Kế hoạch tổ chức Hội thảo và triển lãm an toàn thông tin khu vực phía Nam năm 2023 vừa được Chi hội An toàn thông tin phía Nam - VNISA phía Nam phối hợp cùng Cục An toàn thông tin, Bộ TT&TT và Sở TT&TT TP.HCM công bố, tại họp báo chiều ngày 3/8.

Năm nay, Hội thảo và triển lãm an toàn thông tin khu vực phía Nam có chủ đề “Công nghệ mới và An ninh mạng trong kỷ nguyên chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo”, sẽ diễn ra vào ngày 25/8.

Chia sẻ tại họp báo, bà Võ Thị Trung Trinh, Phó Giám đốc Sở TT&TT TP.HCM cho biết, những mặt tiêu cực của các công nghệ mới thời gian gần đây cũng làm ảnh hưởng nhiều đến công tác đảm bảo an toàn thông tin. Đây là việc không chỉ của riêng Sở TT&TT Thành phố mà cần sự chung tay của cả cộng đồng, gồm các hiệp hội, các doanh nghiệp…

Bà Võ Thị Trung Trinh, Phó Giám đốc Sở TT&TT TP.HCM trao đổi tại họp báo chiều ngày 3/8. (Ảnh: Đ.Thiện)

Nói về chủ đề “Công nghệ mới và An ninh mạng trong kỷ nguyên chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo” của sự kiện năm nay, đại diện Ban tổ chức cho biết, năm 2023 được đánh dấu bằng sự tăng tốc của xu hướng chuyển đổi số. Với các doanh nghiệp, chuyển đổi số là một quá trình chuyển đổi mô hình kinh doanh hiệu quả trên không gian số. Và hơn hết, quá trình chuyển đổi số còn đưa đến những chiến lược mới, những công nghệ mới và cả những rủi ro mới.

Trí tuệ nhân tạo (AI) và học máy (Machine Learning - ML) đã được nghiên cứu và ứng dụng từ nhiều năm trước. Ngay trong lĩnh vực an toàn thông tin, giai đoạn trước cũng đã có nhiều ứng dụng của AI/ML... Song chưa bao giờ xã hội chứng kiến một làn sóng ồ ạt hay trào lưu tương tự như ChatGPT từ tháng 11/2022. Thực tế, khi cộng đồng còn chưa kịp nắm bắt thông tin và có sự đề phòng thì hacker đã tận dụng công nghệ mới để lừa đảo trục lợi, trở thành một vấn đề nổi cộm đáng lo ngại.

Điển hình như, với sự trợ giúp của ChatGPT, tội phạm mạng có thể tạo ra một phần mềm đánh cắp dữ liệu tinh vi. Phần mềm này là hoàn toàn mới và có thể vượt qua giám sát của các ứng dụng chống mã độc phổ biến hiện nay.

Một điển hình khác là việc tạo đoạn hội thoại, đoạn phim giả mạo người thân để đánh lừa các nạn nhân. Thủ đoạn này không hề khó khi ứng dụng công nghệ mới và mang lại lợi nhuận kinh tế rất cao cho tội phạm mạng khi mà nhiều người dùng còn chưa có nhận thức đúng và đủ về an toàn thông tin.

Ngay khi cộng đồng chưa kịp nắm bắt thông tin và có sự đề phòng, hacker đã tận dụng công nghệ mới để lừa đảo trục lợi. (Ảnh minh họa: gtechme.com)

Theo ông Ngô Vi Đồng, Phó Chủ tịch Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam - VNISA, Chủ tịch VNISA phía Nam, việc triển khai một công nghệ, dịch vụ mới trên không gian mạng, bên cạnh những hiệu quả và tiện ích, còn cần cảnh giác với khả năng công nghệ bị khai thác để lừa đảo. Việc nâng cao nhận thức cho người dân là cần thiết song chúng ta cũng cần xem xét các phương thức tấn công - Attack Modeling mỗi khi thiết kế và phát triển ứng dụng có công nghệ mới nổi, có nhiều hàm lượng AI/ML áp dụng trong đó.

Vì thế, năm nay, bên cạnh những vấn đề truyền thống của an toàn thông tin như mã độc, hệ thống giám sát phát hiện sự cố và ứng dụng xử lý tự động, bảo vệ dữ liệu..., Hội thảo và triển lãm An toàn thông tin khu vực phía Nam còn tập trung vào những vấn đề mới, cấp thiết như bảo vệ hệ thống công nghiệp và hạ tầng trọng yếu, ứng dụng AI/ML trong một số lĩnh vực như thị giác máy tính, phát hiện mã độc, lừa đảo công nghệ cao...

Theo ông Ngô Vi Đồng, việc triển khai một công nghệ, dịch vụ mới trên không gian mạng cần cảnh giác với khả năng công nghệ bị khai thác để lừa đảo.

Đáng chú ý, ông Ngô Vi Đồng cũng thông tin, tại Hội thảo ngày 25/8 tới, VNISA sẽ chia sẻ một số nét chính về bức tranh toàn cảnh an toàn thông tin của khu vực phía Nam, tình hình an toàn thông tin chung của Việt Nam và thế giới. Đồng thời, VNISA phía Nam còn nêu lên những cảnh báo, phòng ngừa và các khuyến nghị thiết thực với các cơ quan, doanh nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra ngày một mạnh mẽ và sâu rộng trong xã hội.

Một số nét chính từ khảo sát an toàn thông tin năm 2023 được VNISA phía Nam thực hiện với hơn 250 đơn vị, có thể kể đến như: 69% đơn vị khảo sát cho biết tổ chức có bộ phận chuyên trách về an toàn thông tin, song 37% cho biết số nhân sự cho bộ phần này còn ít, chỉ 1 – 2 người; tỷ lệ kinh phí đầu tư cho an toàn thông tin trong tổng nguồn vốn đầu tư dành cho CNTT của các đơn vị có cải thiện hơn, với 29% đơn vị khảo sát cho biết chi phí này chiếm trên 5% chi phí CNTT.

Cùng với đó, kết quả khảo sát cũng chỉ ra rằng, các đơn vị đã tăng cường việc ghi nhận các hành vi bị tấn công, với 61% ý kiến chia sẻ, so với 46% ý kiến của năm 2022; các đơn vị đang có nhu cầu lớn về đào tạo, tập huấn an toàn thông tin, với khoảng 50% tổ chức cần triển khai các chương trình đào tạo cho nhóm chuyên gia quản lý an toàn thông tin, hơn 48% có nhu cầu đào tạo các kỹ thuật phòng thủ, chống tấn công…

Hội thảo và triển lãm An toàn thông tin khu vực phía Nam là sự kiện quan trọng hàng năm thu hút sự quan tâm của cộng đồng làm CNTT và an toàn thông tin trên địa bàn. Tiếp tục nhận được sự bảo trợ của Ủy ban nhân dân TP.HCM, sự kiện năm nay sẽ diễn ra ngày 25/8 tại Trung tâm hội nghị GEM Center và trực tuyến bằng hình thức livestream qua các kênh Fanpage, YouTube.