Trong lĩnh vực sản xuất thực phẩm, sự thành công của doanh nghiệp liên quan chặt chẽ đến việc duy trì quy trình sản xuất liền mạch và quản lý tốt các thông tin về hoạt động của tổ chức. Đặc biệt là khi những yếu tố không thể dự đoán trước như thảm hoạ thiên nhiên, lỗi thiết bị phần cứng hay tấn công mạng có thể làm gián đoạn quy trình sản xuất và gây ngưng trệ ở quy mô hệ thống, việc đảm bảo tính tin cậy, an ninh và khả năng truy cập dữ liệu càng trở nên quan trọng. Do đó, các công ty đặc biệt chú trọng đến việc bảo mật dữ liệu, khả năng truy cập và phục hồi sau sự cố, cũng như tính ổn định của hệ thống.

Câu chuyện từ Thai Nippon Foods, doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực chế biến thực phẩm tại Thái Lan, là ví dụ cho thấy bảo vệ tốt dữ liệu và luôn có phương án dự phòng sẽ mang đến khả năng cạnh tranh cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Thai Nippon Foods - doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực chế biến thực phẩm của khu vực

Thai Nippon Foods là công ty con của tập đoàn chế biến thực phẩm NH Foods Nhật Bản, chuyên sản xuất và phân phối thịt tươi, thực phẩm chế biến và hải sản cả cho thị trường xuất khẩu và nội địa. Để thực hiện mục tiêu bảo vệ dữ liệu của mình, doanh nghiệp này đã lựa chọn giải pháp lưu trữ và sao lưu của Synology, nhằm mục đích bảo vệ dữ liệu ở mức tối đa và đảm bảo khả năng sẵn sàng cao cho hệ thống.

Đại diện doanh nghiệp chia sẻ: "Synology đã mang đến những gì mà chúng tôi cần ở một hệ thống quản lý dữ liệu, đó là sự tin cậy và tính bảo mật. Các phần mềm bảo vệ từ Synology giúp chúng tôi sao lưu và phục hồi dữ liệu nhanh chóng, trong khi tính năng High Availability mang đến khả năng sẵn sàng cao, đảm bảo hệ thống sản xuất và kinh doanh luôn vận hành liên tục và thời gian gián đoạn gần như bằng không.”

Ngoài ra, Thai Nippon Foods còn thiết lập các biện pháp bảo vệ dữ liệu nâng cao bằng cách tích hợp ứng dụng Synology Active Backup for Business vào hạ tầng sao lưu hiện có của họ. Phương pháp này cung cấp một giải pháp sao lưu linh hoạt, tương thích với nhiều hệ điều hành khác nhau. Do nằm trong máy chủ vật lý, Active Backup for Business giúp tối ưu hóa quá trình sao lưu và khôi phục, đồng thời tuân thủ nghiêm ngặt tiêu chuẩn Mục tiêu Thời gian Khôi phục (RTO). So với việc khôi phục dữ liệu từ đám mây, việc thiết lập này đảm bảo truy cập dữ liệu nhanh hơn và giảm thiểu đáng kể thời gian ngừng hoạt động. Điều này mang lại sự tự tin cho Thai Nippon Foods về mặt bảo mật và khả năng truy cập vào dữ liệu sản xuất kinh doanh quan trọng khi cần.

Thiết bị lưu trữ Synology chuyên dành cho doanh nghiệp với khả năng vận hành liên tục và mạnh mẽ

"Với giải pháp của Synology, chúng tôi đã gia tăng khả năng bảo vệ dữ liệu của mình, đảm bảo tính liên tục cho hoạt động sản xuất kinh doanh, điều mà trước đây vẫn còn là bất khả thi", đại diện doanh nghiệp cho biết.

Với kinh nghiệm lâu năm, Synology thấu hiểu khó khăn và nhu cầu của mỗi doanh nghiệp, cũng như biết cách hỗ trợ và tư vấn giải pháp phù hợp cho từng lĩnh vực, từ đó có thể giúp các doanh nghiệp vượt qua những thách thức về lưu trữ và quản lý dữ liệu thường gặp hiện nay. Cần tìm hiểu thêm về công nghệ của Synology hoặc trao đổi thêm về dự án, doanh nghiệp có thể liên hệ trực tiếp với đội ngũ chuyên gia của Synology tại https://sy.to/o1fio để được tư vấn cụ thể.

Lệ Thanh