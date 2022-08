Nhiều doanh nghiệp thép tiếp tục thông báo hạ giá sản phẩm từ ngày 23/8, với mức giảm trung bình từ đồng/tấn (chưa bao gồm thuế VAT).

Cụ thể, theo SteelOnline.vn, thương hiệu Thép miền Nam điều chỉnh giảm 400.000 đồng/tấn đối với thép cuộn CB240 và thép thanh vằn D10 CB300, về mức giá 14,72 triệu đồng/tấn và 15,33 triệu đồng/tấn.

Thương hiệu Thép Hòa Phát cũng điều chỉnh giảm lần lượt 200.000 đồng/tấn và 300.000 đồng/tấn đối với thép cuộn CB240 và thép thanh vằn D10 CB300 tại khu vực miền Bắc, giá bán còn 14,37 triệu đồng/tấn và 15,13 triệu đồng/tấn. Tại khu vực miền Nam, thép Hòa Phát cũng giảm 200.000 đồng/tấn với thép cuộn CB240 và giảm 350.000 đồng/tấn với thép thanh vằn D10 CB300, giá bán sau điều chỉnh lần lượt là 14,47 triệu đồng/tấn và 14,98 triệu đồng/tấn.

Giá thép lại giảm. (Ảnh: Hoàng Hà)

Tương tự, thương hiệu Thép Việt Ý cũng giảm lần lượt 300.000 đồng/tấn và 350.000 đồng/tấn với sản phẩm thép cuộn CB240 và giảm 350.000 đồng/tấn với thép thanh vằn D10 CB300, kéo giá bán xuống còn 14,14 triệu đồng/tấn và 14,8 triệu đồng/tấn.

Thép Việt Đức cũng thực hiện giảm 400.000 đồng/tấn với sản phẩm thép cuộn CB240 và 150.000 đồng/tấn với thép thanh vằn D10 CB300, kéo giá bán xuống còn 14,04 triệu đồng/tấn và 14,95 triệu đồng/tấn.

Hai sản phẩm thép cuộn CB240 và thép thanh vằn D10 CB300 của thương hiệu Thép Kyoei cũng được giảm lần lượt 60.000 đồng/tấn và 250.000 đồng/tấn, về mức giá 14,64 triệu đồng/tấn và 15,25 triệu đồng/tấn.

Thương hiệu Thép Việt Nhật cũng tiến hành giảm lần lượt 300.000 đồng/tấn và 200.000 đồng/tấn với 2 sản phẩm thép cuộn CB240 và thép thanh vằn D10 CB300 tại khu vực miền Bắc, giá bán còn 14,44 triệu/tấn và 14,75 triệu đồng/tấn.

Cùng xu hướng, Thép Việt Mỹ cũng thực hiện hạ giá bán sản phẩm thép cuộn CB240 và D10 CB300 tại khu vực miền Trung với mức giảm lần lượt là 300.000 đồng/tấn và 210.000 đồng/tấn, giá bán còn 14,14 triệu đồng/tấn và 14,59 triệu đồng/tấn.

Thương hiệu Thép Pomina cũng hạ giá với hai sản phẩm thép cuộn CB240 và thép thanh vằn D10 CB300 tại khu vực miền Nam với mức giảm lần lượt là 610.000 đồng/tấn và 200.000 đồng/tấn, kéo giá bán xuống còn 14,67 triệu đồng/tấn và 15,28 triệu đồng/tấn.

Như vậy, đây là lần giảm thứ 15 của giá thép trong nước kể từ 11/5 và lần giảm giá thứ 4 trong tháng 8. Trong vòng hơn 3 tháng qua, giá thép liên tục giảm với mức giảm giá cao nhất lên tới gần 6 triệu đồng/tấn, tùy thương hiệu, loại thép và vùng miền. Hiện giá thép dao động quanh mốc 14-15 triệu đồng/tấn tùy loại thép và thương hiệu

Nguyên nhân giá thép liên tục giảm trong thời gian vừa qua là do giá nguyên liệu đầu vào giảm mạnh, cùng với nguồn cung dồi dào, hàng tồn kho còn nhiều, buộc các doanh nghiệp phải hạ giá sản phẩm nhằm kích cầu tiêu dùng, đẩy hàng tồn. Nhiều chuyên gia nhận định, giá thép xây dựng trong nước sẽ tiếp tục giảm từ nay cho đến cuối năm.

Số liệu từ Hiệp hội thép Việt Nam (VSA) cho thấy, trong 7 tháng đầu năm, sản lượng thép thành phẩm của nước ta đạt 18,825 triệu tấn, giảm 3,7% so với cùng kỳ năm 2021; bán hàng thép thành phẩm đạt 17,1 triệu tấn, giảm 1,2% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó xuất khẩu thép đạt 4,146 triệu tấn, giảm 1,5% so với cùng kỳ năm trước.

Nhu cầu tiêu thụ thép trong quý III được dự đoán vẫn ở mức thấp do đang là mùa thấp điểm xây dựng, các nhà máy thép cũng sản xuất cầm chừng vì hàng tồn kho lớn.