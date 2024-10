HI GIO Cloud là dịch vụ nền tảng hạ tầng điện toán đám mây đạt chuẩn quốc tế đầu tiên cho thị trường Việt Nam, ra mắt năm 2017, được phát triển bởi hai tập đoàn công nghệ lớn: FPT Telecom và Internet Initiative Japan (IIJ - Nhật Bản). Thời điểm mới ra mắt, đây là sản phẩm độc đáo được thiết kế riêng bằng nền tảng kỹ thuật tiên tiến của Nhật Bản kết hợp với hệ thống trung tâm dữ liệu đạt chuẩn quốc tế của FPT.

Đại diện FPT Telecom và IIJ tại lễ công bố dịch vụ mới. Ảnh: FPT Telecom

HI GIO S3 Storage - dịch vụ lưu trữ đám mây không giới hạn cho doanh nghiệp

FPT và IIJ không ngừng nỗ lực nhằm mang đến dịch vụ tốt nhất cho các khách hàng doanh nghiệp. Tháng 9/2024, hai bên đã ra mắt giải pháp lưu trữ không giới hạn HI GIO S3 Storage. Giải pháp này được tối ưu hóa về công nghệ, đáp ứng hiệu quả nhu cầu ngày càng đa dạng của doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi số hiện nay.

Theo công bố, đây là giải pháp lưu trữ toàn diện được xây dựng trên nền tảng Object Storage, kết nối linh hoạt qua giao thức S3. Giao thức này đáp ứng các tiêu chuẩn về bảo mật với khả năng truy xuất dữ liệu nhanh, tối ưu chi phí, khả năng sẵn sàng cao từ nhiều môi trường. Giải pháp này phù hợp với: Data Lake, Cloud-native Application Data, Data Archiving, Backup and Recovery.

Ông Kenichiro Okizaki - CTO của IIJ Global Solutions Vietnam cho biết, dịch vụ S3 Storage được phát triển theo tiêu chuẩn chất lượng Nhật Bản, với mục tiêu mang lại sự linh hoạt, an toàn và đáng tin cậy trong lưu trữ dữ liệu của doanh nghiệp.

“Giải pháp này cũng được thiết kế để hỗ trợ doanh nghiệp tuân thủ các quy định pháp lý như nghị định 53 về nội địa hoá dữ liệu tại Việt Nam, đảm bảo một môi trường kinh doanh an toàn và minh bạch”, lãnh đạo IIJJ khẳng định.

Dịch vụ HI GIO S3 Storage đảm bảo di chuyển khối dữ liệu lớn nhanh chóng, tốc độ cao đạt tới 100 MB/s. Dịch vụ sẽ tối ưu hơn khi dùng với đường truyền mạng từ FPT Telecom - đơn vị có băng thông truyền tải trong nước luôn ổn định và nhanh nhất. Với giao thức S3, dịch vụ có thể linh hoạt tích hợp vào hệ thống Backup của khách hàng, dễ dàng truy cập, truy xuất dữ liệu bất cứ đâu có Internet.

FPT cũng tự tin đưa ra cam kết về độ an toàn và bảo mật do dữ liệu trên máy chủ của HI GIO S3 Storage được đặt ở các trung tâm dữ liệu đạt chuẩn quốc tế tại TP.HCM và Hà Nội của FPT, xây dựng trên công nghệ Cluster Multi node và HA. Ngoài ra, trung tâm bảo toàn dữ liệu bằng Object Lock, Versioning, mã hoá dữ liệu truyền tải TLS/ SSL và Mã hoá dữ liệu SSE.

Theo FPT và IIJ, dịch vụ giúp tối ưu 30 - 50% chi phí vận hành và đầu tư hệ thống so với các nhà cung cấp khác. Nhà cung cấp cam kết hỗ trợ 24/7, tất cả các ngày trong năm với đội ngũ chuyên gia hàng đầu về viễn thông, cả trong nước và quốc tế. Hiện tại, đơn vị có thể đáp ứng nhu cầu tư vấn bằng tiếng Việt, Anh và Nhật.

Giải pháp sao lưu Microsoft 365 (HI GIO M365 BaaS)

Một tuần sau khi giới thiệu HI GIO S3 Storage, FPT và IIJ công bố thêm giải pháp sao lưu dưới dạng dịch vụ dành cho Microsoft 365 (HI GIO M365 BaaS) sử dụng công nghệ của Veeam trong danh mục sản phẩm đám mây của mình.

Giải pháp khai thác công nghệ sao lưu, khôi phục, quản lý dữ liệu của Veeam để bảo vệ dữ liệu Microsoft 365, bao gồm Exchange Online, SharePoint Online, OneDrive for Business và Microsoft Teams. Khi dùng dịch vụ, dữ liệu của doanh nghiệp luôn được bảo vệ, truy cập và khôi phục trong trường hợp xảy ra thảm họa.

Ông Kenichiro Okizaki - CTO của IIJ Global Solutions Việt Nam cho biết, các đối tác MSP ngày càng quan tâm đến sao lưu dữ liệu Microsoft 365 từ khách hàng của họ. Giải pháp mới không chỉ bảo vệ dữ liệu của khách hàng khỏi các mối đe dọa bên trong và bên ngoài mà còn góp phần tăng thêm lợi nhuận.

“HI GIO M365 BaaS là giải pháp sao lưu và bảo quản tốt nhất từ trước đến nay. Giúp doanh nghiệp yên tâm với hàng loạt tính năng tuyệt vời”, ông Kenichiro khẳng định.

Đại diện FPT, IIJ chia sẻ về các dịch vụ mới. Ảnh: FPT Telecom

HI GIO M365 BaaS khai thác sức mạnh của Veeam để đảm bảo năng lực sao lưu và bảo vệ trên các nền tảng của Microsoft 365 trước rủi ro mất dữ liệu. Trong trường hợp xảy ra sự cố, người dùng có thể lựa chọn cách thức, nơi dữ liệu được khôi phục một cách nhanh chóng.

Dịch vụ cũng có tùy chọn lưu giữ linh hoạt. Bộ lưu trữ được mã hóa của Veeam trong các trung tâm dữ liệu đạt tiêu chuẩn quốc tế của FPT cho phép người dùng chọn thời gian lưu 12 tháng hoặc không giới hạn. Dịch vụ trao quyền cho người dùng khôi phục bản sao lưu mới nhất thông qua cổng web trực quan.

HI GIO Microsoft 365 BaaS do Veeam cung cấp hiện có sẵn trên hệ sinh thái HI GIO Cloud phục vụ cho doanh nghiệp có trụ sở tại Việt Nam. Ảnh: FPT Telecom

FPT Telecom là một trong những công ty viễn thông và công nghệ hàng đầu tại Việt Nam. Doanh nghiệp cung cấp cho khách hàng các dịch vụ, cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin phù hợp với từng mô hình doanh nghiệp, góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh và sự thành công trên con đường phát triển của doanh nghiệp. IIJ Global Solutions Vietnam được thành lập vào năm 2016, là thành viên của IIJ Group - nhà cung cấp dịch vụ Internet thương mại đầu tiên của Nhật Bản và một trong những nhà cung cấp nền tảng hạ tầng đám mây lớn trên thế giới kể từ năm 1992. Đơn vị đặt sứ mệnh nâng cao năng suất và tính linh hoạt cho doanh nghiệp nhờ giải pháp điện toán đám mây và công nghệ bảo mật tiên tiến.

Doãn Phong