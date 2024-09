U15 SLNA và U15 HAGL đang là đương kim Á quân và HCĐ, vì vậy cuộc đụng độ lần này tại lượt trận đầu bảng C, giải bóng đá U15 quốc gia- Cup Acecook 2024 hứa hẹn vô cùng quyết liệt. Tuy nhiên, cục diện trận đấu này nghiêng hẳn về các cầu thủ xứ Nghệ, với sự vượt trội về ưu thế lẫn bàn thắng.

SLNA hoàn toàn vượt trội so với HAGL

Chỉ mất 11 phút, sau pha chọc khe đẳng cấp của Minh Thuỷ, Ngọc Sơn khống chế khéo léo loại bỏ hậu vệ HAGL rồi dứt điểm hiểm hóc mở tỉ số. 30 phút sau, tận dụng sai lầm của tuyến giữa HAGL, Phan Văn Tài nhận bóng và có động tác giả rất hay, sau đó tung cú sút uy lực nhân đôi cách biệt cho đội bóng xứ Nghệ.

Thế trận trong hiệp 2 không có nhiều thay đổi, bởi SLNA vẫn chơi chủ động và trên chân so với đối thủ. Thế nên, việc Viết Duy ghi bàn ở phút 71 chỉ là kết cục phải đến, sau những ưu thế vượt trội mà đội bóng xứ Nghệ tạo ra.

Niềm vui của các cầu thủ xứ Nghệ

Ở trận đấu còn lại, U15 Thanh Hoá đánh bại Long An 4-1 nhờ các bàn thắng của Văn Mạnh (2 bàn), Duy Bắc và Thanh Bình (bàn danh dự của Long An do công của Lý Cẩm Hiền). Nhờ vậy, Thanh Hoá tạm vượt qua SLNA dẫn đầu bảng C nhờ hơn hiệu số.