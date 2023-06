Francesca Gino, một giáo sư nổi tiếng tại Trường Kinh doanh Harvard (HBS) được biết đến với nghiên cứu về sự trung thực học thuật và khoa học hành vi, đang phải đối mặt với những cáo buộc nghiêm trọng về việc làm sai lệch dữ liệu trong các nghiên cứu của mình, theo The Guardian.

Những lời buộc tội đã gây ra làn sóng chấn động trong cộng đồng học thuật bởi nếu đúng đây là một "bước ngoặt" mỉa mai cho lĩnh vực khoa học hành vi, nơi công việc của GS Gino tập trung vào việc hiểu và thúc đẩy hành vi đạo đức.

Cụ thể, trong những tuần gần đây, đã xuất hiện các cáo buộc rằng GS Francesca Gino đã làm sai lệch kết quả trong nhiều nghiên cứu khoa học hành vi của bà. Chuyên trang Biên niên sử về giáo dục đại học (Chronicle of Higher Education) đưa tin vào ngày 16/6/2023 rằng GS Max Bazerman, đồng tác giả của một bài báo năm 2012 với bà Gino, tiết lộ rằng ĐH Harvard đã thông báo cho ông về những nghi ngờ làm sai lệch dữ liệu trong một trong những nghiên cứu của GS Gino.

Được biết, nghiên cứu đã được công bố trong Kỷ yếu của Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Mỹ nhưng sau đó đã bị rút lại. Theo Biên niên sử về giáo dục đại học, GS Bazerman đã nhận được một tài liệu dài 14 trang từ ĐH Harvard, đưa ra bằng chứng thuyết phục về việc làm sai lệch dữ liệu.

Bằng chứng bao gồm việc phát hiện ra việc truy cập trái phép vào cơ sở dữ liệu và thay đổi các tệp dữ liệu. GS Bazerman kiên quyết phủ nhận mọi liên quan đến việc giả mạo dữ liệu bị cáo buộc, khẳng định rằng ông không có liên quan đến việc bịa đặt.

Trong một diễn biến tiếp theo, blog "DataColoda" do ba học giả khoa học hành vi điều hành, đã xuất bản một loạt bài đăng cung cấp bằng chứng rõ ràng về hành vi gian lận trong 4 bài báo học thuật do GS Gino đồng tác giả. Ba học giả cho biết đã bày tỏ quan ngại với HBS vào năm 2021 và đề xuất khả năng có thêm các bài báo khác do GS Gino viết có chứa dữ liệu giả mạo.

Hậu quả tiềm ẩn của những cáo buộc này là rất sâu rộng. Nó đặt ra câu hỏi về tính toàn vẹn của nghiên cứu và nghi ngờ về tính hợp lệ của những phát hiện của GS Gino. Nếu được chứng minh là đúng, hành vi sai trái đó sẽ làm suy yếu niềm tin vào quy trình khoa học và có tác động rộng hơn đối với danh tiếng của Harvard.

GS Francesca Gino đang nghỉ phép, theo thông báo trên website của HBS. New York Times cố gắng liên lạc với chồng của bà nhưng bị từ chối bình luận với lý do "đó là một vấn đề nhạy cảm".

