoàn sẽ phản ánh chính xác về sức mạnh thật sự của các cấp bộ đoàn và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp. Bên cạnh đó, cần tập trung quyết liệt hơn cho công tác cán bộ. Chất lượng cán bộ sẽ quyết định chất lượng phong trào. Phải phát hiện kịp thời và lựa chọn đúng những nhân tố tiêu biểu, tích cực, có uy tín trong thanh niên, trưởng thành từ phong trào để giao nhiệm vụ, giới thiệu làm cán bộ Đoàn. Tỉnh đoàn chủ động tham mưu Tỉnh uỷ các cơ chế, điều kiện để xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn Tỉnh Đồng Tháp đủ tiêu chuẩn, giỏi nghiệp vụ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, xứng đáng và kịp thời cung cấp nguồn cán bộ bổ sung cho Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh. Mỗi cán bộ Đoàn cũng cần ý thức đầy đủ trách nhiệm, tình cảm của mình đối với thanh niên, với Đoàn, giữ gìn hình ảnh, tư cách, đạo đức và không ngừng nỗ lực phấn đấu để ngày càng hoàn thiện, trưởng thành.

Trong phiên đại hội ngày hôm qua, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khoá mới, bầu trực tiếp Bí thư Tỉnh đoàn và Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khoá XI đã tiến hành Hội nghị lần thứ nhất để bầu Ban Thường vụ, các Phó Bí thư Tỉnh đoàn. Tôi trân trọng chúc mừng các đồng chí đã trúng cử. Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khoá XI cần sớm cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội gắn với các nghị quyết, kết luận chuyên đề của Tỉnh uỷ khóa XI thành các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm sát với tình hình thực tế, bắt tay ngay vào công việc sau Đại hội. Chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong tham mưu, đề xuất với Tỉnh uỷ lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện đối với hoạt động của Đoàn và phong trào thanh niên trong toàn Tỉnh. Phối hợp với chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội trong giải quyết những vấn đề liên quan đến thanh thiếu nhi, đặc biệt là các cơ chế, chính sách để hỗ trợ cho đội ngũ cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi khó khăn.

Đảng bộ Tỉnh luôn nhất quán quan điểm "Xây dựng Đoàn vững mạnh là xây dựng Đảng trước một bước", thế hệ đi trước phải có bổn phận, trách nhiệm xây dựng chăm lo cho đội ngũ kế thừa. Hệ thống chính trị và nhân dân Đồng Tháp luôn tin tưởng, đặt thanh niên ở vị trí quan trọng trong mỗi bước phát triển của Tỉnh, xem những đóng góp của thanh niên luôn là một vốn quý, cần được phát huy cao hơn nữa. Thanh niên phát triển, Tỉnh chắc chắn sẽ phát triển. Và sự phát triển thanh niên luôn là một trong những chỉ số quan trọng trong thước đo sự phát triển bền vững của Tỉnh.

Quan tâm đến Đoàn không phải là quan tâm đến một tổ chức hay một con người cụ thể mà đây là quan tâm đến thế hệ tương lai của quê hương, đất nước. Nhân Đại hội hôm nay, Tôi đề nghị cấp ủy, chính quyền, các ngành, các cấp trên địa bàn Tỉnh luôn thấm nhuần quan điểm này, tiếp tục thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao, tạo những điều kiện tốt nhất để tuổi trẻ tỉnh nhà phát huy tài năng, sáng tạo, tích cực đóng góp cho sự phát triển của tỉnh Đồng Tháp. Đồng thời, mạnh dạn giao việc, giao nhiệm vụ và tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức Đoàn, đoàn viên, thanh niên phấn đấu, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

Với tình cảm, niềm tin dành cho tuổi trẻ tỉnh nhà, đồng thời tiếp tục động viên, tạo điều kiện để thanh thiếu nhi tiếp tục phát triển, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã quyết định sẽ đầu tư xây dựng tặng một công trình văn hoá cho thanh thiếu nhi tỉnh Đồng Tháp, công trình này sẽ sớm được chuẩn bị xây dựng và hoàn thành trong nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XI của các đồng chí.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo, giúp đỡ của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, các Ban chuyên môn Trung ương Đoàn đối với công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của Đồng Tháp trong những năm qua, trong tổ chức Đại hội điểm của Tỉnh đoàn lần này. Mong rằng các đồng chí tiếp tục quan tâm và tạo điều kiện hơn nữa để Đoàn Thanh niên các cấp trong Tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đại hội đề ra. Đồng thời, trân trọng cảm ơn sự đồng hành của các đơn vị, doanh nghiệp đã hỗ trợ cho hoạt động đoàn trong suốt thời gian qua.

Đồng Tháp chúng ta đang đứng trước nhiều cơ hội mới cho phát triển. 05 giải pháp đột phá xác định trong nhiệm kỳ đang được toàn Đảng bộ tập trung quyết liệt để thực hiện. Đồng Tháp trước đây từ một tỉnh thuần nông, nhiều khó khăn đã vươn lên, bằng nhiều cách làm sáng tạo, trở thành một trong những địa phương được quan tâm, tìm đến tìm hiểu, chia sẻ kinh nghiệm. Giấc mơ Sen, khát vọng về vùng Đất Sen hồng chuyển mình, bằng giá trị tiềm năng sẵn có để hội nhập, phát triển, khẳng định; là giấc mơ mà tất cả chúng ta, những người con Đồng Tháp, những ai yêu mến Đồng Tháp đều đang góp sức hằng ngày để hiện thực hoá. Tôi mong mỗi đại biểu đại hội hôm nay, những thanh niên, đoàn viên tiêu biểu của tỉnh hãy cùng suy nghĩ, chung tay hành động, dù là việc nhỏ nhất hay những công trình to lớn, miễn là thiết thực, có ý nghĩa đều đáng trân trọng đón nhận, vì một Đồng Tháp giàu mạnh trong một tương lai không xa.

Một chặng đường mới của thanh thiếu nhi tỉnh Đồng Tháp đã bắt đầu. Với tất cả tình cảm đối với tổ chức Đoàn, với niềm tin và hy vọng vào tuổi trẻ Đất Sen hồng, chúng tôi chúc công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi tỉnh sẽ có bước phát triển mới, đồng thời gặt hái nhiều thành tích cao trong giai đoạn mới. Kính chúc đại biểu, khách quý, mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Đồng chí Lê Quốc Phong

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp