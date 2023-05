Sáng 8/5, tại phiên xét xử vụ án "giám đốc doanh nghiệp chi 20 tỷ đồng để tác động điều chuyển Giám đốc Công an tỉnh đi nơi khác”, bị cáo Trần Trí Mãnh cho rằng, bản thân làm ăn hợp pháp (trước đó bị cáo Mãnh đã bị TAND tỉnh An Giang phạt 8 năm tù về “Tội sản xuất, buôn bán hàng giả”). Mãnh nói ban đầu muốn làm quen với ông Đinh Văn Nơi, khi đó là Đại tá, Giám đốc Công an tỉnh An Giang (nay là Thiếu tướng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh).

“Bị cáo chỉ muốn làm quen với ông giám đốc công an tỉnh. Bị cáo có nhiều mối quan hệ làm ăn, nếu làm quen được với giám đốc công an tỉnh thì uy tín của mình sẽ tăng lên và thu hút được nhiều mối làm ăn hơn”, bị cáo Mãnh khai tại tòa.

Bị cáo Trần Trí Mãnh tại tòa. Ảnh: Thiện Chí

Vì vậy, bị cáo Mãnh nhờ Đào Ngọc Cảnh (76 tuổi, ngụ TP Đà Nẵng) kết nối để làm quen với giám đốc công an tỉnh.

“Bị cáo Cảnh nói ông giám đốc công an tỉnh này khó lắm, không kết nối được. Bị cáo Cảnh đề xuất chạy điều chuyển, đổi ông khác về làm giám đốc công an tỉnh để dễ làm quen hơn”, bị cáo Mãnh khai và nói đã đồng ý với đề xuất của ông Cảnh.

Để thực hiện âm mưu chạy điều chuyển, bị cáo Mãnh đã đưa cho Cảnh mượn 50 triệu đồng chi phí đi lại.

Khai tại tòa, bị cáo Cảnh thừa nhận Mãnh có nhờ ông ta kết nối làm quen với giám đốc công an tỉnh. Do không thực hiện được nên Cảnh gợi ý Mãnh chạy điều chuyển giám đốc công an tỉnh.

“Bị cáo có nói với Mãnh là mình không có khả năng chạy điều chuyển, vì điều chuyển cán bộ phải làm theo quy trình rất nghiêm ngặt. Lúc đó, Mãnh nói có quen ai thì giới thiệu giúp...” bị cáo Cảnh khai.

Sau đó, bị cáo Cảnh giới thiệu Ngô Văn Trọng, Hoàng Thị Tâm cho Mãnh. Sở dĩ, bị cáo Cảnh giới thiệu Trọng cho Mãnh là do Trọng từng nói có nhiều mối quan hệ.

“Bản thân bị cáo cũng không tin Trọng có khả năng chạy điều chuyển giám đốc công an tỉnh, nên đã cảnh báo Mãnh phải tìm hiểu kỹ để tránh bị lừa”, bị cáo Cảnh khai.

Phiên tòa đang tiếp tục diễn ra.

Các bị cáo trong vụ án gồm: Vũ Văn Quý (32 tuổi, ngụ TP.HCM), Ngô Văn Trọng (50 tuổi, ngụ Quảng Ngãi), Hoàng Thị Tâm (56 tuổi, ngụ Hà Nội), Đào Ngọc Cảnh (76 tuổi, ngụ TP Đà Nẵng), bị xét xử tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Riêng bị cáo Vũ Văn Quý còn bị cáo buộc thêm tội “Rửa tiền”. Bị cáo Trần Trí Mãnh (43 tuổi, ngụ tại TP Châu Đốc, An Giang) bị xử tội “Đưa hối lộ”. Bị cáo Mãnh là người chi 20 tỷ đồng để chạy điều chuyển ông Đinh Văn Nơi, khi đó là Đại tá, Giám đốc Công an tỉnh An Giang (nay là Thiếu tướng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh). Bị cáo Mãnh là Giám đốc Công ty TNHH thương mại và sản xuất Gia Thịnh tại TP Châu Đốc.