Chiều ngày 19/6, tài khoản Nano Thanh Chương (Đội xe 0 đồng hoạt động ở huyện Thanh Chương) đăng tải hình ảnh hai người đi bộ từ TP.Vinh về huyện Thanh Chương, Nghệ An gây xôn xao dư luận.

Theo mô tả của Nano Thanh Chương, do đi bộ quãng đường dài gần 30km, chân của hai người này bị phồng rộp đến mức chảy máu.

Ông Tiến - người dân tộc Khơ Mú và em Cường - người dân tộc Thái đi bộ hơn 30km.

Qua trò chuyện, hai người này cho biết họ là người dân tộc thiểu số, không thạo tiếng Kinh. Họ vừa trở về sau thời gian làm thuê ở một tỉnh miền Trung. Do bị quỵt lương nên hai người chỉ đủ tiền đi xe từ chỗ làm về TP.Vinh.

Thương xót cho hoàn cảnh của cả hai, nhóm Nano Thanh Chương đã cho đi nhờ xe và tặng 1 triệu đồng. Ngoài nhóm này, người dân cũng góp tiền cho hai người về quê.

Anh Trần Văn Cường (35 tuổi, xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương), một thành viên của nhóm Nano Thanh Chương cho biết: “Sau 3 chuyến xe 0 đồng, sáng nay, chúng tôi thấy hai người này đi bộ ở chợ Cồn, xã Thanh Dương, huyện Thanh Chương nên dừng lại hỏi thăm.

Sau đó, họ nhờ chúng tôi chở về ngã ba Thanh Hương, xã Thanh Hương, huyện Thanh Chương. Tuy nhiên, họ không rành tiếng Kinh, chúng tôi lại không hiểu họ nói gì. Cho nên, sau một hồi chạy lòng vòng, chúng tôi chở họ đến trụ sở Công an xã Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương nhờ giúp đỡ”.

Chân của em Cường bị rách, rướm máu.

Ông Nguyễn Văn Hưng, Trưởng Công an xã Ngọc Lâm xác nhận nhóm Nano Thanh Chương có nhờ công an xác minh và giúp đỡ hai người dân về nhà.

Trưởng Công an xã Ngọc Lâm thông tin: “Cả hai là người đồng bào, không phải cha con mà chỉ quen biết và đi làm cùng nhau.

Qua sử dụng dữ liệu dân cư và nhờ người phiên dịch, chúng tôi xác định hai người này ở huyện Tương Dương.

Người đàn ông lớn tuổi tên Vi Văn Tiến, sinh năm 1966, ngụ bản Huồi Cụt, xã Yên Na, huyện Tương Dương.

Một bé trai sinh năm 2008, tên Moon Văn Cường, ngụ bản Tủng Hốc, xã Hữu Khuông, huyện Tương Dương”.

Cả hai được nhóm Nano Thanh Chương cho đi nhờ.

Cũng theo ông Hưng, do không hiểu tiếng Kinh nên ông Tiến và Cường đi nhầm hướng về huyện Thanh Chương. Cũng may, nhóm Nano Thanh Chương phát hiện và đưa vào trụ sở Công an xã Ngọc Lâm. Quê nhà của họ cách Thanh Chương khoảng 100km.

“Chúng tôi lên phương án đưa họ về nhà an toàn. Đồng thời, chúng tôi cũng liên hệ Công an huyện Tương Dương để hai địa phương cùng phối hợp giúp đỡ họ.

Qua tìm hiểu, ông Tiến có thể tự bắt xe về nhà nhưng em Cường lại ngụ ở "ốc đảo", lưu thông phức tạp, vừa phải đi xe vừa phải đi tàu thuyền. Để về đến nhà, em Cường phải mất ít nhất nửa ngày. Thế nên, chúng tôi xác định không thể để họ tự về”, Trưởng Công an xã Ngọc Lâm cho biết.

Ông Hưng trực tiếp liên hệ Bí thư, Công an huyện Tương Dương bàn bạc cách hỗ trợ cho ông Tiến và Cường.

Sau quá trình thảo luận, ông Hưng và cán bộ huyện Tương Dương nhất trí bắt xe cho ông Tiến, Cường về trụ sở UBND huyện Tương Dương. Ở đây, cán bộ của huyện Tương Dương sẽ đón cả hai về lo ăn uống, nghỉ ngơi và hôm sau bắt xe cho họ về.

Ông Tiến và Cường được Công an xã Ngọc Lâm tận tình hỗ trợ.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, Công an xã Ngọc Lâm nhận được điện thoại của người tự nhận là con gái của ông Tiến. Người phụ nữ này đang làm việc ở TP. Vinh. Cô nắm bắt sự việc về bố mình thông qua mạng xã hội.

“Người này trao đổi với tôi và cho biết đang từ Vinh về xã Ngọc Lâm, đón bố về nhà. Hiện tại, hai ông cháu đang nghỉ ngơi ở trụ sở Công an xã Ngọc Lâm. Chúng tôi đã cho họ ăn uống, chăm sóc sức khỏe”, ông Hưng thông tin thêm.

