Tham gia tour vượt thác ở Đà Lạt, Lâm Đồng

Đà Lạt là một trong những địa điểm du lịch 2/9 được quan tâm nhiều nhất, theo thống kê của các nền tảng du lịch trực tuyến. Tới thành phố ngàn hoa này, ngoài nghỉ dưỡng, tận hưởng không khí mát mẻ, đi săn biển mây, vào các vườn hồng đang mùa trĩu quả... du khách có thể tham khảo tour vượt thác.

Tour trải nghiệm các thác nước ở Đà Lạt (Lâm Đồng) đã góp mặt trong top 25 hoạt động du lịch ngoài trời và thiên nhiên đáng trải nghiệm nhất năm 2024 (hạng mục Best of the Best Things to do) do nền tảng du lịch uy tín Tripadvisor bình chọn. Trang này mô tả, tour vượt thác ở Đà Lạt là một cuộc phiêu lưu ly kỳ, nơi du khách sẽ trèo xuống những thác nước tuyệt đẹp, đu khỏi vách đá cao và đi bộ xuyên qua những khu rừng tươi tốt. Trên đường đi, du khách sẽ tìm hiểu về các loại cây thuốc và ẩm thực bản địa từ những hướng dẫn viên thân thiện.

Trải nghiệm đi thuyền trong rừng tràm Trà Sư, An Giang

Mùa nước nổi, từ tháng 9 đến tháng 11 hàng năm được coi là thời điểm đẹp nhất để trải nghiệm vẻ đẹp rừng tràm Trà Sư (Châu Đốc, An Giang).

Rừng tràm Trà Sư thuộc xã Văn Giáo, huyện Tịnh Biên, cách TP. Long Xuyên gần 100km, cách TP. Châu Đốc 30km và nằm gần khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia. Tổng diện tích rừng tràm Trà Sư lên tới 850ha, là mô hình hệ sinh thái điển hình của vùng Tây sông Hậu.

Du khách sẽ ngồi trên những chiếc xuồng ba lá hoặc thuyền máy, thong dong len lỏi qua những cánh rừng tràm xanh mướt, rợp bóng mát, xuyên giữa thảm bèo tây ken đặc, dày như tấm thảm xanh - hình ảnh độc đáo chỉ có vào mùa nước nổi. Khi di chuyển bằng xuồng ba lá, du khách có thể lắng nghe âm thanh chuyển động của mái chèo khua nước và những chú chim ríu rít hót.

Mùa nước nổi cũng tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của các loài cá tôm và là điểm đến hấp dẫn cho nhiều loài chim. Xuôi theo dòng kênh, bạn sẽ bắt gặp hàng chục loại chim khác nhau đang bay lượn, săn mồi, làm tổ..., ngắm những bông sen nở rực rỡ còn sót lại sau hè.

Du khách có thể đến thăm rừng tràm vào sớm bình minh 6-9h hay 15-17h - thời điểm các loại chim, cò tụ tập về nhiều. Ảnh: Linh Trang

Du khách có thể tham khảo lịch trình: Sáng tham quan làng bè nổi sắc màu Châu Đốc, làng người Chăm ở thị trấn Đa Phước, thăm chợ Châu Đốc mua đặc sản và chiều tới rừng tràm Trà Sư. Khi trở về có thể tìm tới ngắm hoàng hôn ở núi Sam.

Săn bình minh ở thành phố biển Vũng Tàu

Vũng Tàu là điểm đến luôn thu rất đông du khách trong các kỳ nghỉ lễ, trong đó có dịp Quốc khánh 2/9. Để cảm nhận những khoảnh khắc bình yên của thành phố này, bạn có thể dậy sớm để ngắm bình minh, đi bộ trên bãi biển, thưởng thức những hàng tàu hũ nóng của bà con địa phương.

Các điểm đón bình minh đẹp là biển Bãi Sau khu Thùy Vân, mũi Nghinh Phong, đồi Con Heo. Mùa khô (từ tháng 11 đến tháng 4), bình minh thường ló rạng từ 4h30 - 5h. Mùa mưa (các tháng còn lại), bình minh tới muộn hơn, khoảng 5h30 - 6h.

Bình minh ló rạng ở Bãi Sau. Khi nước rút, bà con mang tàu hũ nóng ra bày bán. Ảnh: Phạm Tuấn Thành

Còn hoàng hôn thì du khách nên đến Bãi Trước, Bãi Dâu, cung đường Trần Phú, hải đăng trên đỉnh núi Nhỏ để bắt trọn cảnh mặt trời lặn.

Lênh đênh sông nước ở Cần Thơ

Mùa hè, từ tháng 5 đến tháng 8, du khách tới Cần Thơ như lạc vào vựa trái cây đa dạng và hấp dẫn. Trong khi đó, tháng 9 đến tháng 11 là mùa nước nổi, thích hợp cho du khách trải nghiệm cuộc sống dân dã của người miền Tây và thưởng thức những đặc sản chỉ có khi nước lũ về.

Du khách có thể thức dậy thật sớm, lênh đênh chợ nổi Cái Răng. Ngoài trái cây, rau quả, nhiều thuyền nhỏ còn bán cả đồ ăn sáng, nước uống và đồ ăn vặt để phục vụ thương hồ và du khách.

Sau đó, du khách có thể tìm tới Cồn Sơn, nơi có nhiều hoạt động thú vị như thu hoạch trái cây, làm bánh dân gian, thưởng thức đặc sản và xem "xiếc cá".

Đàn cá tại một nhà vườn ở Cồn Sơn có thể bật nhảy như bay để đớp thức ăn, biểu diễn kỹ năng "vượt cạn", "bú bình" độc đáo, khiến du khách "mắt chữ O miệng chữ A".

Những màn "xiếc cá" hấp dẫn du khách. Ảnh: Linh Trang

Một số nhà bé khác ở Cồn Sơn nuôi nhiều loài cá lạ phục vụ du khách tham quan như hồng vỹ mỏ vịt, cá cọp, cá koi ngũ sắc, trê hồng, Hỏa Long (chạch lửa)...