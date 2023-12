{"article":{"id":"2221570","title":"Hà Nội yêu cầu tạm dừng cung cấp dịch vụ gần 1.000 số điện thoại vi phạm","description":"Từ đầu năm 2023 đến nay, Sở TT&TT Hà Nội đã 23 lần đề nghị doanh nghiệp viễn thông tạm dừng cung cấp dịch vụ với 994 số điện thoại vi phạm, trong đó có 115 số điện thoại thực hiện nhắn tin rác, cuộc gọi rác.","contentObject":"<p>Thông tin nêu trên vừa được ông Nguyễn Tiến Sỹ, Phó Giám đốc Sở TT&TT Hà Nội cho biết tại Hội nghị trao đổi, thảo luận nghiệp vụ thanh tra về an toàn thông tin và dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động do Thanh tra <a href=\"https://vietnamnet.vn/tim-kiem?cate=00M7F7&q=B%E1%BB%99+TT%26TT\" target=\"_blank\">Bộ TT&TT</a> tổ chức mới đây.</p>

<p>Chia sẻ với các Sở TT&TT trên cả nước, ông Nguyễn Tiến Sỹ nhấn mạnh đến sự vào cuộc, phối hợp chặt chẽ của các sở ngành, sự quyết liệt của Sở TT&TT cùng các biện pháp hành chính phù hợp, sát thực tiễn để xử lý tình trạng phát tán tin nhắn rác, cuộc gọi rác, quảng cáo rao vặt trên địa bàn Hà Nội.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/w-pho-giam-doc-so-thong-tin-va-truyen-thong-1-1-534.jpg?width=768&s=llTScEyyjJSWef2Dcjp8GQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/w-pho-giam-doc-so-thong-tin-va-truyen-thong-1-1-534.jpg?width=1024&s=6a3kUKVseigYDc76mIwciQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/w-pho-giam-doc-so-thong-tin-va-truyen-thong-1-1-534.jpg?width=0&s=cxuq9ZFJFdgENTzybm5DOA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/w-pho-giam-doc-so-thong-tin-va-truyen-thong-1-1-534.jpg?width=768&s=llTScEyyjJSWef2Dcjp8GQ\" alt=\"W-pho-giam-doc-so-thong-tin-va-truyen-thong-1-1.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/w-pho-giam-doc-so-thong-tin-va-truyen-thong-1-1-534.jpg?width=260&s=tQQW-of8KaNb-splQkB0uA\"></picture>

<figcaption>Ông Nguyễn Tiến Sỹ, Phó Giám đốc Sở TT&TT Hà Nội chia sẻ kinh nghiệm của thành phố trong việc xử lý tình trạng tin nhắn rác, cuộc gọi rác, quảng cáo rao vặt sai quy định. (Ảnh: N.Lan)</figcaption>

</figure>

<p>Cụ thể, về quản lý hoạt động quảng cáo rao vặt trên địa bàn Hà Nội, trên cơ sở nhận thức rõ khó khăn, để phối hợp xử lý có hiệu quả, tháng 4/2016 Sở TT&TT đã xây dựng kế hoạch 579 về tổ chức các hoạt động quản lý quảng cáo rao vặt.</p>

<p>Trong đó, có nội dung đề nghị các doanh nghiệp viễn thông phối hợp xử lý các số điện thoại liên hệ trên quảng cáo rao vặt sai quy định.</p>

<p>Bên cạnh đó, sau khi dự thảo và xin ý kiến góp ý của các đơn vị có liên quan thuộc Bộ TT&TT (Cục Viễn thông, Thanh tra Bộ), các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và các doanh nghiệp viễn thông, tháng 5/2016, Sở TT&TT Hà Nội đã ban hành “Quy trình xử lý đối với các số điện thoại quảng cáo rao vặt sai quy định” để triển khai trên địa bàn thành phố Hà Nội.</p>

<p>Sau khi có quy trình xử lý, cùng với sự phối hợp của UBND các quận, huyện, thị xã, hoạt động quảng cáo rao vặt đã được chấn chỉnh, góp phần trả lại môi trường, cảnh quan cho đô thị.</p>

<p>Kể từ năm 2016 đến nay, Sở TT&TT Hà Nội đã đề nghị doanh nghiệp viễn thông ngừng cung cấp dịch vụ đối với 16.120 số điện thoại thực hiện quảng cáo rao vặt sai quy định.</p>

<p>Về kinh nghiệm thực thi quy định tại Nghị định 91 của Chính phủ về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác và cuộc gọi rác, Phó Giám đốc Sở TT&TT Hà Nội Nguyễn Tiến Sỹ cho hay, ngay sau khi Nghị định này có hiệu lực vào tháng 10/2020, Sở đã có văn bản đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường thông tin tuyên truyền trên cổng/trang thông tin điện tử của UBND các quận, huyện, thị xã.</p>

<p>Các cơ quan, báo chí truyền thông của trung ương và Hà Nội cũng được đề nghị ký chương trình phối hợp công tác với thành phố để đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác đến người sử dụng dịch vụ viễn thông trên địa bàn.</p>

<p>Sở TT&TT Hà Nội còn đề nghị Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân nêu cao cảnh giác, khi phát hiện thủ đoạn lừa đảo qua điện thoại, nhanh chóng báo công an gần nhất để kịp thời xử lý; đề nghị các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet thông tin đến người sử dụng dịch vụ, xây dựng các biện pháp kỹ thuật để ngăn chặn tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác theo chỉ đạo của Cục Viễn thông.</p>

<p><em>“Đặc biệt, chúng tôi đã mời các cơ quan thuộc Bộ TT&TT gồm Cục An toàn thông tin, Cục Viễn thông, Thanh tra Bộ, lãnh đạo các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet tham gia Tổ công tác triển khai Nghị định 91 trên địa bàn thành phố, đồng thời thiết lập cơ chế phối hợp nhanh qua ứng dụng di động”</em>, ông Nguyễn Tiến Sỹ thông tin.</p>

<p>Sau khi có kế hoạch triển khai Nghị định 91 tại thành phố Hà Nội vào tháng 11/2020, vào đầu năm 2021, 2 quy trình quan trọng trong xử lý tin nhắn rác, cuộc gọi rác trên địa bàn thành phố đã được Sở TT&TT ban hành, gồm ‘Quy trình xử lý đối với các số điện thoại liên hệ trong các biển quảng cáo, rao vặt sai quy định’ và ‘Quy trình xử lý đối với các số điện thoại, số dịch vụ tin nhắn ngắn nhắn tin rác, thực hiện cuộc gọi rác’.</p>

<p>Tiếp đó, để bổ sung quy định phù hợp với văn bản pháp luật mới ban hành và phù hợp với điều kiện triển khai thực tế, cuối năm 2022, Sở TT&TT thành phố đã xây dựng, ban hành quy trình để xử lý với tổ chức, cá nhân dùng số điện thoại, số dịch vụ tin nhắn ngắn thực hiện cuộc gọi rác, nhắn tin rác và quảng cáo sai quy định trên địa bàn Hà Nội.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/tin-nhan-rac-1-535.jpg?width=768&s=VQIoFzrw6VcmqrWkZwMi1Q\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/tin-nhan-rac-1-535.jpg?width=1024&s=IIqI1IKY8A4891HJZ6ZLTA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/tin-nhan-rac-1-535.jpg?width=0&s=MyZvmQQfufW6RAG2RITHVQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/tin-nhan-rac-1-535.jpg?width=768&s=VQIoFzrw6VcmqrWkZwMi1Q\" alt=\"tin nhan rac 1.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/tin-nhan-rac-1-535.jpg?width=260&s=hkMgDmVrxSIiyjZCXAJjpg\"></picture>

<figcaption>Trong 994 số điện thoại vi phạm bị Sở TT&TT Hà Nội đề nghị tạm ngừng cung cấp dịch vụ, có 115 số điện thoại thực hiện nhắn tin rác, cuộc gọi rác. (Ảnh minh họa: Internet)</figcaption>

</figure>

<p>Song song với việc đưa ra các quy định, biện pháp để hình thành cơ chế phối hợp giữa các đơn vị, thời gian qua, công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm về hoạt động quảng cáo qua mạng viễn thông theo Nghị định 91 của Chính phủ cũng được Sở TT&TT Hà Nội đặc biệt chú trọng.</p>

<p>Theo thống kê, thời gian qua, Sở TT&TT Hà Nội đã xử phạt 8 tổ chức, 5 cá nhân với số tiền xử phạt vi phạm hành chính 105 triệu đồng vi phạm tin nhắn rác, cuộc gọi rác; đồng thời đề nghị doanh nghiệp viễn thông tạm ngừng cung cấp dịch vụ đối với 538 số điện thoại thực hiện cuộc gọi rác, tin nhắn rác.</p>

<p>Chỉ tính riêng từ đầu năm 2023 đến nay, Sở TT&TT Hà Nội đã ban hành 23 văn bản đề nghị doanh nghiệp viễn thông tạm dừng cung cấp dịch vụ với 994 số điện thoại vi phạm.</p>

<p>Trong đó, có 879 số điện thoại liên hệ quảng cáo, rao vặt sai quy định và 115 số điện thoại thực hiện nhắn tin rác, cuộc gọi rác.</p>

<p> Sở TT&TT cũng đã phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã xử phạt vi phạm hành chính đối với 115 chủ thuê bao sử dụng số điện thoại liên hệ trên quảng cáo, rao vặt sai quy định với số tiền xử phạt là 180 triệu đồng.</p>

