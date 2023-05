Kinh doanh online - cơ hội làm giàu cho các hộ kinh doanh nhỏ lẻ

Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới đang dần bước vào giai đoạn khủng hoảng, lĩnh vực thương mại điện tử của Việt Nam được dự đoán tiếp tục phát triển với tốc độ ổn định.

Kinh doanh online là hình thức kinh doanh sản phẩm trên các diễn đàn mạng thay vì có một địa điểm cụ thể như cửa hàng truyền thống. Đặc điểm của kinh doanh online là các hoạt động mua bán trực tuyến được diễn ra sôi nổi vào bất cứ thời gian và địa điểm nào khi khách hàng có nhu cầu và hàng hóa được vận chuyển tới tận tay người nhận. Một số những kênh bán hàng online phổ biến nhất hiện nay có thể kể đến như Shopee, Lazada, Tiki, Sen đỏ, TikTok Shop...

Từ những người bán hàng rong cho tới những hộ kinh doanh quy mô gia đình với các mặt hàng như đồ ăn thức uống, đồ chơi, quần áo, dịch vụ... hàng trăm trường hợp thành công đột phá khi chuyển sang mô hình kinh doanh online đã được ghi nhận, nhất là từ sau đại dịch Covid-19.

Trong đó, livestream bán hàng là hoạt động kinh doanh online đang trở nên “hot” hơn bao giờ hết. Ngoài tiết kiệm được tiền thuê mặt bằng, nhân lực, các chi phí dịch vụ phát sinh, linh hoạt được về mặt thời gian, vị trí địa lý, giao hàng,... nguyên nhân chính khiến kinh doanh online chưa bao giờ hết “hot” là khả năng nổi tiếng trên mạng xã hội. Nổi tiếng trên mạng xã hội đồng nghĩa với việc mặt hàng bày bán được tiếp cận với nhiều khách hàng hơn, mở ra cơ hội làm giàu cho các hộ kinh doanh.

Một trong những hoạt động giúp hộ kinh doanh nổi tiếng là livestream - phát trực tuyến để giới thiệu về sản phẩm của mình. Nếu là một người thường xuyên cập nhật xu hướng trên mạng xã hội như Facebook, TikTok, những tên gọi như “chiến thần livestream”, “nữ hoàng chốt đơn”, “ông hoàng quảng cáo” chắc hẳn không còn xa lạ khi được dùng để chỉ những người thành công trong lĩnh vực livestream để mua bán.

Tiếp cận nguồn vốn an toàn để vận hành mô hình kinh doanh online

Sớm nhận thấy được tiềm năng của kinh doanh online và lợi ích của các trang mạng xã hội, nhiều hộ kinh doanh đã bắt đầu tìm kiếm những chiến lược kinh doanh giúp phát huy tối đa độ nổi tiếng của mô hình, sản phẩm kinh doanh của mình trên các diễn đàn mạng, từ đó tăng cao doanh thu.

Để chiến lược kinh doanh, mô hình kinh doanh online được vận hành trơn tru, các chủ hộ kinh doanh cần một nguồn vốn ổn định và cách để có được nguồn vốn ấy chính là tiếp cận những khoản vay an toàn. Vay vốn kinh doanh giúp các chủ hộ kinh doanh có quyền kiểm soát tuyệt đối với đứa con tinh thần của mình, được tự đưa ra những quyết định liên quan đến “doanh nghiệp nhỏ” của mình mà không cần thông qua những nhà đầu tư hay đơn vị hợp tác nào. Những khoản vay đóng vai trò như xương sống của một mô hình kinh doanh, giúp trang trải phí mua nhập hàng, phí quảng cáo, phí nhân sự... và giảm thiểu gánh nặng tài chính cho những người chủ hộ.

Tuy nhiên, tiếp cận một nguồn vay an toàn thường không dễ, phần lớn là vì để vay được vốn làm ăn từ ngân hàng, các chủ hộ kinh doanh cần xuất trình những giấy tờ phức tạp như chứng minh thu nhập, hộ khẩu, báo cáo quản lý tài chính cho mô hình kinh doanh... Cũng vì vậy mà phần lớn chủ hộ kinh doanh quyết định tìm tới những nguồn cho vay không an toàn, có thể đến như vay từ những tổ chức tín dụng đen, từ những cá nhân chuyên hành nghề cho vay nặng lãi. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh mà còn tác động nặng nề đến tinh thần người chủ, từ đó dẫn đến nhiều hệ lụy khác. Phần nhỏ các hộ kinh doanh còn lại lựa chọn sử dụng vốn tự có, vốn gia đình để duy trì doanh nghiệp do có ác cảm với việc vay vốn làm ăn cũng vì từng chứng kiến những hệ lụy từ việc vay vốn không an toàn.

KBank Biz Loan - nguồn vay an toàn, dễ dàng tiếp cận cho những hộ kinh doanh nhỏ

Thấu hiểu được niềm trăn trở liên quan đến việc vận hành mô hình kinh doanh, đồng thời, nhận ra sự khó khăn trong khâu tiếp cận nguồn vay vốn an toàn của những hộ kinh doanh nhỏ, ngân hàng KBank ra mắt gói vay KBank Biz Loan với những ưu đãi thân thiện. Với mức vay lên đến 300 triệu đồng, kỳ hạn trả kéo dài từ 12 tháng đến 36 tháng tùy theo mức vay và nhu cầu của người vay, không yêu cầu thế chấp hay những khoàn phí phát sinh ngầm, gói vay của KBank sẽ giúp cung cấp một nguồn vay vốn an toàn và ổn định cho các hộ kinh doanh lâu dài.

Đồng thời, quá trình vay vốn cũng được đơn giản hóa đến mức tối đa khi các hộ kinh doanh liên kết để bán sản phẩm trên các trang mạng điện tử như Shopee, Lazada, iPOS.vn, Haravan, KiotViet, Grab Bos Club, SmartPay. Lúc này, chủ hộ kinh doanh chỉ cần cung cấp các thông tin cơ bản kèm căn cước công dân là hoàn thành quá trình cho vay vốn mà không cần đến ngân hàng để lấy tiền.

Để biết thêm thông tin, các chủ hộ kinh doanh truy cập trang web KBank Biz Loan: https://kbankwbg.co/3ACJ0YR.

Doãn Phong