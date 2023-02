Triệu tập những người đưa tin sai sự thật về Thiếu tướng Đinh Văn Nơi

Sáng 15/2, một lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết: “Những người đăng, chia sẻ, bình luận thông tin sai sự thật về Thiếu tướng Đinh Văn Nơi ở các tỉnh, thành sẽ được triệu tập trong thời gian tới. Người nào sai phạm tới đâu sẽ bị xử lý tới đó".

Còn nói về hành vi của ông T.M.T. (SN 1976, trú xã Nam Hồng, huyện Đông Anh, TP Hà Nội) đăng thông tin sai sự thật về Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, vị lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ninh chia sẻ: “Phòng An ninh điều tra – Công an tỉnh Quảng Ninh tiến hành điều tra theo quy trình của pháp luật.

Nếu đủ căn cứ sẽ khởi tố vụ án. Trong vấn đề này, cơ quan công an đang làm quyết liệt, không thể dừng lại ở mức phạt hành chính”.

Ông T. tại cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh

Trước đó, vào ngày 14/2, Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Công an TP Hà Nội xử lý 1 trường hợp đăng thông tin sai sự thật về Thiếu tướng Đinh Văn Nơi.

Cụ thể, ngày 4/2, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện tài khoản Tiktok tên “T.T.010280” có hành vi đăng tải, phát tán 1 video có nội dung cắt ghép, sai sự thật liên quan đến bài phát biểu của Thiếu tướng Đinh Văn Nơi tại thời điểm đang là Giám đốc Công an tỉnh An Giang.

Ngay sau khi phát hiện, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp với Công an TP Hà Nội tiến hành xác minh.

Quá trình điều tra xác định, chủ tài khoản trên là ông T.M.T. (SN 1976, trú xã Nam Hồng, huyện Đông Anh, Hà Nội).

Tại cơ quan công an, ông T. thừa nhận hành vi sử dụng tài khoản TikTok đăng tải, phát tán video có nội dung cắt ghép thông tin sai sự thật liên quan đến bài phát biểu của Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, tạo dư luận tiêu cực trên không gian mạng.

Qua đấu tranh mở rộng, phát hiện tài khoản trên còn đăng tải một số bài viết có nội dung thiếu kiểm chứng liên quan đến lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã yêu cầu ông T. xóa bỏ các bài viết có nội dung vi phạm, cam kết không tái phạm, đồng thời bàn giao hồ sơ vụ việc cho Công an TP Hà Nội tiếp nhận, xử lý.