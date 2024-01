Ngày 12/1, Cơ quan CSĐT Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Công (SN 1969, quê Nghệ An), Mai Trung Dũng (SN 1980, quê Kiên Giang) để điều tra về hành vi mua bán người.

Đối tượng Công và Dũng bị bắt về hành vi mua bán người - Ảnh: CACC

Ngoài ra, Phan Thị Hoài Thương (SN 1997, quê Nghệ An) cũng bị điều tra về cùng hành vi trên nhưng cho tại ngoại do đang nuôi con nhỏ.

Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, Công là quản lý một quán karaoke ở phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An.

Để có tiếp viên phục vụ cho quán mình quản lý, Công đã liên hệ với đối tượng Dũng và Thương dụ dỗ các cô gái trẻ để lừa vào làm việc.

Sau khi được Công liên hệ, các đối tượng trên lên mạng xã hội ‘giăng bẫy’ bằng cách đăng thông tin tuyển các cô gái trẻ đi làm việc nhẹ lương cao.

Cũng theo cơ quan công an, trong tháng 12/2023, Dũng và Thương đã lừa được 3 cô gái trẻ bán cho Công với giá từ 5 đến 8 triệu đồng/người.

Sau khi mua, Công ép 3 cô gái này làm tiếp viên cho quán rồi lấy tiền công trừ dần số tiền mà Công đã bỏ ra mua.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt giữ các đối tượng này để điều tra.