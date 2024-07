Duy trì dòng không khí mát dịu trong phòng ngủ

Thường các chủ nhà ít chú ý đến việc tạo luồng không khí đối lưu thông thoáng cho phòng ngủ. Tuy nhiên, muốn “hạ nhiệt" cho căn nhà trong cái nóng oi bức này thì cần cung cấp khí tự nhiên tươi mới luân chuyển liên tục để tránh việc không khí bị mắc kẹt quanh quẩn ở trần nhà gây tăng nhiệt độ.

Mở cửa sổ vào buổi tối để đón thêm gió trời và bật quạt để xua đi không khí oi bức. Nguồn: Shutterstock

Một mẹo hay ít người biết dành cho bạn: chỉ cần đặt quạt hướng về phía cửa sổ phòng ngủ đang mở sao cho giường nằm giữa quạt và cửa sổ. Mở cửa sổ vào buổi tối để đón thêm gió trời và bật quạt để xua đi không khí oi bức. Không khí trong nhà được lưu thông sẽ góp phần không nhỏ giúp điều hòa nhiệt độ, tạo cảm giác mát mẻ cho căn phòng.

Chọn loại sơn có khả năng chống nóng

Các chất liệu như xi măng, cốt thép khiến các ngôi nhà thành thị hấp thụ nhiệt độ cao từ ánh nắng mặt trời, vào mùa hè điều này khiến không khí trong nhà trở nên ngột ngạt, nóng bức hơn nữa. Hiện nay trên thị trường đã phổ biến nhiều loại sơn chống nóng hiệu quả, khi sử dụng lớp sơn này sẽ tạo thành một lớp màn che chắn và bảo vệ ngôi nhà, giảm bớt nhiệt độ và còn giúp tăng tuổi thọ cho công trình.

Sơn chống nóng có lớp màng cấu trúc xốp hở bên trong, đặc biệt với hai tác động trực tiếp: có khả năng giảm lượng nhiệt từ 8 - 25 độ C, đồng thời tăng khả năng phản xạ nhiệt lên đến 90%. Đây là biện pháp khá hiệu quả mang đến cho bạn một không gian sống mát mẻ, thoáng đãng; đồng thời giúp tiết kiệm chi phí và giúp bảo vệ ngôi nhà của bạn dưới thời tiết khắc nghiệt.

Ưu tiên chọn điều hoà “làm lạnh nhanh không gió buốt”

Ai cũng biết, điều hòa là một trong những công cụ chống nóng hiệu quả. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách sử dụng điều hòa đúng cách. Bạn cần lưu ý vị trí lắp đặt điều hòa để tránh gió buốt thổi trực tiếp và chỉ nên để điều hòa thấp hơn khoảng 5 độ C so với nhiệt độ ngoài trời.

Hơn nữa, nên ưu tiên sử dụng các thiết bị điều hòa có tích hợp công nghệ làm lạnh không gió buốt, để đảm bảo bầu không khí trong lành cho không gian sống đồng thời mang đến sự thoải mái, góp phần bảo vệ sức khỏe gia đình. Nếu sử dụng đúng cách, điều hòa sẽ trở thành một giải pháp giải nhiệt hiệu quả cho không gian sống của bạn.

Nếu sử dụng đúng cách, điều hòa sẽ trở thành một giải pháp giải nhiệt hiệu quả cho không gian sống của bạn. Nguồn: Samsung

Là chiếc điều hòa không nên bỏ lỡ trong mùa hè này, Samsung WindFree™ đem đến sự an tâm cho gia chủ nhờ khả năng “cứu nóng” hiệu quả và an toàn, mang đến hơi thở an lành.

Với công nghệ độc quyền WindFree™ Cooling, Samsung WindFree™ mang đến làn không khí mát dịu, len lỏi nhẹ nhàng qua ngàn lỗ nhỏ, đưa hơi lạnh mát đều không gian mà không gây rét buốt và không ảnh hưởng sức khỏe. Không chỉ vậy, công nghệ này còn có khả năng làm lạnh nhanh chóng, giúp bạn nhanh chóng cảm nhận được không khí mát lạnh mà không cần phải đợi lâu.

Đặc biệt, công nghệ Fast Cooling là sự kết hợp hoàn hảo giữa khả năng làm lạnh nhanh và không gây gió buốt. Khi kích hoạt chế độ Fast Cooling thiết bị sẽ hoạt động ở công suất cao để nhanh chóng hạ nhiệt độ phòng xuống mức mong muốn. Sau đó, hệ thống sẽ chuyển sang chế độ WindFree™, duy trì không khí mát mẻ mà không tạo ra luồng gió mạnh, mang lại sự thoải mái tối đa cho người sử dụng.

Bạn không nên chủ quan việc vệ sinh máy định kỳ nhằm đảm bảo bộ lọc luôn được thoáng và sạch sẽ. Nguồn: Samsung

Ở mức giá tầm trung nhưng cũng là một giải pháp “cứu nóng" hiệu quả và an toàn khác là dòng Samsung Digital Inverter sở hữu công nghệ Digital Inverter Boost tiết kiệm năng lượng hiệu suất cao.

Inverter duy trì nhiệt độ mong muốn mà không cần tắt bật thường xuyên, giúp nhiệt độ phòng ít bị biến động. Ngoài ra, bộ lọc Easy Filter Plus có khả năng lọc bụi bẩn và có lớp phủ chống vi khuẩn có trong không khí, giờ đây cả gia đình bạn sẽ được tận hưởng bầu không khí mát lạnh, sạch khuẩn và an toàn cho sức khỏe hô hấp.

Khi sử dụng điều hòa, bạn không nên chủ quan việc vệ sinh máy định kỳ nhằm đảm bảo bộ lọc luôn được thoáng và sạch sẽ. Do đó, bộ lọc Easy Filter Plus còn được thiết kế vô cùng thân thiện để có thể tháo lắp một cách dễ dàng, giúp bạn làm vệ sinh máy lạnh nhanh chóng và tiện lợi.

Bích Đào