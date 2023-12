{"article":{"id":"2221568","title":"Google đồng ý trả 73 triệu USD cho báo chí Canada","description":"Google và các nhà xuất bản tin tức đã đạt thỏa thuận mới, giải quyết lo ngại xoay quanh Đạo luật tin tức trực tuyến của Canada.","contentObject":"<p>Đạo luật tin tức trực tuyến của Canada muốn các doanh nghiệp Internet lớn phải chia sẻ doanh thu quảng cáo với các hãng tin trong nước.</p>

<p><em>“Sau nhiều tuần thảo luận hiệu quả, tôi vui mừng thông báo chúng tôi đã tìm thấy con đường phía trước với Google để thực hiện Đạo luật tin tức trực tuyến”,</em> Bộ trưởng Di sản Canada Pascale St-Onge cho biết.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/im-893437-574.jpg?width=768&s=64UgNHi9gNuw8rhRqUPSlA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/im-893437-574.jpg?width=1024&s=zMzXh1ct4SziWeUnIZWjUg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/im-893437-574.jpg?width=0&s=3MxeqVyWBhsF6d3Q2RxmwA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/im-893437-574.jpg?width=768&s=64UgNHi9gNuw8rhRqUPSlA\" alt=\"im 893437.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/im-893437-574.jpg?width=260&s=Nj3sxjP7u9HCIjwMLQlh0w\"></picture>

<figcaption>Google sẽ tiếp tục cung cấp tin tức trên kết quả tìm kiếm nhờ thỏa thuận vừa đạt được với báo chí Canada. (Ảnh: Reuters)</figcaption>

</figure>

<p>Đạo luật tin tức trực tuyến nằm trong xu hướng chung của thế giới nhằm buộc những gã khổng lồ Internet trả tiền cho tin tức và được thông qua vào tháng 6. Chính phủ đang hoàn thiện các quy tắc trước hạn chót ngày 19/12.</p>

<p>Như một phần trong thỏa thuận với Canada, Google mỗi năm sẽ đóng góp 100 triệu C$ (khoảng 73 triệu USD) cho các tổ chức tin tức.</p>

<p>Công ty sẽ làm việc với một đơn vị duy nhất để phân phối quỹ. Trước đó, “ông lớn” công nghệ Mỹ dọa chặn tin tức trên công cụ tìm kiếm – nguồn truy cập lớn với gần như mọi website trên Internet – vì cho rằng luật của Canada khắc nghiệt hơn các nước châu Âu và Australia.</p>

<p>Thủ tướng Canada Justin Trudeau cho biết Google đã đồng ý hỗ trợ hợp lý các nhà báo, bao gồm báo chí địa phương. “Không may, Meta tiếp tục từ bỏ hoàn toàn mọi trách nhiệm đối với các thể chế dân chủ\", ông nói.</p>

<p>Meta – một trong những mục tiêu khác của luật – đã chặn chia sẻ tin tức trên Facebook và Instagram. Động thái làm nảy sinh mâu thuẫn kéo dài nhiều tháng giữa Meta và các nhà xuất bản tin tức lớn của Canada, bóp nghẹt các ấn phẩm quy mô nhỏ.</p>

<p>Theo Bộ trưởng St-Onge, thỏa thuận với Google cho thấy luật mới có hiệu quả và kêu gọi Meta giải thích quyết định chặn chia sẻ tin tức tại Canada.</p>

<p>Bà nói thêm Canada có thể ngồi lại với Google trong tương lai nếu có những thỏa thuận khác tốt hơn trên thế giới. Tháng trước, Google đạt thỏa thuận trả cho một nhóm nhà xuất bản Đức 3,5 triệu USD mỗi năm.</p>

<p>Trong một tuyên bố, Meta khẳng định không thay đổi quyết định. <em>“Khác với công cụ tìm kiếm, chúng tôi không chủ động kéo tin tức từ Internet để đặt vào bảng tin của người dùng, và từ lâu đã làm rõ rằng cách duy nhất mà chúng tôi có thể làm để tuân thủ Đạo luật tin tức trực tuyến là chấm dứt sự khả dụng của tin tức đối với mọi người tại Canada”, </em>người phát ngôn Meta nói.</p>

<p>Đạo luật tin tức trực tuyến được đưa ra sau những khiếu nại của giới truyền thông Canada, muốn quản lý các hãng công nghệ chặt hơn để ngăn họ đẩy các doanh nghiệp tin tức ra khỏi thị trường quảng cáo trực tuyến.</p>

<p>Trước đây, Meta từng hành động tương tự khi chặn tin tức trên trên các nền tảng tại Australia năm 2021 sau khi nước này thông qua đạo luật buộc công ty công nghệ trả tiền cho tin tức.</p>

<p>Dù vậy, cuối cùng Meta đã ký thỏa thuận với các tờ báo Australia.</p>

<p><em>(Theo The Guardian)</em></p>

