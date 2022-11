Giải mã bí ẩn trong trang trại chăn nuôi

Nguyễn Thị Vuông thời điểm bị bắt

Vụ mất tích đột ngột

Những ngày cuối năm ở vùng quê xã Thạch Quảng, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa thật yên bình. Mọi người hối hả hoàn thiện nốt những việc còn dang dở của một năm cũ sắp qua. Hơn 19h ngày 28-1-2022, chị Phạm Thị Tâm (SN 1983, trú tại thôn Quảng Cộng, xã Thạch Quảng, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa) vẫn chưa có mặt ở nhà để ăn tối cùng gia đình. Chị Tâm là một người phụ nữ đảm đang, bình thường không mấy khi về muộn, nhất là những ngày giáp Tết. Linh cảm có chuyện chẳng lành, gia đình chị nhờ cậy một số người hàng xóm tỏa đi khắp nơi tìm, đồng thời trình báo cơ quan công an.

Nhận được tin báo, đồng thời nhận định đây có thể là một vụ trọng án, Công an xã Thạch Quảng đã điều toàn bộ lực lượng phối hợp với người nhà và nhân dân trên địa bàn cùng tích cực tìm kiếm. Xét thấy gia đình chị Tâm có quan hệ rộng, kinh tế khá giả, có thể xảy ra vấn đề bắt cóc, tống tiền nên ngay trong đêm, Công an xã Thạch Quảng đã lên danh sách hàng loạt đối tượng hình sự, ma túy có biểu hiện nghi vấn trên địa bàn và các xã lân cận để xác minh.

Nhiều đối tượng cộm cán đã được đưa vào “tầm ngắm”… Thông tin về vụ việc người phụ nữ biến mất đầy bất thường cũng được báo cho CAH Thạch Thành. Địa bàn xã Thạch Quảng vốn rất yên bình, người dân hiền lành, chân chất, quanh năm lam lũ với ruộng đồng. Khi sự việc xảy ra, tin đồn lan mỗi lúc một nhanh. Sức ép dư luận đặt ra với cơ quan chức năng là phải nhanh chóng tìm được tung tích nạn nhân, ổn định tình hình an ninh, trật tự… tránh gây hoang mang trong nhân dân.

Bao tải và dây điện tìm thấy trong nhà Vuông trùng khớp với dây trói chị Tâm và dây buộc trên nắp thùng nhựa

Những giả thiết đầu tiên

Thượng tá Nguyễn Hữu Tuấn - Phó trưởng CAH Thạch Thành nhớ lại, chúng tôi bước đầu đưa ra 3 giả thiết về sự vắng mặt của chị Tâm. Thứ nhất, người phụ nữ trên có thể đi theo bạn trai. Thứ hai, do chị ta có hoạt động giao dịch dân sự tín dụng trên địa bàn nên có thể vì vay nợ hoặc mâu thuẫn mà lánh khỏi nhà một thời gian. Thứ ba, không loại trừ khả năng chị ta đã bị sát hại hoặc bị bắt giữ trái pháp luật.

Toàn bộ lịch trình hoạt động của chị Tâm trong ngày 28-1-2022 được dựng lại. Những người làm ăn với chị Tâm được gọi hỏi, xác minh. Kết quả điều tra ban đầu nghiêng về khả năng chị Tâm bị bắt hoặc bị sát hại, do đó CAH Thạch Thành đã báo cáo Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa để lập chuyên án đấu tranh, làm rõ. Quá trình điều tra, cơ quan công an phát hiện chị Tâm là chủ nợ của rất nhiều người trên địa bàn. Trong đó, nổi lên Nguyễn Thị Vuông (SN 1984, trú tại thôn Lâm Thành, xã Thạch Quảng, huyện Thạch Thành) đã vay nợ hơn 1 năm với số tiền trên 100 triệu đồng nhưng chưa trả. Khi cơ quan điều tra triệu tập Nguyễn Thị Vuông lên để làm việc, Vuông thừa nhận có gặp chị Tâm vào ngày 28-1. Thượng tá Lê Xuân Nguyên - Phó trưởng Phòng CSHS Công an tỉnh Thanh Hóa kể: “Khi cơ quan công an triệu tập, Vuông không hề mất bình tĩnh, nhưng lời khai có những điểm mâu thuẫn. Thừa nhận có gặp chị Tâm trong ngày 28-1, nhưng Vuông lại cung cấp cho cơ quan điều tra thông tin về một số người khác. Dù có dấu hiệu khả nghi, nhưng do cơ quan điều tra chưa có chứng cứ cụ thể nên đã cho chị này về...”.

Sau lần đó, Vuông tỏ thái độ thiếu hợp tác khi cơ quan điều tra yêu cầu khám nhà, trang trại của Vuông. Khoảng 10h ngày 30-1, cơ quan điều tra nhận được thông tin của quần chúng nhân dân là tại khu vực nhà chị Vuông có dấu hiệu bất thường, đặc biệt là những dấu vết trong khu trang trại chăn nuôi. Khi lực lượng chức năng kiểm tra đến hệ thống biogas được lắp đặt cuối vườn thì phát hiện có chỗ bị đục lỗ, nắp đã từng được cạy lên. Xung quanh khu vực này dù sau cơn mưa khá to trước đó nhưng vẫn có thể nhận thấy dấu vết cây cỏ bị dập nát, xáo trộn. Sau nhiều lần kiểm tra kĩ lưỡng, cơ quan điều tra phát hiện trong chiếc giỏ nhựa hình chữ nhật vứt dưới đáy hố biogas có thi thể người. Nạn nhân được xác định là chị Phạm Thị Tâm.

Tìm kiếm dấu tích tại khu vực hầm biogas

Hành động mất nhân tính

Khám nghiệm tử thi, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa xác định, nạn nhân bị trói rồi nhét trong giỏ nhựa, bên ngoài được chằng buộc kĩ bằng những đoạn dây cắt ra từ bao bì đựng thức ăn chăn nuôi. Trên tử thi có rất nhiều vết thương do vật tày gây ra. Cơ quan điều tra xác định, nguyên nhân gây ra cái chết cho nạn nhân là do bị đánh vào đầu gây nứt hộp sọ, chấn thương sọ não. Trong phổi nạn nhân có ít chất lỏng, chứng tỏ sau khi bị ném xuống hầm biogas nạn nhân mới tử vong. Các điều tra viên nhận định, hiện trường nơi tìm thấy tử thi không phải là nơi xảy ra vụ án mạng mà chỉ là nơi phi tang. Trước đó, có thể nạn nhân đã bị đánh ngay phía ngoài cổng nhà, nhưng do đã xảy ra trước đó mấy ngày cộng thêm việc trời mưa nên mọi dấu vết tại đó đã bị xóa.

Khám nghiệm hiện trường tại vị trí cạnh cây táo trước cổng nhà Vuông, giám định viên Phòng Kỹ thuật hình sự thấy có một đống than vẫn còn vài mẩu gỗ cháy dở, có thể do đối tượng đốt hung khí để xóa dấu vết. Cạnh tường đầu hồi có một số đống củi có thể dùng làm hung khí. Trong nhà, qua khám xét phát hiện các đoạn dây điện cùng loại với dây trói nạn nhân. Bao bì phát hiện trên bệ bê tông bị cắt khuyết một phần có cùng đặc điểm với loại dây dùng để buộc miệng giỏ nhựa đựng xác nạn nhân giấu dưới hầm biogas. Ở góc tường trong nhà chăn nuôi, lực lượng công an còn phát hiện một lỗ thủng mới được đục khoét, đủ một người chui qua để ra phía hầm biogas, đã được dùng các mảnh gỗ ghép che chắn lại. Những chứng cứ thu thập được tại nhà Nguyễn Thị Vuông đã chỉ ra chính người phụ nữ này là kẻ sát hại chị Phạm Thị Tâm. Không thể chối cãi, Nguyễn Thị Vuông đã phải nhận tội.

Vuông khai, vào đầu tháng 2-2021 có vay lãi của chị Tâm 158 triệu đồng. Đến đầu tháng 1-2022, Vuông đã trả tiền gốc và lãi cho chị Tâm là 162 triệu đồng. Thế nhưng, chị Tâm yêu cầu Vuông phải trả đủ số tiền lãi còn lại là 133 triệu đồng. Khoảng 16h ngày 28-1-2022, chị Tâm đi xe máy đến nhà Vuông để lấy số tiền nợ như đã hẹn. Lúc này Vuông đưa cho chị Tâm số tiền 100 triệu đồng và xin khất nợ số tiền còn lại là 33 triệu đồng. Đến khoảng 17h30 cùng ngày, chị Tâm tiếp tục đến nhà nhưng do Vuông không có tiền trả nên bị chị Tâm chửi bới. Hai bên lời qua tiếng lại rồi xô xát với nhau.

Trong quá trình xô xát, Vuông nhặt một đoạn gậy gỗ dài khoảng nửa mét đập trúng vào đầu chị Tâm. Chị Tâm phản kháng đạp vào bụng Vuông khiến Vuông bực tức, dùng đoạn gỗ đánh liên tiếp vào đầu làm nạn nhân ngã xuống đất. Thấy chị Tâm bất tỉnh, nghĩ rằng nạn nhân đã chết nên Vuông kéo vào phía nhà tắm, buộc chặt chân tay chị Tâm lại bỏ vào bao bì rồi nhét vào chiếc giỏ nhựa. Sau đó, Vuông ra trước cửa nhà dọn dẹp hiện trường, đốt đoạn gậy gỗ dùng làm hung khí cạnh gốc cây táo. Lo sợ bị phát hiện, đến tối 29-1, Vuông dùng xà beng đục tường phía sau chuồng lợn, kéo giỏ nhựa đựng nạn nhân ra ngoài vườn rồi nhét xuống hầm biogas để phi tang.

Vì mâu thuẫn trong vay nợ tiền bạc và một phút không kiềm chế được cơn nóng giận mà một mạng người đã bị tước đoạt, để lại nỗi đau không gì bù đắp được cho gia đình nạn nhân. Thượng tá Nguyễn Hữu Tuấn nhìn nhận, nỗi đau không chỉ đến với gia đình chị Phạm Thị Tâm mà còn cả chính gia đình Nguyễn Thị Vuông. Với những hành vi của mình, Vuông sẽ phải trả giá thích đáng trước pháp luật.

