Thông tin được đưa ra tại Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến đánh giá tình hình kinh tế - xã hội (KT-XH) năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025 do UBND tỉnh tổ chức.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Đ.Bình

Tăng trưởng GRDP xếp thứ 26 trong cả nước

Báo cáo của UBND tỉnh cho hay, tình hình kinh tế của tỉnh năm 2024 tiếp tục tăng trưởng và phát triển khá. Tốc độ tăng trưởng giá trị tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước thực hiện năm 2024 đạt 7,78% xếp thứ 26/63 địa phương trong cả nước; đứng thứ 6/14 địa phương vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ và xếp thứ 2/5 địa phương tiểu vùng Trung Trung bộ.

Đến nay, trong 21 chỉ tiêu HĐND tỉnh giao, có 20 chỉ tiêu đạt và vượt, 1 chỉ tiêu không đạt là chỉ tiêu tốc độ tăng tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội. Trong 11 chỉ tiêu UBND tỉnh giao, có 10 chỉ tiêu đạt kế hoạch; 1 chỉ tiêu không đạt là thu hút dự án mới…

Sản xuất công nghiệp là điểm sáng trong bức tranh kinh tế trong năm 2024, Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng 10% so với cùng kỳ (kế hoạch năm 2024 tăng từ 7 - 7,7%). Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh ước đạt 15.615 tỷ đồng, vượt 7,8% dự toán HĐND tỉnh giao và tăng 23,2% so với năm 2023. Giải ngân vốn đầu tư công tiếp tục được đôn đốc, đẩy nhanh. Bình Định luôn nằm trong top 10 tỉnh thành giải ngân dẫn đầu của cả nước. Giá trị giải ngân vốn đầu tư công do tỉnh quản lý đến 26/11/2024 là 6.951,6 tỷ đồng, đạt 88,38% kế hoạch vốn do Thủ tướng giao.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cho biết, quá trình phát triển KT-XH năm 2024 có rất nhiều cung bậc cảm xúc, từ khó khăn trong những tháng đầu năm cho đến ổn định và tăng trưởng, đạt đích là cả năm 2024, GRDP tăng 7,78%.

“Kết quả phát triển KT-XH của tỉnh thể hiện sự đồng lòng, nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp và người dân trong tỉnh. Kết quả này cũng tạo đà và dư địa phát triển cho năm 2025”, ông Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Đ.Bình

Người đứng đầu chính quyền tỉnh Bình Định ghi nhận, kết quả đáng khích lệ nữa là an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; an sinh xã hội được triển khai tốt, đảm bảo cuộc sống cho người nghèo, người yếu thế. Thu hút đầu tư có nhiều tín hiệu tích cực khi có nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước quan tâm tìm hiểu, xúc tiến đầu tư vào tỉnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ rõ những hạn chế trong triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2024 đó là sự phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương còn chậm, có tình trạng né tránh, sợ trách nhiệm. Một số lĩnh vực quản lý chưa chặt chẽ. Một số sở, ngành, địa phương chưa thực sự quyết liệt, thiếu quyết tâm đột phá…

Năm 2025 phấn đấu tăng trưởng GRDP trên 8,5%

Về nhiệm vụ năm 2025, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh, Bình Định quyết tâm đạt mức tăng trưởng GRDP từ 7,6-8,5%, song phấn đấu đạt trên 8,5%. Khi giao kế hoạch chỉ tiêu năm 2025 phải giao ở mức thấp là 8,5%.

“Việc xem xét, giao chỉ tiêu cho các sở, ngành, địa phương phải lượng hoá cụ thể từng chỉ tiêu và sẽ thực hiện giao chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất cho các doanh nghiệp nhà nước do tỉnh quản lý. Và muốn đạt kết quả tăng trưởng cao, từng ngành, lĩnh vực, địa phương phải bắt tay vào việc ngay từ đầu năm. Thông qua kết quả thực hiện, tỉnh sẽ đánh giá hoàn thành nhiệm vụ với cấp huyện và huyện sẽ đánh giá cấp xã”, Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý.

Về nhiệm vụ sắp xếp, tinh gọn lại bộ máy tổ chức theo chỉ đạo của Trung ương, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, đây là công việc rất hệ trọng, nặng nhất là ở khối chính quyền, dù khó khăn, ảnh hưởng nhưng vẫn phải làm….

Chủ tịch tỉnh Bình Định cũng lưu ý, các sở, ngành, địa phương tập trung chuyển đổi số sâu rộng đến các lĩnh vực và đến người dân; tập trung chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế đêm, kinh tế tuần hoàn. Tiếp tục tập trung cho công tác an sinh xã hội, giảm nghèo, xóa nhà tạm. Đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, chống lãng phí, sử dụng ngân sách hiệu quả, tiết kiệm; tiếp tục tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông…

Từng sở, ngành, địa phương chủ động lên kế hoạch triển khai trên tinh thần nhiệm vụ trọng tâm và nhiệm vụ đột phá để tạo sự khác biệt, vươn mình, chuyển mình của cả hệ thống. Cán bộ, công chức, viên chức các cấp quán triệt tinh thần làm gương, bứt phá và 5 rõ (rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả) để thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển KT-XH.

Để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ đề ra, người đứng đầu chính quyền tỉnh Bình Định mong muốn toàn thể hệ thống chính trị, hệ thống các cơ quan các cấp đồng tâm, hợp lực triển khai cụ thể các công việc, với tinh thần quyết tâm cao nhất, để hoàn thành vượt mức mọi chỉ tiêu ở mức cao đề ra và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cho giai đoạn đột phá, vươn mình của tỉnh.

Nguyễn Hiền