Hiện trường sạt lở ở Đà Lạt. Ảnh: N.X

Ngày 4/7, Sở Xây dựng Lâm Đồng cho biết đã có văn bản triệu tập hai doanh nghiệp cùng 4 cá nhân liên quan vụ sạt lở taluy công trình ở TP Đà Lạt. Trong đó, 4 người bị triệu tập đều ở TP.HCM là chủ các thửa đất có đoạn taluy bị đổ sập trong hẻm Hoàng Hoa Thám, phường 10, TP Đà Lạt, khiến hai người chết, 5 người bị mắc kẹt.

Hai doanh nghiệp bị triệu tập có trụ sở ở TP Đà Lạt là Công ty CP xây dựng Lê Nguyễn Lâm Đồng do ông Nguyễn Uy Vũ làm Giám đốc (đơn vị tư vấn thiết kế) và Công ty TNHH Hà Phát Thịnh do bà Nguyễn Thị Diễm My làm Giám đốc (đơn vị thẩm tra bản vẽ thiết kế). Tại các khu đất này, UBND TP Đà Lạt đã cấp 4 giấy phép xây dựng vào năm 2021.

Công an phong tỏa khu vực sạt lở, điều tra nguyên nhân. Ảnh: N.X.

Sở Xây dựng Lâm Đồng triệu tập những người này đến làm việc vào chiều 6/7. Nội dung yêu cầu, các cá nhân, doanh nghiệp cung cấp toàn bộ hồ sơ liên quan đến công trình gồm hợp đồng thi công, hợp đồng tư vấn, thiết kế bản vẽ thi công, hồ sơ khảo sát, hồ sơ quản lý chất lượng trong quá trình thi công, các tài liệu khác có liên quan...

Lực lượng chức năng đào bới tìm người mắc kẹt trong vụ sạt lở. Ảnh: N.X.

Động thái này được đưa ra để làm rõ vụ sạt lở nghiêm trọng xảy ra rạng sáng 29/6, hàng nghìn khối đất đá từ taluy công trình trong hẻm đường Hoàng Hoa Thám, phường 10, bất ngờ tràn xuống ba căn nhà 3-4 tầng. 7 người bị vùi lấp. 5 người được cứu. Vợ chồng công nhân quê Phú Yên ngủ trong lán trại bị vùi lấp, tử vong.

Sau sự cố, Trưởng phòng Quản lý đô thị Đà Lạt bị đình chỉ công tác. UBND TP Đà Lạt đã yêu cầu lãnh đạo các Phòng quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai không rời khỏi địa phương. Các cán bộ này cũng được đề nghị chấp hành nghiêm yêu cầu triệu tập, cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu cho cơ quan điều tra về các nội dung liên quan đến vụ sạt lở.

Nhà cửa người dân hư hại do sạt lở. Ảnh: N.X.

Đến ngày 2/7, Công an TP Đà Lạt khởi tố vụ án Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 298 Bộ luật Hình sự để điều tra những sai phạm liên quan trong vụ việc.

Cơ quan điều tra cũng triệu tập khoảng 20 người có liên quan đến vụ việc để làm việc. Trong đó có chủ thầu thi công bờ taluy, đơn vị giám sát thi công, Chủ tịch và Phó chủ tịch UBND phường 10, lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị Đà Lạt cùng các thành viên Đội trật tự xây dựng thuộc phòng này.