Ngày 23/6, Cục Tần số Vô tuyến điện, Bộ TT&TT cho biết, mới đây Cục đã phối hợp cùng Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an và Công an thành phố Hà Nội phát hiện, bắt giữ 3 đối tượng sử dụng thiết bị giả lập trạm BTS để phát tán tin nhắn rác.

Theo Thanh tra Cục Tần số vô tuyến điện, sau một thời gian triển khai các biện pháp kỹ thuật rà soát, ngày 16/6 vừa qua, các lực lượng chức năng đã phát hiện tại khu vực giáp ranh giữa 2 tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang xuất hiện dấu hiệu nghi vấn thiết lập và sử dụng thiết bị giả lập trạm BTS để phát tán tin nhắn.

Quá trình theo dõi, các đối tượng đã liên tục di chuyển trên các tuyến đường, khu vực đông dân cư tại tỉnh Bắc Ninh và sau đó di chuyển về Hà Nội. Đến khoảng 17h ngày 17/6, Cục Tần số vô tuyến điện, Phòng An ninh bưu chính viễn thông và CNTT của Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an) và Công an Hà Nội đã phát hiện và bắt quả tang các đối tượng khi chúng đang sử dụng thiết bị giả lập trạm BTS để phát tán tán tin nhắn. Các đối tượng và tang vật sau đó đã được đưa về trụ sở cơ quan công an để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Các đối tượng lắp đặt thiết bị giả lập trạm BTS trên xe ô tô để phát tán tin nhắn rác tại các khu đông dân cư ở Bắc Ninh và Hà Nội. (Ảnh: Cục Tần số vô tuyến điện)

Tại cơ quan điều tra, 3 đối tượng khai tên là H.V.H; L.V.X (trú tại tỉnh Lạng Sơn) và N.V.T (trú tại tỉnh Bắc Giang). Các đối tượng khai nhận, khoảng cuối tháng 4/2023, qua một người quen, H.V.H đã được một người đàn ông Trung Quốc thuê chở thiết bị BTS giả đi phát tán tin nhắn với tiền công là 10 triệu đồng/ngày. Người thuê đã chuyển thiết bị BTS giả đến tận nhà và khoản tiền 720 USD qua tài khoản cho các đối tượng... Sau khi nhận tiền của đối tượng người Trung Quốc, các đối tượng đi mua thiết bị và công cụ, đồng thời thuê xe ô tô với giá 400.000 đồng/ngày để thực hiện phát tán tin nhắn rác.

Cục Tần số vô tuyến điện cũng cho biết, trong thời gian qua, tình trạng sử dụng thiết bị giả lập trạm BTS để phát tán tin nhắn với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài khoản ngân hàng, quảng cáo các dịch vụ vi phạm pháp luật như cá độ bóng đá, mại dâm... diễn biến phức tạp. Để ngăn chặn tình trạng này, các lực lượng chức năng đã thường xuyên triển khai các biện pháp kỹ thuật nhằm rà soát trên toàn quốc.

Cũng trong tháng 6 này, ngoài vụ việc mới được Thanh tra Cục Tần số vô tuyến điện thông tin, các lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt giữ 1 vụ sử dụng thiết bị BTS giả tại TP.HCM hoạt động tương tự vụ việc bắt giữ tại Hà Nội.

Trước đó, như VietNamNet đã thông tin, trong hai tháng 3 và 4, Bộ TT&TT, trực tiếp là Cục Tần số vô tuyến điện đã phát hiện và chuyển cơ quan chức năng điều tra, xử lý 10 vụ sử dụng trạm phát sóng BTS giả để phát tán tin nhắn rác, tin nhắn quảng cáo, tin nhắn giả mạo... với mục đích lừa đảo người dân tại Hà Nội, TP.HCM, Gia Lai, Quảng Nam, Thanh Hóa, Hưng Yên, Thái Nguyên và Bắc Giang.

Tại Hội nghị giao ban quản lý nhà nước quý I/2023 của Bộ TT&TT, ngày 7/4, lãnh đạo Bộ TT&TT đã khẳng định Bộ sẽ xử lý mạnh để giải quyết tình trạng sử dụng trạm BTS giả.