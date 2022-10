Giới chức Hàn Quốc không có hướng dẫn phòng ngừa các vụ giẫm đạp như ở Itaewon

Theo CNN, trong ngày 30/10, rất nhiều gia đình đã túc trực ở các trung tâm thông tin được chính quyền Seoul thiết lập và các bệnh viện xung quanh khu vực Itaewon, tất cả đều cố gắng hi vọng rằng người thân của mình vẫn an toàn. Nhưng sau khi toàn bộ 154 thi thể được nhận dạng, không khí tang tóc đã bao trùm cả đất nước.

Vụ giẫm đạp gây chấn động này khiến nhiều người phải đặt câu hỏi về năng lực của nhà chức trách. Dường như chính quyền địa phương đã không có biện pháp đề phòng những tình huống có thể xảy ra tại các sự kiện đông người.

Trước khi thảm kịch diễn ra 2 ngày, nhà chức trách quận Yongsan, nơi có khu Itaewon đã công bố các quy định về phòng chống Covid-19, giữ vệ sinh công cộng hay kiểm tra an toàn thực phẩm. Tuy vậy, không hề có một phương án nào để kiểm soát đám đông và phòng ngừa giẫm đạp.

Người dân Hàn Quốc tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong vụ giẫm đạp tại Itaewon. Ảnh: CNN

Sau khi thảm kịch xảy ra, Bộ trưởng Nội vụ và An toàn Lee Sang-min cho biết, quyết định không tăng cường lực lượng an ninh tại Itaewon là do không lường trước được số người tụ tập sẽ tăng đột biến so với năm ngoái. "Phần lớn lực lượng lớn cảnh sát đã được điều động tới các khu vực khác ở Seoul để ngăn ngừa các vụ biểu tình có thể xảy ra", ông Lee nói.

Trong khi đó, ông Oh Seung-jin, đại diện Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc thông tin, đã có 137 sĩ quan được triển khai tới Itaewon vào tối 29/10, gần gấp đôi so với mọi năm. Các sĩ quan này có nhiệm vụ chính là ngăn ngừa các hành vi quấy rối, bạo lực, và đề phòng người dự sự kiện dùng ma túy.

Hiện trường vụ giẫm đạp xảy ra tại Itaewon. Ảnh: AP

"Tôi thừa nhận rằng các sĩ quan tại hiện trường đã không nhận thức được tốc độ của dòng người chen lấn, cũng như không có phản ứng kịp thời. Nhưng họ không có hướng dẫn về phương pháp ngăn ngừa các vụ giẫm đạp, và với số người đổ về Itaewon tăng đột biến, một cảnh sát phải quản lý tận 700 người", ông Oh nói.

Một quan chức khác của Bộ Nội vụ và An toàn là ông Kim Seong-ho sau đó cũng xác nhận về lỗ hổng trong việc đảm bảo an ninh cho các sự kiện đông người tổ chức ở không gian công cộng. "Không có một hướng dẫn nào, bởi tình huống này chưa từng xảy ra trước đây", ông Kim cho biết.

Hiện tại, cảnh sát Hàn Quốc đang khẩn trương phân tích các hình ảnh từ camera giám sát để điều tra nguyên nhân vụ giẫm đạp. Một số nhân chứng và người sống sót khai rằng có những đối tượng cố tình xô đẩy khi đám đông tụ tập trong con hẻm ở phố Itaewon.

Việt Dũng