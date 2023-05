Chiều 21/5, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, vừa phối hợp với Công an tỉnh Thái Nguyên giải cứu cháu Phàn Thị T. (16 tuổi, ở huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu) thoát khỏi một quán karaoke ở huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên.

Thông tin thiếu nữ 16 tuổi gửi đến cơ quan công an. Ảnh chụp màn hình: CACC

Trước đó, cơ quan công an phát hiện tin nhắn có nội dung cầu cứu gửi đến Fanpage Công an tỉnh Lai Châu. Qua xác minh, người nhắn tin cầu cứu là cháu Phàn Thị T.

Cháu T. trình bày, do muốn đi làm kiếm tiền giúp gia đình nên tháng 9/2022, cháu T. nghe theo lời của một người quen trên mạng xã hội đi làm việc phụ quán ăn lương cao ở Hà Nội.

Thế nhưng sau đó, cháu bị đem bán đến một số quán karaoke ở Cao Bằng, Bắc Kạn và cuối cùng là quán LH ở huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên. Tại đây, chủ quán nói đã mua cháu với giá 13,5 triệu đồng và yêu cầu cháu phải làm việc để trả nợ.

Lực lượng công an giải cứu cháu T. Ảnh: CACC

Công an xác định, tại quán karaoke LH, do cháu không chịu tiếp khách nên chủ quán đã giao cháu T. làm công việc dọn dẹp và quản lý bằng cách không cho cháu ra khỏi phòng, trừ khi chủ gọi. Ngoài ra, cháu T. cũng bị hạn chế dùng điện thoại, nếu dùng phải có người giám sát.

Ngày 17/5, lợi dụng sơ hở của chủ quán LH, cháu T. đã lén lấy điện thoại, dò mật khẩu wifi để đăng nhập vào Facebook cá nhân, nhắn tin vào Fanpage Công an tỉnh Lai Châu cầu cứu.

Qua xác minh, cơ quan công an biết gia đình cháu thuộc diện hộ nghèo, bản thân cháu T. là người khuyết tật. Cháu T. rời khỏi địa phương từ tháng 9/2022, gia đình rất lo lắng, không rõ con mình đi đâu và không thấy liên lạc về nhà.

Đến ngày 18/5, Công an tỉnh Lai Châu phối hợp với Công an tỉnh Thái Nguyên đã giải cứu được cháu T., đưa cháu trở về nhà an toàn. Sau đó cháu T. đã viết thư cảm ơn gửi Công an tỉnh Lai Châu và Công an tỉnh Thái Nguyên.

Lực lượng chức năng cho biết, đối với trường hợp chủ quán karaoke LH ở tỉnh Thái Nguyên, căn cứ vào trình bày của cháu T., Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Thái Nguyên sẽ tiếp tục xác minh, củng cố tài liệu chứng cứ để xử lý theo thẩm quyền.