Đạo diễn hái ra tiền đứng sau phim 446 tỷ của Song Kang Ho, Lee Byung Hun

Gần 17 năm trong nghề, cho đến nay, đạo diễn Han Jae Rim mới chỉ có năm tác phẩm ngồi ghế đạo diễn, còn lại, ông chủ yếu đóng vai trò nhà sản xuất và biên kịch. Tuy nhiên, tất cả tác phẩm của đạo diễn Han đều đạt được thành công lớn cả về mặt phê bình hoặc thương mại, hoặc thậm chí là cả hai.

Đạo diễn Han Jae Rim (thứ 2 từ trái qua) cùng các diễn viên Lee Byung Hun, Song Kang Ho, Yim Si Wan tại sự kiện quảng bá phim 'Emergency Declaration' (Hạ cánh khẩn cấp) tại LHP Cannes 2022.

Thành công bất ngờ trong phim đầu tay 'Rules of Dating'

Năm 2003, trong cuộc thi viết kịch bản của Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc (KOFIC), đạo diễn Han Jae Rim và kịch bản To Do or Not to Do đã giành được giải nhì. Hai năm sau, bộ phim được đưa vào sản xuất với tên gọi Rules of Dating, trở thành phim đầu tay của Han Jae Rim trong vai trò đạo diễn. Với sự tham gia của hai diễn viên Park Hae Il và Kang Hye Jung, phim mang đến những góc nhìn táo bạo về bình đẳng giới hay tấn công tình dục dưới cách thể hiện mang đậm tính hài hước - lãng mạn.

Rules of Dating trở thành một thành công bất ngờ của phòng vé Hàn Quốc năm 2005, thu hút hơn 1,6 triệu lượt khán giả tới rạp. Bộ phim mang đến cho Han Jae Rim giải Kịch bản xuất sắc nhất tại Lễ trao giải Rồng Xanh, cùng giải Đạo diễn mới xuất sắc nhất tại Lễ trao giải Chuông Vàng.

Khẳng định vị thế cùng 'The Show Must Go On'

Năm 2007, Han Jae Rim tiếp tục đảm nhận vai trò biên kịch và đạo diễn cho phim điện ảnh thứ hai, The Show Must Go On. Phim đánh dấu lần đầu tiên Han Jae Rim bắt tay cùng Song Kang Ho trong một phim điện ảnh. Lần này, nam diễn viên đình đám đảm nhận vai diễn In Gu, một gã đầu gấu mắc kẹt trong những rắc rối liên quan đến gia đình, đem một hơi thở hoàn toàn mới vào dòng phim noir của Hàn Quốc. Phim mang về cho Song Kang Ho ngôi vị Ảnh đế tại Lễ trao giải Rồng Xanh lần thứ 28, đồng thời đưa Han Jae Rim chạm tay vào giải thưởng danh giá cho Phim điện ảnh xuất sắc nhất.

Sự trở lại ấn tượng trong 'The Face Reader'

6 năm sau tác phẩm thành công, năm 2013, Han Jae Rim trở lại cương vị đạo diễn trong tác phẩm thứ ba The Face Reader (Thuật xem tướng), tiếp tục hợp tác cùng Song Kang Ho. Phim khai thác đề tài mới lạ tử vi - bói toán, đào sâu vào câu hỏi liệu tướng mặt có thực sự quyết định số phận một người hay không. Thầy xem tướng giỏi nhất Joseon Nae Gyeong (Song Kang Ho thủ vai) bị cuốn vào cuộc chiến quyền lực, danh vọng gay gắt chốn cung đình.

Bên cạnh Song Kang Ho, phim còn có sự góp mặt của dàn diễn viên quyền lực Lee Jung Jae, Bae Yoon Sik, Kim Hye Soo, Jo Jung Suk và Lee Jong Suk. Phim đạt thành tích 'khủng' với 9,1 triệu vé tại Hàn Quốc, đồng thời giành loạt giải thưởng tại cả ba lễ trao giải lớn nhất của điện ảnh Hàn là Rồng Xanh, Chuông Vàng và Baeksang.



Cú chuyển mình trong 'The King'

Ba năm sau thành công vang dội của The Face Reader, Han Jae Rim tiếp tục tạo ra cú chuyển mình mới với bộ phim thể loại tội phạm - chính kịch The King, hợp tác cùng dàn diễn viên nam sáng giá Jo In Sung, Jung Woo Sung, Bae Seong Woo và Ryu Jun Yeol. Tài tử Jo In Sung vào vai chính Park Tae Soo, một công tố viên khao khát quyền lực phải nếm trải cả sự ngọt ngào và cay đắng của cuộc sống ở tầng lớp tinh hoa. The King tiếp tục có được thành tích phòng vé ấn tượng với hơn 7 triệu vé, trở thành một trong những tác phẩm có doanh thu cao nhất cả năm 2017.



Bùng nổ trong phim bom tấn chủ đề thảm họa 'Emergency Declaration'

Dàn sao 'khủng' góp mặt trong phim 'Emergency Declaration' (Hạ cánh khẩn cấp) của Han Jae Rim.

Ngay từ khi mới công bố dự án vào năm 2020, Emergency Declaration (Hạ cánh khẩn cấp) gây xôn xao khắp giới yêu phim khi quy tụ dàn sao đình đám bậc nhất điện ảnh Hàn, giống như hai bộ phim trước của Han Jae Rim là The Face Reader và The King. Bên cạnh việc lần thứ ba hợp tác cùng Song Kang Ho - Nam diễn viên xuất sắc nhất tại LHP Cannes 2022, đạo diễn Han Jae Rim cũng bắt tay cùng những diễn viên hạng A của điện ảnh Hàn Quốc như Lee Byung Hun, "ảnh hậu Cannes" Jeon Do Yeon, Kim Nam Gil, cùng các gương mặt quen thuộc Yim Si Wan, Kim So Jin và Park Hae Joon.

Là bộ phim về đề tài thảm họa hàng không - dịch bệnh mà Han Jae Rim đã ấp ủ nhiều năm, Emergency Declaration lấy bối cảnh chuyến bay KI501 từ Seoul đến Hawaii. Không lâu sau khi máy bay cất cánh, một loại virus lạ được kẻ khủng bố Jin-seok (Yim Si Wan thủ vai) phát tán, gây cái chết đau đớn cho nhiều hành khách xấu số. Trên độ cao hơn 8.000 m, 150 con người mắc kẹt trong thảm họa bất ngờ, không lối thoát.

Emergency Declaration là bộ phim rất được kỳ vọng của điện ảnh Hàn Quốc nửa cuối năm 2022 với quy mô đầu tư lên đến 25 tỷ won (khoảng 446 tỷ đồng), sự tham gia diễn xuất của dàn sao sáng giá, dưới sự chỉ đạo của đạo diễn đã chinh phục cả giới phê bình cũng như khán giả đại chúng Hàn Quốc. Sau buổi ra mắt tại Liên hoan phim Cannes 2021 và các buổi chiếu đặc biệt tại quê nhà, Emergency Declaration nhận vô vàn lời khen đến từ giới truyền thông. Hạ cánh khẩn cấp sẽ mắt khán giả Việt Nam từ 12/8/2022.

Quỳnh An