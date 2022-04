Ông Lê Quốc Phong phát biểu tại Hội nghị tổng kết hoạt động của HĐND Đồng Tháp

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Tỉnh qua các thời kỳ,

Kính thưa các đồng chí nguyên là đại biểu Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Uỷ ban nhân dân Tỉnh,

Thưa toàn thể quý đại biểu, quý khách dự.

Hội nghị này có ý nghĩa đặc biệt, để chúng ta cùng nhìn lại chặng đường 5 năm đã đi qua, với nhiều kết quả nổi bật, cùng với sự nỗ lực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động với một tinh thần trách nhiệm cao, cầu thị, lắng nghe tiếng nói người dân. Được biết, theo hướng dẫn của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội thì công tác tổng kết đòi hỏi về thời gian khá khẩn trương, nhưng các đồng chí Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh đã cố gắng chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo các nội dung. Hội nghị càng có ý nghĩa hơn khi có sự tham dự của nhiều thành phần - những người có đóng góp tích cực cho hoạt động Hội đồng nhân dân Tỉnh nhiệm kỳ qua. Đặc biệt, là sự có mặt của các đồng chí nguyên là lãnh đạo Hội đồng nhân dân các nhiệm kỳ trước, các đồng chí lãnh đạo tỉnh vừa mới nghỉ hưu, thể hiện sự quan tâm, tiếp nối qua nhiều thế hệ. Thay mặt lãnh đạo Tỉnh, tôi xin gửi lời cảm ơn, lời chào, lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công đến các đồng chí và quý vị đại biểu.

Kính thưa các đồng chí, các vị đại biểu HĐND Tỉnh

Trong nhiệm kỳ qua và nhất là năm 2020, một năm đầy biến động khó khăn, nhưng chúng ta đã sáng tạo thực hiện và hoàn thành nhiều nhiệm vụ đã đề ra, đặc biệt, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XI. Cả hệ thống chính trị đã nỗ lực "Tìm cơ trong nguy", tận dụng mọi cơ hội để thúc đẩy tăng trưởng dương ở 03 khu vực, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đứng thứ 03 khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Trong đó, với vai trò của mình, Hội đồng nhân dân Tỉnh đã thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn, góp phần quan trọng vào việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ X, duy trì và phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội của địa phương. Nổi bật đó là Hội đồng nhân dân Tỉnh đã ban hành những quyết sách ghi dấu ấn của nhiệm kỳ như: Nghị quyết hỗ trợ cho người lao động có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Đồng Tháp đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ phát triển du lịch; Nghị quyết về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp; Nghị quyết về chính sách hỗ trợ liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ lao động trẻ tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng làm việc có thời hạn ở Hợp tác xã nông nghiệp v.v… Từ đó, cụ thể hoá, kích hoạt và tạo đà bứt phá cho nhiều chủ trương lớn của Tỉnh. Đồng Tháp dần trở thành điểm sáng về nông nghiệp, du lịch, khởi nghiệp.

Một trong những thành công góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh là việc đổi mới các kỳ họp, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát; đổi mới phương thức tiếp xúc cử tri, thảo luận tổ tại các huyện, thành phố; các phiên giải trình, chất vấn của Hội đồng nhân dân v.v… tạo được tiếng vang, có sức lan toả, được cử tri đồng tình ủng hộ, góp phần củng cố niềm tin của người dân với Đảng, Nhà nước thông qua các hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Kính thưa các đồng chí,

Trong suốt chặng đường 05 năm qua, bên cạnh những yếu tố khách quan về sự ổn định và hoàn thiện của hệ thống pháp luật, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước trong việc tạo cơ chế đối với tổ chức, hoạt động của Hội đồng nhân dân theo hướng hiệu quả hơn, thực chất hơn… phải kể đến sự chủ động, quyết tâm đổi mới của Thường trực Hội đồng nhân dân đối với hoạt động của Hội đồng nhân dân, cùng với đó là tinh thần, trách nhiệm cao độ của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh.

Nhiệm kỳ Hội đồng nhân dân Khóa IX khép lại với nhiều hoạt động tiêu biểu nổi bật, với con số trên 400 Nghị quyết được ban hành, rất nhiều hoạt động giám sát được triển khai, nhiều hình thức đổi mới sáng tạo được áp dụng, trên 90% kiến nghị của cử tri được giải quyết… Đây là nỗ lực không hề nhỏ của hệ thống chính quyền nói chung, cơ quan dân cử nói riêng và tinh thần trách nhiệm rất cao của những người đại biểu nhân dân đối với cử tri và nhân dân tỉnh nhà. Mỗi đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh đã thực hiện ngày càng tốt hơn vai trò đại diện, phản ánh tiếng nói cử tri toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Nhiều đại biểu tâm huyết, trách nhiệm, sát cơ sở, đeo bám vấn đề, nghiên cứu kỹ lưỡng, lắng nghe lòng dân, chuyển tải ý dân, bằng kinh nghiệm, bản lĩnh cá nhân đóng góp nhiều ý kiến xác đáng, chất lượng vào các hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh. Những kết quả quan trọng đó là kinh nghiệm quý báu, là tiền đề quan trọng cho Hội đồng nhân dân khoá mới có thể tiếp bước và gặt hái thêm nhiều thành công mới.

Kính thưa các đồng chí,

Đồng Tháp đang bước vào giai đoạn phát triển mới, nhiều mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đột phá chiến lược đã được xác lập, cần nhanh chóng cụ thể hoá, triển khai thực hiện. Đòi hỏi và kỳ vọng của nhân dân tỉnh về sự phát triển nhanh với nhiều đổi mới, sáng tạo đặt ra yêu cầu cho hệ thống chính trị sự vận hành, phối hợp hiệu quả, nhuần nhuyễn. Trong đó, hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh đóng vai trò quan trọng. Để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân trong nhiệm kỳ 2021 - 2026, trong khuôn khổ Hội nghị này, tôi xin lưu ý một số nội dung sau:

- Thứ nhất, tiếp tục kế thừa và phát huy những thành quả đạt được của Hội đồng nhân dân Tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân; các Ban của Hội đồng nhân dân phải chú trọng hơn nữa về chất lượng công tác thẩm tra; nâng cao chất lượng công tác xây dựng và ban hành Nghị quyết; thường xuyên theo dõi, giám sát chặt chẽ việc triển khai thực hiện Nghị quyết để kịp thời phát hiện và đề xuất, kiến nghị biện pháp xử lý các bất cập, hạn chế, bảo đảm Nghị quyết được thực thi nghiêm túc, hiệu quả.

- Thứ hai, Đảng đoàn Hội đồng nhân dân Tỉnh tiếp thu, đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện từ Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh đến Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân và các Ban của Hội đồng nhân dân Tỉnh. Tích cực tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và lý luận chính trị để nâng cao trình độ và kỹ năng hoạt động cho cán bộ chuyên trách và đại biểu dân cử.

Từ thực tế hoạt động của Hội đồng nhân dân nhiều nhiệm kỳ qua cho thấy, cán bộ là nhân tố quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân và Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. Do đó, Đảng đoàn Hội đồng nhân dân cần quán triệt và thực hiện nghiêm các quy định, lựa chọn nhân sự tiêu biểu, xứng đáng, đủ điều kiện, kế cận mình cho những nhiệm kỳ tiếp theo.

Thứ ba, để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đạt kết quả cao nhất, Đảng đoàn Hội đồng nhân dân Tỉnh phải chủ động lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ còn lại của nhiệm kỳ 2016 - 2021, nhất là vai trò, trách nhiệm của Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh trong phối hợp, tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh uỷ dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân khoá mới, đồng thời giám sát chặt chẽ việc thực hiện công tác bầu cử theo quy định.

Các cấp uỷ đảng cần xây dựng kế hoạch cụ thể để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử, bảo đảm cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, bảo đảm an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội toàn dân. Lãnh đạo tốt công tác nhân sự, vừa phát huy dân chủ nhưng phải gắn sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng trong công tác cán bộ. Gắn kết quả nhân sự của đại hội đảng bộ các cấp và quy hoạch cán bộ với công tác chuẩn bị nhân sự để giới thiệu những người có quan điểm, lập trường chính trị vững vàng, tiêu biểu về phẩm chất, có đạo đức và năng lực, đủ tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật. Kiên quyết không giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp những người không xứng đáng, không đủ điều kiện tiêu chuẩn, nhất là những người sa sút về phẩm chất đạo đức, tham nhũng, chạy chức, chạy quyền, xu nịnh, kiêu ngạo, quan liêu, bảo thủ, có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực, có tư tưởng cục bộ, gây mất đoàn kết, ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng, Nhà nước.

Kính thưa các đồng chí,

Với những thành quả của nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã khẳng định trách nhiệm, sự nỗ lực, quyết tâm cao của Hội đồng nhân dân, sự phối hợp nhịp nhàng của Uỷ ban nhân dân và các cơ quan liên quan; sự trân trọng, lắng nghe, tham gia tích cực và đóng góp tâm huyết của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân; sự quan tâm của các cán bộ lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Tỉnh v.v… Kết quả đó còn thể hiện và minh chứng cho hoạt động của Hội đồng nhân dân ngày càng gắn bó mật thiết với nhân dân, được cử tri quan tâm, theo dõi sát sao, kịp thời đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, thẳng thắn và xây dựng, góp phần thành công chung cho hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Trong không khí phấn khởi, vui tươi chuẩn bị cho một mùa xuân mới, với nhiều kỳ vọng vào một sự khởi đầu mới, trên tinh thần quyết tâm, đoàn kết của cả hệ thống chính trị, niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, chúng ta cùng tin tưởng và kỳ vọng tỉnh nhà sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra trong năm 2021, cũng như của cả nhiệm kỳ.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, kính chúc các vị đại biểu hội đồng nhân dân, quý vị đại biểu, quý khách dự và bà con cử tri tỉnh nhà năm mới hạnh phúc, sức khoẻ, thành công.

Xin trân trọng cảm ơn.