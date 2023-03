Mạng 'đơ', chờ trực ở công an phường xin xác nhận

Từ ngày 11/3 đến nay, trụ sở Công an phường Giang Biên (quận Long Biên, Hà Nội) luôn có hàng trăm phụ huynh đến xin giấy xác nhận thông tin về cư trú để hoàn thiện hồ sơ cho con vào cấp hai.

Bộ phận giải quyết giấy cư trú của Công an phường Giang Biên cũng phải căng mình làm việc để đáp ứng nhu cầu về thủ tục hành chính của cha mẹ học sinh. Tuy nhiên, do hệ thống dịch vụ công bị quá tải, phụ huynh không thể lên mạng kê khai các thủ tục liên quan đến học sinh, thậm chí, khi kê khai xong thì cũng mất rất nhiều thời gian mới in được.

“Theo quy định hiện nay, chúng tôi phải giải quyết 100% thủ tục hành chính trên môi trường mạng. Những ngày như thế này, chúng tôi chỉ mong ‘mạng độ’ để giải quyết thủ tục hành chính cho người dân được trơn tru. Nhiều lúc mạng treo, chúng tôi phải linh hoạt tiếp nhận hồ sơ để kịp thời giải quyết thủ tục cho phụ huynh”, một cán bộ Công an phường Giang Biên chia sẻ.

Người dân đến Công an phường Giang Biên xin giấy xác nhận thông tin của học sinh. Ảnh: Quang Phong

Anh Bùi Thanh Minh (33 tuổi, ở phường Giang Biên) cho biết, ngày 11/3, gia đình anh nhận được phiếu kê khai thông tin học sinh của trường cấp một Gia Thuỵ với đề nghị lên công an phường xin giấy xác nhận thông tin về cư trú hoặc bản công chứng thông báo thông tin học sinh trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Về thời gian nộp hồ sơ của con cho giáo viên chủ nhiệm, theo anh Minh, chậm nhất là ngày 17/3 phải xong. Thực tế, do nhà trường yêu cầu hoàn thiện hồ sơ gấp (1 tuần) nên ngày nào ra công an phường, anh Minh cũng chứng kiến cảnh phụ huynh mòn mỏi chờ đợi xin giấy xác nhận cư trú và bản công chứng thông báo thông tin học sinh.

Ngày 14/3, anh Minh tiếp tục ra phường xin mã định danh cho con nhưng không được, nên đành phải quay về. “Không có mã số định danh của con thì cũng không làm được thủ tục khác. Cứ loanh quanh như này, đến ngày 17/3, dù kiệt sức cũng chưa chắc đã hoàn thiện hồ sơ cho nộp cho cô chủ nhiệm”, anh Minh lo lắng.

Cùng cảnh ngộ, những ngày này chị Nguyễn Thu Hương cũng phải bỏ hết công việc, chờ đợi ở Công an phường Giang Biên xin giấy tờ để hoàn thiện hồ sơ cho con vào cấp hai. Do hộ khẩu ở quận khác, sang quận Long Biên sinh sống nhiều năm nên chị Hương phải xin giấy cư trú cho con.

“Ngay từ khi nhận được thông báo, tôi đã lên mạng kê khai đầy đủ thông tin của con. Tuy nhiên, dù ra phường nhiều lần nhưng lại không in được thông tin cư trú để công an xác nhận”, chị Hương chia sẻ.

Từng có con vào đầu cấp, chị Hương cho biết, trước đây khi sổ hộ khẩu giấy còn giá trị thì hồ sơ, thủ tục hoàn thiện để nộp cho nhà trường không phức tạp như hiện nay. Do vậy, chị Hương mong muốn ngành giáo dục Hà Nội tìm giải pháp bỏ được công đoạn xác nhận cư trú hoặc bản công chứng thông tin học sinh.

Trường không tự nghĩ ra thủ tục

Theo một lãnh đạo trường tiểu học trên địa bàn quận Long Biên, việc yêu cầu phụ huynh khối lớp 5 viết phiếu kê khai thông tin học sinh kèm bản gốc giấy xác nhận thông tin về cư trú hoặc bản thông báo thông tin học sinh trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là thực hiện theo chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

“Đây là quy định của sở, chứ nhà trường không tự nghĩ ra. Việc phụ huynh phải liên hệ công an nơi cư trú đề hoàn thiện hồ sơ cho con như hiện nay rất phiền phức. Bởi nếu như những năm trước đây chỉ cần bản sao sổ hộ khẩu giấy là có thể chứng minh được học sinh đang ở trên địa bàn”, vị lãnh đạo nhà trường nói.

Trao đổi với PV VietNamNet, một cán bộ Công an phường Giang Biên (quận Long Biên) cũng xác nhận việc nhận được thông báo từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội trong việc phối hợp rà soát, cập nhật dữ liệu, thông tin cho phụ huynh học sinh mầm non 5 tuổi, lớp 5 và lớp 9, năm học 2022 - 2023.

“Thành phố đã thông báo không cần xác nhận cư trú nữa nhưng nhà trường yêu cầu nên công an phường vẫn phải tiếp nhận, giải quyết nhu cầu của công dân. Thật ra, công an phường cũng đang thấy người dân bị ‘hành, rất là khổ”, vị cán bộ này bày tỏ.

Cũng theo cán bộ Công an phường Giang Biên, những ngày qua, nơi đây 'không còn ghế trống’, công dân đứng ngồi thấp thỏm chờ đợi cấp nhận giấy xác nhận cư trú. Trong khi đó, những năm trước, khi sổ hộ khẩu giấy vẫn được áp dụng thì chỉ lác đác vài trường hợp đến xin giấy xác nhận.