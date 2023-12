{"article":{"id":"2226728","title":"Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia lần thứ nhất","description":"Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia lần thứ nhất diễn ra tại khu vực cột mốc ngã ba biên giới tỉnh Kon Tum (Việt Nam), tỉnh Attapeu (Lào) và tỉnh Ratanakiri (Campuchia).","contentObject":"<p>Ngày 14/12, sự kiện giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia lần thứ nhất diễn ra tại khu vực biên giới chung ba nước và tại TP Kon Tum (Việt Nam). </p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/bo-quoc-phong-1-1420.jpg?width=768&s=s6IQdawHufq9smr0RWq13g\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/bo-quoc-phong-1-1420.jpg?width=1024&s=4trjgUDHg6t8tMjl00okcQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/bo-quoc-phong-1-1420.jpg?width=0&s=VJ62ru1a7Y3gtRbvLYJ3yA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/bo-quoc-phong-1-1420.jpg?width=768&s=s6IQdawHufq9smr0RWq13g\" alt=\"bo quoc phong 1.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/bo-quoc-phong-1-1420.jpg?width=260&s=RDRH7PUO0u9Ur83qgLY57g\"></picture>

<figcaption>Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam-Lào-Campuchia chào cộc mốc biên giới chung của 3 nước</figcaption>

</figure>

<p>Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, Đại tướng Chansamone Chanyalath, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào và Đại tướng Tea Seiha, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia đồng chủ trì sự kiện.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/bo-quoc-phong-2-1421.jpg?width=768&s=tGHwGCUbXP2XSpSSfXp0sg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/bo-quoc-phong-2-1421.jpg?width=1024&s=xUT-OqGJzGD-FD6e6WbFCA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/bo-quoc-phong-2-1421.jpg?width=0&s=fgInl0bEqEIMHQ3Dh2xI0Q\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/bo-quoc-phong-2-1421.jpg?width=768&s=tGHwGCUbXP2XSpSSfXp0sg\" alt=\"bo quoc phong 2.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/bo-quoc-phong-2-1421.jpg?width=260&s=mailHv73tbpKw8Z9tPf1cQ\"></picture>

<figcaption>Bộ trưởng Phan Văn Giang tô son cột mốc chủ quyền biên giới</figcaption>

</figure>

<p>Chương trình giao lưu cấp Bộ trưởng lần này được tổ chức với nhiều hoạt động ý nghĩa. Tại khu vực cột mốc ngã ba biên giới ba nước, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam đón Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia và Lào. Ba Bộ trưởng Việt Nam-Lào-Campuchia đã chào, tô son cột mốc chủ quyền, trồng cây hữu nghị. Đồng thời, lực lượng bảo vệ biên giới ba nước phối hợp tổ chức tuần tra, kiểm tra cột mốc ngã ba biên giới. </p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/bo-quoc-phong-3-1422.jpg?width=768&s=tBMUAG5QM2JHD9x4FxXk5Q\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/bo-quoc-phong-3-1422.jpg?width=1024&s=4LNssL2cLCLAZsdRiPU6-w\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/bo-quoc-phong-3-1422.jpg?width=0&s=juxdcIF95pt6lSd-kBHxfA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/bo-quoc-phong-3-1422.jpg?width=768&s=tBMUAG5QM2JHD9x4FxXk5Q\" alt=\"bo quoc phong 3.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/bo-quoc-phong-3-1422.jpg?width=260&s=OOC-ujIwpbi7nrwIMfUAFA\"></picture>

<figcaption>Ba Bộ trưởng trồng cây hữu nghị</figcaption>

</figure>

<p>Cùng ngày, tại ngã ba trạm thu phí cửa khẩu quốc tế Bờ Y, quân đội ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia tổ chức diễn tập quân y chung.</p>

<p>Sau khi chứng kiến diễn tập, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ba nước dự Lễ khánh thành Nhà Văn hóa thôn Tà Ka, xã Pờ Y; thăm, tặng quà tại Trường Tiểu học Bế Văn Đàn, xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/xung-luc-moi-1-1423.jpg?width=768&s=KyZNjRw3mFmb_z0R69hOAw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/xung-luc-moi-1-1423.jpg?width=1024&s=UbMjdxFgU1yEhVAsIhBupw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/xung-luc-moi-1-1423.jpg?width=0&s=7avqA1eogszmlE0HapNbBw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/xung-luc-moi-1-1423.jpg?width=768&s=KyZNjRw3mFmb_z0R69hOAw\" alt=\"xung luc moi 1.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/xung-luc-moi-1-1423.jpg?width=260&s=Fl_cBbk-JPT-kBdVjPPGvQ\"></picture>

<figcaption>Đại tướng Phan Văn Giang (giữa), đại tướng Chansamone Chanyalath (trái) và đại tướng Tea Seiha (phải) nắm tay thể hiện quyết tâm bảo vệ giữ gìn, phát triển mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết quý báu giữa ba nước.</figcaption>

</figure>

<p>Kết thúc các hoạt động tại khu vực biên giới huyện Ngọc Hồi, Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng 3 nước di chuyển về TP Kon Tum, nơi diễn ra cuộc gặp thường niên giữa ba Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam-Lào-Campuchia. Kết thúc cuộc gặp là Lễ ký Kế hoạch hợp tác quốc phòng năm 2024 giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam với Bộ Quốc phòng Campuchia và Bộ Quốc phòng Lào.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/bo-quoc-phong-4-1424.jpg?width=768&s=lBcC-8FDU9YRFMrAPeVdzQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/bo-quoc-phong-4-1424.jpg?width=1024&s=VQlQknWITDZvGEP1Cwp3mA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/bo-quoc-phong-4-1424.jpg?width=0&s=1BV4SmkwxaAPUvW02ZgK4g\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/bo-quoc-phong-4-1424.jpg?width=768&s=lBcC-8FDU9YRFMrAPeVdzQ\" alt=\"bo quoc phong 4.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/bo-quoc-phong-4-1424.jpg?width=260&s=4VYI3_kORR2EgsiQeVo27g\"></picture>

<figcaption>Bộ trưởng ba nước cùng kiểm tra thức ăn của lực lượng diễn tập quân y chung</figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/xung-luc-moi-2-1425.jpg?width=768&s=28J7EK7ERUPr0mDh5zNqyA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/xung-luc-moi-2-1425.jpg?width=1024&s=ACdQCvcZ78toyLFxiDlJRQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/xung-luc-moi-2-1425.jpg?width=0&s=lccZEDZ4L57fk_hojEhcSg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/xung-luc-moi-2-1425.jpg?width=768&s=28J7EK7ERUPr0mDh5zNqyA\" alt=\"xung luc moi 2.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/xung-luc-moi-2-1425.jpg?width=260&s=t4yBn3TjEam3v8Ir7Tc0Uw\"></picture>

<figcaption>Quân đội ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia tổ chức diễn tập quân y chung nhằm ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống</figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/xung-luc-moi-3-1426.jpg?width=768&s=jwbWceM2NjjNY7tNnqOZWw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/xung-luc-moi-3-1426.jpg?width=1024&s=lnPlqfbHl70S0fk7FUT3PA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/xung-luc-moi-3-1426.jpg?width=0&s=LsveFhQH0nodOLIy_l4y6g\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/xung-luc-moi-3-1426.jpg?width=768&s=jwbWceM2NjjNY7tNnqOZWw\" alt=\"xung luc moi 3.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/xung-luc-moi-3-1426.jpg?width=260&s=TImYPEyVN6IxzBmdzNbu2w\"></picture>

<figcaption>Trực thăng cấp cứu nạn nhân, chuyển lên tuyến trên điều trị tại buổi diễn tập quân y </figcaption>

</figure>

<p>Tại sự kiện, Bộ trưởng Phan Văn Giang đã nhấn mạnh, chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào–Campuchia có ý nghĩa đặc biệt quan trọng bởi là lần đầu tiên Bộ trưởng Quốc phòng ba nước tổ chức giao lưu tại khu vực ngã ba biên giới. Thông qua các hoạt động giao lưu giữa ba Bộ trưởng Quốc phòng đã truyền đi thông điệp về tình đoàn kết, hữu nghị, tương trợ lẫn nhau giữa ba nước, đồng thời khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì và củng cố tuyến biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị và hợp tác phát triển trong nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng - an ninh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của mỗi nước.</p>

<p>Các hoạt động đa dạng và phong phú trong khuôn khổ giao lưu sẽ giúp lực lượng bảo vệ biên giới và nhân dân ba nước hiểu và nâng cao hơn nữa ý thức, trách nhiệm trong việc giữ gìn, bảo vệ biên cương, góp phần vun đắp mối quan hệ giữa địa phương biên giới ba nước nói riêng và tổng thể quan hệ ba nước nói chung; tạo thêm sự đồng thuận, tin tưởng đối với chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước của ba nước.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/bo-quoc-phong-5-1427.jpg?width=768&s=r-tSi5I1nB4Ol5lTX1dNOw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/bo-quoc-phong-5-1427.jpg?width=1024&s=HZb6xOPjNr6LSNNlNgu7tQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/bo-quoc-phong-5-1427.jpg?width=0&s=6iiQyoz8DJiyg9qhnQ5iCg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/bo-quoc-phong-5-1427.jpg?width=768&s=r-tSi5I1nB4Ol5lTX1dNOw\" alt=\"bo quoc phong 5.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/bo-quoc-phong-5-1427.jpg?width=260&s=7K1G3tJrldlyUfKNr-6unQ\"></picture>

<figcaption>Bộ trưởng Quốc phòng ba nước dự lễ khánh thành Nhà Văn hoá hữu nghị biên giới Việt Nam – Lào – Campuchia</figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/bo-quoc-phong-6-1428.jpg?width=768&s=d2xXauAP-YnAYxLpBkvHyQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/bo-quoc-phong-6-1428.jpg?width=1024&s=6h10IM6hU1Yr2xbWScQ7Tw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/bo-quoc-phong-6-1428.jpg?width=0&s=oTWPAqABQm_Jk48t7XAhTA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/bo-quoc-phong-6-1428.jpg?width=768&s=d2xXauAP-YnAYxLpBkvHyQ\" alt=\"bo quoc phong 6.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/bo-quoc-phong-6-1428.jpg?width=260&s=TNItagM0Y6viRSkkjIYf3Q\"></picture>

<figcaption>Ba bộ trưởng tặng quà tại Trường Tiểu học Bế Văn Đàn, xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum</figcaption>

</figure>

