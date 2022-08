Công an TP.HCM bác thông tin 'cò mồi' làm căn cước công dân giá 1-5 triệu đồng

Chiều 30/8, UBND TP.HCM họp báo thông tin về tình hình dịch Covid-19 và các vấn đề kinh tế-xã hội 8 tháng đầu năm và nhiệm vụ tháng 9/2022.

Tại buổi họp, báo chí đặt vấn đề, gần đây, nhiều độc giả phản ánh việc xuất hiện tình trạng "cò mồi" làm CCCD cấp tốc trong 3-5 ngày với giá 1-5 triệu đồng, đảm bảo 100% giấy tờ thật, khẳng định hồ sơ được thực hiện ở cơ quan công an quận/huyện. Công an đã phát hiện trường hợp nào là cán bộ phối hợp với "cò mồi" để làm dịch vụ CCCD cấp tốc cho dân?

Trả lời câu hỏi này, Thượng tá Huỳnh Quang Tuyến, Phó trưởng Phòng Tham mưu Công an TP.HCM khẳng định, qua rà soát, chưa ghi nhận được trường hợp nào như báo chí đặt vấn đề.

Thượng tá Huỳnh Quang Tuyến trả lời tại buổi họp báo

“Người dân cần lưu ý, khi có lời mời làm CCCD cấp tốc thì báo ngay cho cán bộ cấp CCCD tại các trạm hoặc đường dây nóng để được hỗ trợ. Trên cơ sở thông tin do công dân cung cấp, cơ quan công an sẽ thực hiện công tác kiểm tra, xác minh để xử lý theo quy định”, ông Tuyến lưu ý.

Thượng tá Tuyến thông tin thêm, hiện nay, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Công an TP.HCM đã mở đợt cao điểm cấp CCCD. Do đó, công dân nên đến các điểm làm CCCD và sẽ được cán bộ, chiến sĩ phục vụ tận tình. Đợt cao điểm này, Công an TP.HCM phấn đấu đến 30/9 thực hiện cấp trên 1,4 triệu CCCD.

Bên cạnh đó, Thượng tá Tuyến cũng cho biết, dịp lễ Quốc khánh 2/9 là thời điểm các đối tượng thanh, thiếu niên thường tổ chức tụ tập, đua xe gây rối trật tự công cộng. Công an TP đã chỉ đạo lực lượng CSGT tổ chức ứng trực 100% từ đêm 1/9 đến hết ngày 2/9; tổ chức tuần tra kiểm soát công khai kết hợp với các tổ công tác hóa trang tại các khu vực, tuyến đường thường xảy ra tụ tập, đua xe trái phép.

Bên cạnh đó, chỉ đạo Cảnh sát khu vực quản lý, giám sát chặt các đối tượng thường xuyên tụ tập, đua xe tại địa bàn.

Từ đầu năm đến nay, Công an TP đã xử lý 12 vụ tụ tập, đua xe trái phép, giảm 42 vụ so với cùng kỳ năm 2021.