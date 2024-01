GS.TSKH Lê Đình Phái từ nhỏ rất hay ốm. Cuốn sách là kết quả nghiên cứu từ nhiều năm của vị giáo sư gần 90 tuổi từ thực tế bản thân.

“Tôi muốn tìm một phương pháp giữ gìn sức khỏe, từ đó tìm hiểu những phương pháp dưỡng sinh từ hóa sinh, kết hợp với dinh dưỡng học hiện đại để cho ra những cách thức giữ sức khỏe phù hợp nhất", GS.TSKH Lê Đình Phái chia sẻ.

GS.TSKH Lê Đình Phái chia sẻ tại lễ ra mắt.

Dưỡng sinh phân tử là phép chăm sóc sức khỏe phi truyền thống vì nó quan tâm bảo vệ sự sống đến tận cùng, cụ thể là bảo vệ các phân tử enzyme và protein của các màng nguyên sinh chất, màng nhân và màng ty thể các kháng thể và các hormone protein... bằng cách hạn chế tác hại thường trực của gốc acid, gốc tự do và các ion kim loại nặng.

Nội dung cuốn sách đề cập đến 2 vấn đề chính gồm: Đề xuất nguyên lý dưỡng sinh căn cứ trên nền tảng phân tử của sự sống và phát hiện con đường phi truyền thống để khai phá các tư tưởng tinh hoa về y học của người Việt trong các chữ Nôm.

Cơ sở tư tưởng của Dưỡng sinh phân tử được bắt nguồn từ nghĩa lý và triết lý, đến từ hai chữ Nôm là chữ DƯỠNG và chữ SINH. Sự phá vỡ cấu trúc các nét của hai chữ trên đã cho tác giả phát hiện được bốn viên ngọc quý. Đó cũng chính là “bảo bối” để duy trì, bảo vệ sự sống của con người gồm: dinh dưỡng, cách sống, môi trường, tâm trí.

4 yếu tố này tạo nên một chu trình mà tác giả đặt tên là “vòng tròn sự sống” vì toàn bộ sự sống đều chỉ xoay quanh những cái cột này. Đó là một quy luật bất biến về sự sống. Con người, nếu biết chăm sóc tốt 4 yếu tố này lấy việc giữ giới làm cốt lõi sẽ khống chế được các yếu tố phá hoại sự sống, chủ yếu là 2 'tam độc' gồm tam độc tâm trí (tham-sân-si) và tam độc hóa sinh (gốc acid, gốc tự do và các ion kim loại nặng). Khi 2 'tam độc' được kiểm soát tốt thì sức sống của mọi tế bào điều trở nên mạnh mẽ (các phân tử protein quan trọng trong cơ thể được bảo vệ an toàn). Do vậy phương pháp này mang tên “Dưỡng sinh phân tử”.

GS.TSKH Lê Đình Phái sinh năm 1938 tại Hà Nội, từng làm dược sĩ tại Đại học Dược Hà Nội 1960, tiến sĩ Hóa - Sinh (Viện Hàn lâm Đức), tiến sĩ khoa học (Đại học FSU Jena - Đức). Năm 1990, ông về nước và công tác tại viện Kỹ thuật quân sự. Năm 1980 ông được Giải thưởng Khoa học Nhà nước (cùng với tập thể phòng Hóa sinh Viện kỹ thuật quân sự. Ông từng cho ra đời các cuốn sách Những vấn đề Dược học dân tộc (Nhà xuất bản Đà Nẵng 1980) và Micro acupressure (bằng tiếng Anh, tại Katowice 1991).