Theo thống kê của Bộ GD-ĐT, hiện cả nước còn thiếu 118.253 giáo viên. Nguyên nhân chính dẫn đến số giáo viên cấp học mầm non còn thiếu tăng hơn so với năm học trước là do số trẻ đến trường năm học 2022 - 2023 tăng thêm 132.245 trẻ so với năm học trước.

Ngoài ra, năm học 2022 - 2023, toàn quốc có hơn 19.300 giáo viên công lập nghỉ hưu và nghỉ việc (gồm 10.094 giáo viên nghỉ hưu và 9.295 giáo viên nghỉ việc).

Một số địa phương còn bị động về nguồn tuyển dụng; chưa có chính sách đột phá thu hút giáo viên đến công tác ở những địa bàn khó khăn hơn.

Ngày 21/7 vừa qua, Sở GD-ĐT TP Cần Thơ cũng cho biết, TP này đang thiếu 688 giáo viên. Bà Lê Thị Thùy Dung - Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP Cần Thơ, phân tích nguyên nhân không tuyển dụng được giáo viên như hiện nay là do “chế độ tiền lương của giáo viên còn thấp”.

“Hiện nay, giáo viên mới ra trường nếu chưa được nâng lương, tiền lương của họ chỉ nhận được khoảng 3,5 triệu đồng/tháng. Từ tháng 7 được nâng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng, giáo viên nhận được khoảng 4,2 triệu đồng/tháng”, bà Thùy Dung nói về nguyên nhân thiếu giáo viên.