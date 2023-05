Bộ GTVT vừa có công văn gửi Cục Hàng không Việt Nam, Tổng công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải (TEDI) về đề xuất quy hoạch cảng hàng không thứ 2 vùng Thủ đô trong Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Trước đó, Bộ GTVT nhận được Công văn số 1382/UBND-GT của UBND TP Hà Nội đề xuất quy hoạch cảng hàng không thứ 2 vùng Thủ đô Hà Nội trong Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Ngoài sân bay Nội Bài, Hà Nội muốn có sân bay quốc tế thứ 2 (Ảnh: VNA)

Tại văn bản này, UBND TP Hà Nội đề nghị điều chỉnh, xác định tính chất, chức năng cảng hàng không thứ 2 vùng Thủ đô Hà Nội là cảng hàng không quốc tế; đồng thời, đề nghị Bộ GTVT nghiên cứu, xác định vị trí và các chỉ tiêu quy hoạch để UBND TP bổ sung vào Quy hoạch Thủ đô đang triển khai, bảo đảm thống nhất.

Trước kiến nghị của Hà Nội, Bộ GTVT cho rằng để có đầy đủ cơ sở xem xét, giải quyết, Bộ đề nghị Cục Hàng không Việt Nam, TEDI (đơn vị tư vấn lập quy hoạch hệ thống cảng hàng không) nghiên cứu nội dung đề xuất của UBND TP đồng thời báo cáo phương án xử lý trước ngày 27/5.

Tại văn bản kiến nghị của Hà Nội trước đó nêu rõ, vùng Thủ đô Hà Nội có quy mô dân số dự báo đến năm 2050 khoảng 21-23 triệu người, tổng diện tích khoảng 24.314km2, cơ bản tương đồng với vùng TP.HCM (quy mô dân số 24-25 triệu người, diện tích khoảng 30.400km2).

Trong Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 thì Bộ GTVT trình Chính phủ xem xét phê duyệt định hướng quy hoạch 2 cảng hàng không quốc tế cho TP.HCM (gồm Tân Sơn Nhất và Long Thành với tổng công suất khoảng 150 triệu hành khách/năm).

Tuy nhiên, sân bay thứ 2 của vùng Hà Nội lại chỉ được quy hoạch là sân bay quốc nội.

Do đó, theo UBND TP Hà Nội, vùng Thủ đô cần thiết quy hoạch cảng hàng không thứ 2 là cảng quốc tế nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải tương ứng, bảo đảm an ninh, an toàn hàng không, dự phòng quỹ đất cũng như phân bổ nhu cầu vận tải, tạo động lực phát triển cân đối trên địa bàn Thủ đô.

UBND TP. Hà Nội đã đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ GTVT điều chỉnh, xác định tính chất, chức năng cảng hàng không thứ 2 Thủ đô Hà Nội là cảng hàng không quốc tế.