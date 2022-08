Giải mã sức hút của bom tấn 'Hạ cánh khẩn cấp'

Emergency Declaration (Hạ cánh khẩn cấp) vừa ra rạp Việt hôm 12/8 đã nhận cơm mưa lời khen và thu về 5 tỷ đồng ngay ngày đầu công chiếu. Phim thu hút khán giả bởi rất nhiều yếu tố.

Dàn diễn viên xuất sắc

Đầu tiên, không thể không nhắc đến màn trình diễn xuất sắc của dàn diễn viên hạng A, những cái tên đình đám của xứ sở kim chi. Bộ ba diễn viên Ảnh đế và Ảnh hậu của điện ảnh Hàn Quốc bao gồm Song Kang Ho, Lee Byung Hun và Jeon Do Yeon cùng góp mặt trong bộ phim là một trong những minh chứng về chất lượng của tác phẩm. Về diễn xuất của bộ ba gạo cội này không cần phải bàn cãi, Song Kang Ho vào vai viên cảnh sát In Ho, người quyết tâm đi tìm chân tướng sự việc và là người chồng yêu thương vợ hết mực.

Ảnh đế Song Kang Ho.

Lee Byung Hun xuất sắc khắc họa một phi công giải nghệ vì chấn thương tâm lý khi xưa và là một người cha bảo vệ đứa con gái nhỏ hết mực. Nữ diễn viên Jeon Do Yeon vào vai Bộ trưởng Kim Sook Hee, một phụ nữ cứng rắn, quyết đoán luôn đặt sự an nguy của người dân lên hàng đầu, tìm mọi cách để đưa chiếc máy bay gặp thảm họa được hạ cánh an toàn.

Bất ngờ hơn cả là diễn xuất của hai cái tên trẻ trung hơn là Kim Nam Gil và Yim Si Wan. Hai nam diễn viên tài năng này đều có màn trình diễn ấn tượng và không hề lép vế so với các tiền bối. Kim Nam Gil vào vai cơ phó Hyun Soo, người không bao giờ bỏ rơi hành khách của mình. Đặc biệt nhất là nam thần tượng Yim Si Wan thành công thể hiện vai diễn Jin Seok, một kẻ khủng bố tâm thần và biến thái.

Câu chuyện cảm động về tình người

Câu chuyện về một dịch bệnh bùng phát trên máy bay khiến người xem không khỏi liên tưởng đến một bom tấn khác của Hàn Quốc là Train To Busan (Chuyến tàu sinh tử). Tuy vậy khi Train To Busan tập trung khai thác những phân cảnh hành động máu me về đại dịch xác sống, Hạ cánh khẩn cấp mang đến nhiều phân đoạn tâm lý hơn, cách mà con người đối xử với nhau, song song với những cảnh phim thể hiện mức độ đáng sợ của dịch bệnh và sự biến thái của kẻ khủng bố.

Lee Byung Hun

Phim mang đến hai cốt truyện song song, một là chiếc máy bay với 150 hành khách đang hỗn loạn và hai là đội ngũ dưới mặt đất gồm thân nhân, người nhà, chính phủ và cảnh sát đang tìm cách để máy bay được hạ cánh. Trong những giây phút khắc nghiệt nhất, phần “con” của mỗi người lại bộc lộ rõ nét nhất. Phân cảnh những người chưa nhiễm bệnh yêu cầu những người phơi nhiễm phải cách ly sang khoang khác và mặc kệ họ không một sự cứu trợ, hay những đoạn chính phủ các nước không cho chiếc máy bay KI501 đáp vào địa phận của họ khiến khán giả phải day dứt.

Bên cạnh đó, thông điệp mạnh mẽ nhất mà bộ phim muốn truyền tải chính là sự hy sinh và lòng yêu thương con người lúc hoạn nạn. Một người chồng sẵn sàng hy sinh thân mình để làm vật thí nghiệm nhằm cứu lấy vợ và những người trên máy bay. Một người bố quyết tâm làm mọi thứ để bảo vệ con mình. Một cơ phó không hề bỏ mặc hành khách đang giữa ranh giới sinh tử. Và một vị Bộ trưởng không bỏ rơi người dân của mình. Đó chính là những gì mà Hạ cánh khẩn cấp mang đến cho người xem, muốn người xem phải rơi nước mắt, bên cạnh những phân đoạn hành động, cháy nổ và dịch bệnh.

Đầu tư kỹ lưỡng về chất lượng phim

Đạo diễn Han Jae Rim đã ấp ủ Hạ cánh khẩn cấp từ rất lâu. Quá trình viết kịch bản, tuyển chọn diễn viên và tiền kỳ đều được hoàn thành trong năm 2019, tức là trước khi đại dịch Covid-19 xảy ra. Phim bắt đầu quá trình sản xuất vào tháng 5/2020, tức là ngay khi đại dịch đã khiến thế giới hỗn loạn.

Ông đã từng tuyên bố muốn mang trải nghiệm trên máy bay đáng sợ nhất đến khán giả. Vì vậy, đạo diễn Han đã tham vấn ý kiến của đội ngũ các cơ trưởng, cơ phó, nhân viên các hãng hàng không, cũng như đội ngũ thanh tra chuyên giải quyết các vụ án liên quan tới khủng bố hay chuyên viên phân tích tội phạm. Bối cảnh phim được tạo ra từ một thân máy bay thật. Để phân cảnh máy bay mất lái và khung cảnh trở nên hỗn loạn nhất, ông đã sử dụng một trục quay 360 độ gắn vào thân máy bay. Các diễn viên đã thực sự diễn xuất trong bối cảnh bị quay vòng như vậy.

Với kinh phí làm phim lên đến 25 tỷ won, Hạ cánh khẩn cấp sau 4 ngày công chiếu tại Hàn Quốc, phim đã đạt 1 triệu vé cùng vô số lời khen từ khán giả và nhà phê bình. Tác phẩm hiện đang trình chiếu tại Việt Nam.

Quỳnh An